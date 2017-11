Borgward BX7 überzeugt bei Offset-Crash / Erster Crashtest in Anlehnung an EuroNCAP erfolgreich bestanden (FOTO)

Stuttgart (ots) -Im Rahmen der Marktvorbereitung in diesem Jahr hat die BorgwardGroup AG heute in Zusammenarbeit mit dem TÜV Rheinland einenCrashtest in einem NCAP-zertifizierten Crashlabor durchführen lassen.In dem nach EuroNCAP-Vorgaben absolvierten Offset-Frontalcrash mit 64km/h gegen eine deformierbare Barriere mit 40 Prozent Überdeckungüberzeugte das Premierenmodell für den deutschen Markt. Sowohl dieVerzögerungswerte für die beiden Erwachsenen-Dummies auf Fahrer- undBeifahrersitz wie für die beiden Kinderdummies auf der Rücksitzbankliegen weitgehend im unkritischen Bereich. Das Zusammenwirken vonvorderer Deformationszone mit je drei Lastpfaden auf Fahrer- undBeifahrerseits mit der hohen Stabilität der Fahrgastzelle und denpassiven Rückhaltesystemen bietet ein hohes Schutzpotential undhalten das Verletzungsrisiko für alle Insassen gering. Anlässlich desCrashtests betonte der Entwicklungschef der Borgward Group AG Dr.Tilo Schweers die Wirksamkeit des umfassenden Schutzsystems BorgwardB-Safe: "Insassenschutz hat im Entwicklungsprozess unserer Fahrzeugewie dem BX7 oberste Priorität. Die Ergebnisse des ersten Crashtestsin einem neutralen, zertifizierten Labor in Europa belegen, dass wirhier auf dem richtigen Weg sind. Weitere geplante Crashversuchewerden das positive Bild bestätigen."Die Borgward Group AG startet Ende 2017 zunächst mit einerlimitierten Serie auf den deutschen Markt und scheidet somit für dieTeilnahme an dem kompletten EuroNCAP-Crashtest mitStern-Zertifizierung aus, weil die NCAP-Agentur mit Sitz in Brüsseldieses Programm nur bei Baureihen mit unlimitierter Stückzahldurchführt.B-Safe für höchstmögliche SicherheitMit seinem umfassenden Sicherheitskonzept "B-Safe" erfüllt derBorgward BX7 alle Anforderungen hinsichtlich der bestmöglichenSicherheit für die Insassen. Aktive Schutzeinrichtungen könnenpotenzielle Gefahren präventiv erkennen und so Unfälle vermeidenhelfen. Außerdem verleiht die Fahrzeugstruktur wie dieRückhaltesysteme dem SUV das Potenzial, internationale Crash-Ratingsmit Auszeichnung zu bestehen.Die Karosserie mit einer hochstabilen Fahrgastzelle unddefinierten Verformungszonen an Front und Heck bildet dasverlässliche Fundament für den hohen Insassenschutz. EntscheidendeKarosseriepassagen sind gezielt mit hochfesten, höchstfesten oderwarmumgeformten Stählen verstärkt. Mehrere Lastpfade verteilen imFalle des Falles die Aufprallenergie bei Frontal-, Seiten- oderHeckcrashs und sorgen so für möglichst ausgeglicheneVerzögerungswerte, auf die die passiven Schutzeinrichtungen exaktabgestimmt sind.Die passiven Schutzeinrichtungenbieten höchstes Schutzpotenzial.Für die verschiedensten Crasharten wie Front- Seiten- oderHeckkollision stehen neben den Gurtsystemen unter anderem sechsAirbags bereit, die je nach Unfallschwere bedarfsgerecht aktiviertwerden und die Unfalleinwirkungen auf die Insassen umfassendabmildern können. Dazu gehören Airbags für Fahrer und Beifahrer,Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer und die Curtain-Airbags. Damitdie passiven Sicherheitseinrichtungen möglichst inaktiv bleiben,bietet der Borgward BX7 im Rahmen des "B-Safe"-Konzeptes zahlreichepräventive Fahrerassistenzsysteme, die Unfälle verhindern können.Dazu gehören zum Beispiel der Totwinkelwarner oder derMüdigkeitswarner.Systeme wie die 360º-Rundumkamera machen außerdem den Umgang mitdem Borgward BX7 besonders in unübersichtlichen Situationen nochkomfortabler und helfen, Bagatellschäden zu vermeiden. Parkmanöver inLängs- und Querlücken gelingen problemlos, Rangierfahrten in einemengen Parkhaus oder im unübersichtlichen Gelände absolvierenFahrerinnen und Fahrer zentimetergenau.Weitere InformationenBORGWARD GROUP AGKriegsbergstrasse 1170174 StuttgartAxel LengertDirector Product CommunicationTelefon +49 (0)711 36510 1045E-Mail axel.lengert@borgward.comwww.borgward.comOriginal-Content von: BORGWARD Group AG, übermittelt durch news aktuell