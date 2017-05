Borussia Dortmund AG – Nach DFB-Pokalsieg zurückhaltend

Weitere Suchergebnisse zu "Borussia Dortmund":

Liebe Trader,

Der Fußballverein Borussia Dortmund hat am Wochenende den DFB-Pokal in Berlin geholt und darf sich jetzt deutscher Meister 2017 nennen. Entgegen der Erwartungen eines eindeutigen Freudensprungs zu Beginn dieser Handelswoche nehmen Anleger lieber Gewinne mit und drücken das Wertpapier dadurch ein gutes Stück weit ins Minus. Scheinbar hat die Aktie mit einem Verlaufshoch von 6,30 Euro im Freitagshandel bereits ihren vorläufigen Zenit erreicht und könnte nun zu einer ausgeprägten Konsolidierung ansetzen. RSI und MACD signalisieren einen leicht überkauften Zustand, der kurzfristig zu einer Konsolidierung führen könnte und hierdurch zeitweise ein Short-Ansatz ermöglicht wird. Dennoch bleibt ein übergeordneter Aufwärtstrend festzuhalten, wodurch noch erhöhte Risiken für Short-Trader vorliegen.

Short-Chance:

Auf der anderen Seite kann ein Doppeltop im Bereich von 6,30 Euro einen kurzfristigen Wendepunkt in der Aufwärtsbewegung bedeuten und kann seitens der Marktteilnehmer für einen Short-Ansatz herangezogen werden. Kursnotierungen unterhalb der Marke von 6,04 Euro deuten auf eine fortgesetzte Korrektur zumindest bis in den Bereich des gleitenden Durchschnitts EMA 50 bei aktuell 5,22 Euro hin. Spätestens auf dem Kursniveau von glatt 5,00 Euro sollten wieder vermehrt Käufer in den Markt drängen und für eine Stabilisierung sorgen. Die Verlustbegrenzung ist daher auch nicht höher als 6,30 Euro anzusetzen, was ein hervorragendes Chancen-Risiko-Verhältnis (CRV) hervorbringt. Ein Ausbruch über die aktuellen Rekordhochs könnte die Aktie von Borussia Dortmund kurzfristig sogar bis in den Bereich von rund 7,00 Euro aufwärts drücken – mit einem kleinen Zwischenhalt ist jedoch bei 6,50 Euro zu rechnen.

________________________________________________________________________

Einstieg per Stop-Sell-Order : 6,00 Euro

Kursziel : 5,22 / 5,00 Euro

Stopp : < 6,30 Euro

Risikogröße pro CFD : 0,30 Euro

Zeithorizont : 1 – 2 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Vergessen Sie Börsenliteratur!

Lesen Sie nur noch dieses Buch: „Der Börsenflüsterer“ von Meir Barak! Der gefeierte Börsenspezialist Barak zeigt Ihnen im kostenlosen ersten Teil seins Buches, wie Sie jetzt an der Börse aus der Routine ausbrechen können. Sie werden weniger arbeiten und trotzdem mehr verdienen. Und so einfach geht es …!

Ein Beitrag von Rafael Müller.