LONDON (dpa-AFX) - Der Brexit-Hardliner Boris Johnson ist neuer Regierungschef Großbritanniens.



Er wurde am Mittwoch von Königin Elizabeth II. zum Premierminister ernannt. Der 55-jährige Johnson tritt damit die Nachfolge seiner Parteikollegin Theresa May an, die unmittelbar zuvor ihren Rücktritt bei der Queen eingereicht hatte./trs/DP/zb