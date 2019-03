BorgWarner: Jetzt wird’s richtig interessant

Weitere Suchergebnisse zu "PACIFIC RIDGE EXPLORATION":

Für die Aktie BorgWarner stehen per 15.03.2019, 17:02 Uhr 37,86 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. BorgWarner zählt zum Segment "Auto Teile und Ausrüstung".

Die Aussichten für BorgWarner haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei BorgWarner aktuell 1,78. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -0,55 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Automatische Komponenten". BorgWarner bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Hold"-Bewertung.

2. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von BorgWarner für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei eine erhöhte Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält BorgWarner für diesen Faktor die Einschätzung "Buy". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Hold"-Einstufung. Damit ist BorgWarner insgesamt ein "Buy"-Wert.

3. Analysteneinschätzung: Die Aktie der BorgWarner wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 7 Buy, 2 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 2 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Buy". Das Kursziel für die Aktie der BorgWarner liegt im Mittel wiederum bei 50 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 37,64 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 32,84 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der BorgWarner insgesamt die Einschätzung "Buy".