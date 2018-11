"Das Boot" voll auf Kurs: Sky Original Production nimmt Hunderttausende mit an Bord

Unterföhring (ots) -- Die Sky Original Production erreichte innerhalb des erstenWochenendes netto insgesamt 540.000 Seher im TV und erzielte weitere757.000 Abrufe über die non-linearen Verbreitungswege von Sky- Reichweitenstärkster Start einer Sky Original Production- Elke Walthelm, Executive Vice President Content bei SkyDeutschland: "Mit 'Das Boot' setzen wir den nächsten großenMeilenstein in der Geschichte von Sky. Der großartige Start hatunsere Erwartungen übertroffen und wir freuen uns sehr, dass wirunsere Kunden für die Serie begeistern können"Unterföhring, 28. November 2018. Nach einer erfolgreichen Premiere amFreitagabend nahm "Das Boot" am ersten Wochenende eine Vielzahlweiterer Zuschauer mit an Bord. Die Sky Original Production erreichtebinnen des ersten Wochenendes netto insgesamt 540.000 Seher im TV*und erzielte weitere 757.000 Abrufe über die non-linearenVerbreitungswege von Sky**. Damit gelang der High-End-Serie derreichweitenstärkste Start einer Sky Original Production.Neben den linearen Ausstrahlungen der ersten beiden Episoden über dasWochenende erreichten Folge eins und zwei 372.800 Abrufe über dienon-linearen Verbreitungswege. Die noch nicht im TV ausgestrahltenFolgen drei bis acht erzielten von Freitag bis Sonntag bereits384.700 Abrufe.Elke Walthelm, Executive Vice President Content bei Sky Deutschland:"Mit 'Das Boot' setzen wir den nächsten großen Meilenstein in derGeschichte von Sky. Der großartige Start hat unsere Erwartungenübertroffen und wir freuen uns sehr, dass wir unsere Kunden für dieSerie begeistern können. Dass sich viele Zuschauer dazu entschiedenhaben, die Serie bereits am ersten Wochenende über die non-linearenVerbreitungswege weiterzuschauen, bestätigt unsereProgrammierungsstrategie sowie die Suchtgefahr, die die Serie mitsich bringt."Sky zeigt am kommenden Freitag linear auf Sky 1 HD die Episoden dreiund vier der Sky Original Production. Auf Abruf, über Sky Go und SkyTicket sind alle Folgen bereits jetzt verfügbar.Über "Das Boot":Die Geschichte der neuen Event-Serie "Das Boot" beginnt im Herbst1942, zu einer Zeit in der die U-Boot-Kriegsführung während desZweiten Weltkrieges immer brutaler wird. Die U-612 im besetztenFrankreich ist bereit für ihre Jungfernfahrt. Unter ihnen befindetsich auch der neue Kaleu des U-Bootes, Klaus Hoffmann (Rick Okon).Schnell hat die 40-köpfige Besatzung mit den beengten undklaustrophobischen Bedingungen unter Wasser zu kämpfen. Sie werdenkörperlich und mental an ihre Grenzen getrieben. Schließlich beginnenzwischenmenschliche Spannungen die Moral und Loyalität an Bord aufeine harte Probe zu stellen.Währenddessen gerät die Welt von Simone Strasser (Vicky Krieps) inder Hafenstadt La Rochelle außer Kontrolle. Simone ist hin- undhergerissen zwischen ihrem Zugehörigkeitsgefühl gegenüberDeutschland, der Résistance und einer gefährlichen, verbotenen Liebe.Dabei lernt sie mehr über sich selbst als jemals zuvor und begibtsich in Lebensgefahr.Facts "Das Boot":Originaltitel: "Das Boot", Dramaserie, D/USA 2018, 8 Episoden à ca.60 Min., Regie: Andreas Prochaska. Drehbuch: Tony Saint, Johannes W.Betz. Produzenten: Moritz Polter, Oliver Vogel, Jan S. Kaiser fürBavaria Fiction; Marcus Ammon und Frank Jastfelder für SkyDeutschland; Jenna Santoianni für Sonar Entertainment. Darsteller:Rick Okon, August Wittgenstein, Franz Dinda, Leonard Scheicher, VickyKrieps, Lizzy Caplan, Tom Wlaschiha, Vincent Kartheiser, JamesD'Arcy, Thierry Frémont, Rainer Bock, Robert Stadlober, StefanKonarske."Das Boot" wurde produziert von Bavaria Fiction, Sky Deutschland undSonar Entertainment.Sendetermine von "Das Boot":Immer freitags um 20.15 Uhr in Doppelfolge auf Sky 1 HD sowie aufAbruf auf Sky Go und on Demand für alle Sky Kunden.Wiederholungen zudem u.a. montags ab 20.15 Uhr auf Sky Cinema HD unddonnerstags ab 21.15 Uhr auf Sky Atlantic HD.Im Sky Entertainment Paket auf Abruf alle acht Episoden der erstenStaffel über Sky Go und on Demand.Auf Sky Ticket alle Folgen sofort auf Abruf.*Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE1.1, 23.11.2018-25.11.2018, Marktstandard: TV, Datenpaket 1923 vom27.11.2018; Kumulierte Nettoreichweite, Seherkriterium: min. 60Sekunden konsekutiv**Quelle: Sky, Unique Views.Über Sky Deutschland:Mit rund 5,2 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von 2,3Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu denführenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht ausLive-Sport, Spielfilmen, Serien, Shows, Kinderprogrammen undDokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring beiMünchen ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc.Über 23 Millionen Kunden in sieben Ländern sehen die exklusivenProgramme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: Juni2018).Pressekontakt:Alexandra FexerCorporate CommunicationsTel. 089 9958 6034Alexandra.fexer@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell