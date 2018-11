Borussia Dortmund-Aktie: Der Abverkauf geht weiter!

Weitere Suchergebnisse zu "Borussia Dortmund":

Irgendwann musste es ja so kommen, denn der Kurs der Borussia Dortmund-Aktie ist einfach zu lange in eine Richtung – nach oben – gelaufen. Der Relative Stärke Index deutete eine Korrekturbewegung schon länger an und kurz nach dem Erreichen des zweistelligen Kursbereichs kam es denn auch zum Abverkauf und Gewinnmitnahmen.

Chartanalyse in der 4-Stunden-Zone: Aufwärtstrend bleibt bestehen!

Ein Beitrag von Anna Hofmann.