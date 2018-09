Boris Becker beim Internationalen DTB Tenniskongress 2019 in Berlin

Hamburg (ots) - Boris Becker, Head of Men's Tennis im DeutschenTennis Bund, tritt als Referent beim Internationalen DTBTenniskongress 2019 in Berlin auf. Der dreimalige Wimbledonsiegerwird im Rahmen der Veranstaltung vom 4. bis 6. Januar seinumfangreiches Wissen an die Teilnehmer von Deutschlands größterTennistrainer-Fortbildung weitergeben. Damit ergänzt er die Riege derStarreferenten um Judy Murray und Günter Bresnik. Das kompletteKongressprogramm ist jetzt online."Ein Event wie der Internationale DTB Tenniskongress ist für alleTrainer - sowohl auf Clubebene als auch im Leistungssport - einewichtige Plattform, um sich weiterzubilden und untereinanderauszutauschen. Von Boris Becker zu lernen, ist für dieKongress-Teilnehmer in Berlin ein großartiges Angebot", sagt KlausEberhard, Sportdirektor im Deutschen Tennis Bund.Becker wird in Berlin gemeinsam mit seinem früheren Coach GünterBresnik, Barbara Rittner (Head of Women's Tennis) und Klaus Eberhardan einer Talkrunde zu dem Thema "Der Weg zur Weltklasse" teilnehmen.Zudem gibt der Head of Men's Tennis an der Seite vonEurosport-Moderator Matthias Stach - beide haben für ihre gemeinsamenModerationen bereits Auszeichnungen erhalten - auf dem Showcourt imBerliner Hotel Estrel Einblicke in die Arbeit der Profis und verrät,was Trainer auf Vereinsebene von den Coaches der Stars lernen können.Außerdem zeigt Becker in einem Praxisbeitrag mit DTB-Kaderspielernvielseitige und spannende Trainingsformen."Mit Boris Becker konnten wir einen weiteren hochkarätigenReferenten für unseren Kongress verpflichten. Damit wird dieVeranstaltung 2019 noch besser besetzt sein als in den vergangenenJahren", sagt Hans-Peter Born, DTB-Bundestrainer undAusbildungsleiter. "Zusammen mit Judy Murray und Günter Bresnik wirder den Teilnehmern in Berlin wichtige Impulse für ihre eigene Arbeitauf dem Platz geben."Geballte Fachkompetenz in BerlinNeben den Aushängeschildern Becker, Bresnik und Murray - dreiTopstars der internationalen Trainerszene - werden in Berlin vieleweitere angesehene Tennisexperten u.a. aus Deutschland, Belgien undder Schweiz vor Ort sein und mit ihren Vorträgen eine großeBandbreite an Themen abdecken. Getreu dem übergeordneten Motto"Vereinstennis der Zukunft - vom Gesundheits- bis zum Leistungssport"referieren sie praxisnah auf dem extra errichteten Hardcourt im HotelEstrel.Das komplette Programm des Internationalen DTB Tenniskongressesist jetzt online auf der Website des Deutschen Tennis Bundes unterwww.dtb-tennis.de/kongress einsehbar.Vielseitiges RahmenprogrammZusätzlich zu den Vorträgen auf dem Showcourt - durch das Programmführt Matthias Stach - erwartet die Teilnehmer ein vielseitigesRahmenprogramm mit Tennismesse, Get-together, Meet & Ask sowiemehreren Talkrunden mit den Stargästen des Tenniskongresses.Interessierte Coaches erhalten außerdem im Seminar "Trainerbusiness"kostenfrei maßgeschneiderte Informationen zu den Themen Marketing,Recht, Steuern und Versicherungen.Frühbucherrabatt noch bis 30. SeptemberFür den Internationalen DTB Tenniskongress gilt noch bis zum 30.September 2018 der Frühbucherrabatt von 225 Euro anstelle des vollenPreises von 250 Euro. Premium-Mitglieder von mybigpoint zahlendurchgängig den Early Bird-Preis. Alle Teilnehmer erhalten eineTeilnahmebestätigung, die sie bei ihrem zuständigen Landesverband zurLizenzverlängerung einreichen können. Die Teilnahme amTrainerbusiness sowie am Elternseminar ist für Kongressteilnehmerinbegriffen.Anmeldung läuft onlineDie Anmeldung zum Internationalen DTB Tenniskongress 2019 ist überden DTB-Veranstaltungskalender unterwww.dtb-tennis.de/Veranstaltungskalender möglich. Darüber läuft auchdie Anmeldung zum Elternseminar. Weitere Informationen gibt es unterwww.dtb-tennis.de/kongress.Pressekontakt:Pressestelle Deutscher Tennis Bund e.V.Hallerstr. 8920149 HamburgTelefon: 040/41178 - 253Telefax: 040/41178 - 255Email: presse@tennis.deInternet: www.dtb-tennis.deOriginal-Content von: DTB - Deutscher Tennis Bund e.V., übermittelt durch news aktuell