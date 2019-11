Booz Allen Hamilton: Das wird noch ein spannendes Thema!

Am 06.11.2019, 04:02 Uhr notiert die Aktie Booz Allen Hamilton an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 71.32 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "IT-Beratung und andere Dienstleistungen".

Wie Booz Allen Hamilton derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Booz Allen Hamilton investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 1,45 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche IT-Dienstleistungen einen Mehrertrag in Höhe von 0,04 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens nur leicht höher aus, womit sich die Bewertung "Hold" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt Booz Allen Hamilton mit einer Rendite von 57,69 Prozent mehr als 43 Prozent darüber. Die "IT-Dienstleistungen"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 23,74 Prozent. Auch hier liegt Booz Allen Hamilton mit 33,96 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Booz Allen Hamilton-Aktie die Einschätzung "Buy" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 4 Buy, 4 Hold, 0 Sell. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 3 Buy, 1 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung "Buy". Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 80,5 USD angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von 9,66 Prozent erzielen, da sie derzeit 73,41 USD kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Buy". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Buy".