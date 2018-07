Borgward mit erfolgreichem Marktstart in Deutschland (FOTO)

Stuttgart (ots) -Der Automobilhersteller Borgward ist erfolgreich in Deutschlandgestartet. Bei der ersten Kundenfahrveranstaltung am vergangenenWochenende kamen mehr als 500 VIP-Besucher ins StuttgarterMarkenzentrum der Borgward Group AG.Borgward ist in der vergangenen Woche mit dem in der Stückzahllimitierten Premierenmodell BX7 TS Limited Edition in Deutschland undEuropa gestartet. Im Beisein von Christian Borgward,Aufsichtsratsvorsitzender der Borgward Group AG und Enkel desFirmengründers Carl F.W. Borgward, wurden zwischen Freitag undSonntag insgesamt mehr als 200 Probefahrten durchgeführt. "Wir sindbegeistert von der Resonanz der Kunden", sagte Europa-VertriebschefGerald Lautenschläger.Christian Borgward feierte mit den begeisterten Besuchern undübergab die ersten Fahrzeuge direkt an Kunden. Vom BX7 TS LimitedEdition, mit dem Borgward in Deutschland und Europa an den Startgeht, sind nach dem Wochenende nur noch wenige Exemplare verfügbar.Weitere InformationenBORGWARD Group AGKriegsbergstrasse 1170174 StuttgartMarco DalanHead of Global CommunicationsTelefon +49 711 365101041E-Mail marco.dalan@borgward.comwww.borgward.comOriginal-Content von: BORGWARD Group AG, übermittelt durch news aktuell