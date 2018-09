"Bordservice" à la Ryanair: Streik, unwirksame AGB Klauseln -Rüge der EU-Kommission!

Weitere Suchergebnisse zu "Ryanair Holdings":

Erneut gibt es Streiks und Flugausfälle. Ryanair hat alsAngreifer auf die großen Airlines stark expandiert, nun musseine neue Strategie der Nachhaltigkeit folgen!Wiesbaden/Wien (ots) - Schon lange gibt es bei Ryanair, mitHauptfirmensitz in Irland, immer wieder negative Schlagzeilen:Entschädigungen nach der EU-VO wegen Streiks werden vorab medialeinmal abgelehnt, Klauseln in den Beförderungsverträgen schließen dasAbtreten von Ansprüchen aus. Die Arbeitsbedingungen der Angestelltenlassen negativ aufhorchen. Für Freitag, den 29.09. stehen erneutStreiks in zahlreichen Ländern auf der Tagesordnung. Fast gewinnt manden Eindruck, hier bewegt sich eine Fluglinie in einer eigenen,rechtsfreien Zone. Ryanair betreibt 86 Standorte in ganz Europa undführt täglich rund 2.000 Flüge durch- und ist mittlerweile einGroßkonzern im Luftfahrtgeschäft, denn seit 1997 wurde stetigexpandiert. "Billig um jeden Preis" hat Ryanair zum Erfolg geführt,doch an den neuen Standorten wird, anders als im angelsächsischenRaum, stark auf das Einhalten des Arbeitnehmerschutzes und derVerbraucherrechte geachtet. Auch die EU-Kommission richtet ihrAugenmerk stark auf diesen Focus und hat Ryanair abgemahnt."FairPlane begrüßt das, denn alle Luftfahrtunternehmen sind dazuangehalten, sich an die Regeln zu halten, sich nur die Rosinenherauszupicken ist langfristig kein guter Weg. Mit dem Aufschlag vonnur einem Euro pro verkauftem Ticket kann eine Fluglinie die Kostenfür anfallende Entschädigungen aus der EU-VO 261/2004 bereitsabfedern. Das würde zu schnelleren Auszahlungen und zur Beendigungder Hinhaltetaktik gegenüber den Verbrauchern führen.", meint Mag.Andreas Sernetz, CEO von FairPlane."Bereits nach dem Streik im Winter 2017 haben wir, wie vieleandere Fluggastrechteportale auch, Klage gegen Ryanair eingebracht.Nach der jüngsten EuGH Rechtsprechung zum Thema Streik freue ich michschon auf die Verhandlungstermine, die unser Luftrechtsexperte undUnternehmenssprecher Prof. Dr. Ronald Schmid persönlich wahrnehmenwird. Verbraucher sollten der Ansage von Ryanair: "Es gibt bei Streikkeine Entschädigung", keinen Glauben schenken und die Fälle bei[FairPlane] (http://fairplane.de/) einreichen."Auch bei der Ausgestaltung seiner AGB´s versucht Ryanair immerwieder die Rechte der Verbraucher zu beschneiden. Das LandgerichtFrankfurt-Fürth hat vor kurzem die Unwirksamkeit von Ryanair AGBKlauseln bestätigt. Die verwendete Klausel hat eine Abtretung derAnsprüche aus der Fluggastrechteverordnung an Dritte, hier lag derFocus auf Fluggastrechtportalen, untersagt. Lediglich an natürlichePersonen, die Mitreisende waren, sollte der Anspruch aufEntschädigung nach der EU-VO 261/2004 in der abgeänderten Klauselwirksam abgetreten werden können. Nach drei Urteilen des Amtsgerichtsin ähnlichen Fällen hat Ryanair die Berufung gegen diese Urteile nunzurückgenommen.