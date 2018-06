Boris Becker: Es fehlen die Persönlichkeiten im Profi-Tennis

Hamburg (ots) - Boris Becker sprach bei der ZEIT KONFERENZGesundheit am 12. Juni in Hamburg über die Nachwuchsprobleme imProfi-Tennis: "Es fehlen Persönlichkeiten - auch in anderenSportarten. Wir haben nicht mehr diese großen Sportpersönlichkeiten."Natürlich seien Nadal und Federer die "wahrscheinlich besten Spielerder Welt", es sei aber schon komisch, dass junge Spieler nicht bis indie großen Finals kommen. Man müsse sich "wirklich die Frage stellen:Warum schaffen es die Nachwuchsspieler nicht, an die Tür zu klopfen?"Und weiter: "Heute werden mit 22 Jahren alle immer noch alsNachwuchsspieler betitelt, da hatte ich gerade meine dritte Krise."Er selbst habe noch mit den Folgen seiner Profikarriere zukämpfen: "Ich hätte damals nicht so gespielt, wenn ich gewusst hätte,welche Auswirkungen das auf meinen Körper haben wird." Und weiter:"Gesund und Sport ja, aber Leistungssport - wie ich ihn betriebenhabe - kann nicht gesund sein." Letztendlich sei er aber mit seinerKarriere zufrieden: "Ich bin froh, wo ich heute bin, ich bereuenichts."Bildmaterial zu dieser Meldung schicken wir Ihnen auf Anfragegerne zu.Diese Pressemitteilung finden Sie auch unter www.zeit.de/presse.Pressekontakt:Maria SängerUnternehmenskommunikation und VeranstaltungenTel.: 040 / 32 80 - 4643E-Mail: maria.saenger@zeit.dewww.twitter.com/zeitverlagOriginal-Content von: DIE ZEIT, übermittelt durch news aktuell