Boris Becker wird 50. In GALA spricht er über sein Problem mit den Deutschen, Gerüchte über eine Ehekrise - und das absehbare Ende des Insolvenzverfahrens (FOTO)

Hamburg (ots) -Am 22. November wird Boris Becker 50. In der aktuellen GALA(Ausgabe 47/17, ab morgen im Handel) zieht die Tennis-Legendeberuflich wie privat Bilanz.Zum laufenden Insolvenzverfahren in England sagte Becker: "DieParteien nähern sich in außergerichtlichen Schlichtungsgesprächen anund sind bemüht, eine gütliche Lösung zu finden." Dabei räumte erauch eigene Fehler ein. "Vielleicht habe ich auch mich als Person,meinen Namen, meine Marke unterschätzt - was alles passieren kann,wenn Fehler passieren. Das ist eigentlich die größte Lehre, die ichdaraus gezogen habe."Auch sein Privatleben sei durch die Negativschlagzeilen massivbeeinträchtigt gewesen, weil er sich gegenüber Ehefrau Lilly, 41,sowie seinen großen Kindern Noah, 23, Elias, 18, und Anna, 17, habeerklären müssen. "Ich habe mich mit allen meinen Kindern persönlichgetroffen und ihre Fragen beantwortet." Eine Trennung von Lilly seiallerdings nie Thema gewesen: "Es gab ehrliche und lauteDiskussionen, in denen ich gefragt wurde: ,Was ist denn da los?'Natürlich habe ich dann die Wahrheit gesagt, die der andere manchmalaber nicht hören möchte."Eine Rückkehr nach Deutschland hält Becker, der seit knapp zehnJahren in London lebt, für unwahrscheinlich: "Ich werde wohl nichtmehr nach Deutschland zurückkommen. Ich habe einen deutschen Pass,aber ich fühle mich nicht als Deutscher. Mein Zuhause ist London."Das zwiespältige Verhältnis zu seiner Heimat beschreibt dergebürtige Leimener so: "Ich bin vor 50 Jahren in Deutschland geborenworden, habe die ersten 17 Jahre eine behütete und beschützteKindheit erlebt, bis ich am 7. Juli 1985 den Matchball in Wimbledonverwandelt habe. Seitdem wird mein Name in Deutschlandinstrumentalisiert, im Positiven wie im Negativen."