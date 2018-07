BorgWarner: Aktienanalyse vom 20.07.2018

BorgWarner weist am 20.07.2018, 02:00 Uhr einen Kurs von 45,03 USD an der Börse New York auf. Das Unternehmen wird unter "Auto Teile und Ausrüstung" geführt.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses BorgWarner auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Dividende: Bei einer Dividende von 1,51 % ist BorgWarner im Vergleich zum Branchendurchschnitt Automotive (2,07 %) bezüglich der Ausschüttung nur leicht niedriger zu bewerten, da die Differenz 0,56 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Hold" ableiten.

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An sieben Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen BorgWarner. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist BorgWarner mit einem Wert von 11,03 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Automotive" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 16,85 , womit sich ein Abstand von 35 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.