Borrell dankt Anti-Kriegs-Demonstranten in Belarus

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Der Chefdiplomat der Europäischen Union, Josep Borrell, bedankt sich in einem Video bei allen Belarussen, die sich gegen den Krieg in der Ukraine und für mehr Demokratie in ihrem eigenen Land einsetzen. "Danke für Ihren Mut. Die EU steht an Ihrer Seite," schreibt er zu dem Video, das in der Nacht zu Dienstag auf Twitter veröffentlicht wurde. Es ist in drei Sprachen untertitelt - Belarussisch, Russisch und Englisch.

"Viele von Ihnen sind große persönliche Risiken eingegangen, um für ein freies und demokratisches Belarus zu kämpfen", schreibt Borrell weiter. "Jetzt erheben Sie Ihre Stimme gegen Russlands Krieg gegen die Ukraine und Lukaschenkos Entscheidung, ihn zu unterstützen." Am Sonntag seien bei Anti-Kriegs-Demonstrationen Hunderte inhaftiert worden. "Ich muss Ihnen für Ihren Mut danken", sagt Borrell./csp/DP/zb