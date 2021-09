BorgWarner-Aktie: Cramer teilt seine Gedanken!

In der CNBC-Sendung “Mad Money Lightning Round” sagte Jim Cramer, dass er zwei Monate abwarten würde, um dann den Abzug bei BorgWarner Inc. (NYSE:BWA). Der nächste Schritt wird erst erfolgen, wenn die Halbleiterknappheit ihren Lauf nimmt, was im ersten Quartal der Fall sein wird, sagte er.

Cramer würde an Lion Electric Co (NYSE:LEV) festhalten, weil es der beste Wert ...



