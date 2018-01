Borussia Dortmund: Die 6-Euro-Marke!

Weitere Suchergebnisse zu "Borussia Dortmund":

recht langweilig zeigte sich in den vergangenen Wochen per saldo die Aktie von Borussia Dortmund – denn die 1-Monats-Performance steht nahe der plus/minus Null-Marke. Aber es gilt hier, einen etwas größeren Kontext zu sehen. Denn nachdem die Aktie Anfang Oktober Höchstkurse im Bereich 8,30 Euro markiert hatte, ging es danach spürbar abwärts. Anfang Dezember wurden zwischenzeitlich gar Kurse unter 6 Euro gesehen, doch das war nicht von längerer Dauer. In der Folge stabilisierte sich der Aktienkurs knapp über der 6-Euro-Marke. Und genau diese Marke hat sich dadurch nun zum Support entwickelt.

Borussia Dortmund: Nochmals Test des Supports oder Rebound?

Die Frage ist nun: Wird das jüngste Tief nochmal getestet? Oder hat sich gerade dadurch, dass sich der Aktienkurs seit rund vier Wochen über dieser Marke gehalten hat, nun ein tragfähiger Boden ausgebildet, von dem aus die Aktei einen schönen Rebound starten kann? Die Antwort darauf könnte sich diesen Monat ergeben, und derzeit ist es offen, ob die Bullen oder die Bären die Oberhand behalten werden. Wer weiß auch schon, wie der sportliche Erfolg (und damit hängt natürlich auch der wirtschaftliche Erfolg zusammen) aussehen werden – nachdem es im Dezember einen Wechsel von Cheftrainer und zwei Assistenztrainern gab.

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.