Stuttgart (ots) -"Zur Sache Baden-Württemberg" am Donnerstag, 17. Mai 2018, 20:15bis 21 Uhr, SWR Fernsehen in Baden-WürttembergClemens Bratzler moderiert das landespolitische Magazin desSüdwestrundfunks (SWR).Zu den geplanten Themen der Sendung gehören:Letzter Ausweg Hausbesetzung - was hilft gegen die Wohnungsnot?In Städten wie Stuttgart, Freiburg oder Tübingen ist derWohnungsmarkt leergefegt, vor allem günstige Wohnungen fehlen. Bei1.300 Euro Miete für eine Drei-Zimmer-Wohnung können viele nurabwinken. Wenn es überhaupt noch Mietangebote gibt. Weiljahrzehntelang zu wenig gebaut wurde und bauen immer teurer wird,fehlen allein in Baden-Württemberg mehrere hunderttausend Wohnungen,so Erhebungen des Wirtschaftsministeriums. Wie kann die Wohnungsnotbehoben werden? Mit staatlichen Fördermitteln, vereinfachtenBauordnungen und dem Bau von möglichst vielen Sozialwohnungen? Manchesehen als letzten Ausweg nur die Besetzung leer stehender Immobilien,wie derzeit in einem Haus in Stuttgart. Gast im Studio ist derOberbürgermeister von Tübingen, Boris Palmer (Grüne).Vor Ort bei Hausbesetzern in StuttgartVor-Ort-Reporterin Alexandra Gondorf spricht mit Familien, diekeine Wohnung finden und deshalb ein Haus in Stuttgart-Heslachbesetzt haben. Sie besucht auch verzweifelte Rentner der Stuttgarter"Eisenbahnerwohnungen". Sie fürchten, dass teure Sanierungen ihreMieten unbezahlbar machen.Zu groß fürs ParkhausAutos werden immer breiter - in den letzten 28 Jahren im Schnitt12 Zentimeter. In Parkhäusern blockieren ausladende Fahrzeuge häufigzwei Parkplätze, sehr zum Ärger anderer Parkplatzsuchender.Gefährlich kann es auf der Überholspur im Baustellenbereich werden.Wenn Fahrerinnen und Fahrer ihre breiten Autos schlankereinschätzen, sind Unfälle programmiert.Bedrohter AnwaltDer Anwalt Engin Sanli vertritt den Togoer, der beim Großeinsatzder Polizei in einer Ellwanger Flüchtlingsunterkunft gefasst wurde.Seit er für seinen Mandanten Verfassungsbeschwerde gegen dessenAbschiebung eingelegt hat, ist er in die Schusslinie geraten.CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt kritisiert Anwälte wie Sanliund spricht von einer "Anti-Abschiebe-Industrie".Falsche Handwerker auf BeutezugDie Polizei warnt vor betrügerischen Handwerkern, die sich alsDachdecker, Scherenschleifer oder Straßenarbeiter ausgeben.Innenminister Thomas Strobl fordert eine automatische Erfassung vonKFZ-Kennzeichen, um die Banden dingfest zu machen.Problemblume LöwenzahnDie Kleingärtner in Stuttgart-Botnang haben kapituliert. DerLöwenzahn ist nicht nur gelb, sondern auch zäh. IntensiveLandwirtschaft hat ihn "groß" gemacht. Wo er wächst, verschwindenandere Wiesenblumen und damit auch Insekten und Vögel."Zur Sache Baden-Württemberg"Das SWR Politikmagazin "Zur Sache Baden-Württemberg" mit ClemensBratzler berichtet über die Themen, die das Land bewegen.Vor-Ort-Reportagen, Hintergrundfilme, Studiointerviews undSatirebeiträge lassen politische Zusammenhänge verständlich werden.In der "Wohnzimmer-Konferenz" diskutieren jeden Donnerstag dreiBaden-Württemberger(innen) via Webcam von ihrem Wohnzimmer aus liveüber aktuelle politische Themen. Das letzte Wort bleibt demMinisterpräsidenten des Landes vorbehalten - computeranimiert und mitder Stimme des SWR3 Comedychefs Andreas Müller.