Unterföhring (ots) - Prominenter Premierengast: Tennis-LegendeBoris Becker (50) gibt heute bei "Endlich Feierabend!" sein erstesInterview nach der Trennung von Ehefrau Lilly. Die Moderatoren AnnettMöller und Daniel Boschmann begrüßen den ehemaligenWimbledon-Champion um 18:00 Uhr in "ihrem" Wohnzimmer. Das neueSAT.1-Vorabendformat geht am heutigen Montag, 30. Juli 2018, zumersten Mal live auf Sendung."Endlich Feierabend!" - ab 30. Juli 2018 von Montag bis Freitagjeweils um 18:00 Uhr live in SAT.1