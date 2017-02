Boracay und Palawan - Die schönsten Inseln der Welt / Die beiden magischen Orte auf den Philippinen bieten ein All-in-One-Urlaubsparadies

Frankfurt (ots) - Traumhafte Buchten und Strände, türkisblauesWasser, tropischer Regenwald - so stellt man sich die perfektePostkarten-Idylle vor: Palawan und Boracay wurden von denrenommierten Reisemagazinen Condé Nast Traveler und Travel andLeisure zu zwei der weltweit schönsten Inseln gekürt. Wer hier schoneinmal war, will gar nicht mehr weg: Denn die beiden Reiseziele aufden Philippinen sind weit mehr als Erholungsorte für Sonnenanbeterund Strandliebhaber - hier erleben Reisende definitiv ein Abenteuer!Boracay ist ein Hot Spot für Aktivurlauber: Schnorcheln, Tauchen,Kitesurfen, Kajakfahren, Stand Up Paddling oder Banana Boat sind nurein paar Wassersportaktivitäten, die Spaß im Urlaub garantieren. AuchAbenteuerlustige kommen auf ihre Kosten. Von dem Ariel's Point inBoracay springen Adrenalin-Junkies von bis zu 15 Meter hohen Klippenin das türkisblaue Wasser und segeln danach zur Erholung in denSonnenuntergang.Von Gourmet-Küche bis zu Streetfood - für Feinschmecker sind dieRestaurants und Fischermärkte auf Boracay ein kulinarischesHighlight. Traditionelle Seafood-Spezialitäten werden von lokalenKöchen zubereitet. In Boracay's Partyhochburg White Beach, einem 3,5Kilometer langen Strand, erwartet die Besucher ein pulsierendesNachtleben. Neben relaxten Beach Bars laden zahlreiche Szene-Clubszum Feiern ein.Wer Ökotourismus präferiert, auf den wartet auf der Insel Palawaneine facettenreiche Flora und Fauna. Der spektakulärste Strand aufPalawan ist El Nido. Bei geführten Boots- und Dschungeltourenentdecken Reiseliebhaber unterirdische Flüsse, bizarreKalksteinfelsen und faszinierende Höhlenwelten. Ein anderes Highlightist der Tubbataha Reef Park - ein Mekka für Taucher aus aller Weltund eines der spektakulärsten Korallenriffe mit einer einzigartigenBiodiversität unter Wasser.Die beiden Inseln auf den Philippinen gelten als beliebteUrlaubsdestinationen. Jährlich kommen 1,5 Millionen internationaleund nationale Touristen nach Boracay und rund eine Million nachPalawan. Deutsche Touristen liegen dabei auf Platz zwei dereuropäischen Besucher in Palawan. Margarita Patricia Valdes, dieTourismusdirektorin für Zentral- und Osteuropa des philippinischenFremdenverkehrsamts, freut sich über die steigenden Besucherzahlenauf den Philippinen: "Im ersten Halbjahr 2016 konnten wir bei denAnkünften deutscher Touristen ein Wachstum von 17,15 Prozent imVergleich zum Vorjahreszeitraum verzeichnen. Dieser Anstieg zeigtuns, dass die Begeisterung für unsere Destination kontinuierlichzunimmt"Pressekontakt:media consulta International Holding AGIm Auftrag von Philippine Department of Tourism (DOT)Annette LeopoldPhone: +49 (0) 30 65 000 346Fax: +49 (0) 30 65 000 171E-Mail: a.leopold@mcgroup.comPhilippine Department of Tourism (DOT)Kaiserhofstrasse 7, Frankfurt am Main, DeutschlandPhone: +49 (0) 69 20 893Fax: +49 (0) 69 285127E-Mail: info@MoreFunPhilippines.dehttps://www.facebook.com/MoreFunPhilippinen/https://www.instagram.com/tourismphilippines/?hl=deOriginal-Content von: Philippines Tourism Department, übermittelt durch news aktuell