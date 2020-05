BorgWarner: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Weitere Suchergebnisse zu "Borgwarner":

An der Börse New York notiert die Aktie BorgWarner am 28.05.2020, 04:49 Uhr, mit dem Kurs von 31.52 USD. Die Aktie der BorgWarner wird dem Segment "Auto Teile und Ausrüstung" zugeordnet.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses BorgWarner auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von BorgWarner liegt bei einem Wert von 7,17. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Automatische Komponenten" (KGV von 18,86) unter dem Durschschnitt (ca. 62 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist BorgWarner damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

2. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei BorgWarner aktuell 2,28. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -0,18 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Automatische Komponenten". BorgWarner bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Hold"-Bewertung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -14,64 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt BorgWarner damit 22,03 Prozent unter dem Durchschnitt (7,4 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Automatische Komponenten" beträgt -7,38 Prozent. BorgWarner liegt aktuell 7,26 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".