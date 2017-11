"Das Boot" kehrt nach La Rochelle zurück (FOTO)

Unterföhring (ots) -- 240 Tonnen schwere U-Boot-Replika mit zwei Kränen vom Frachterins Wasser gehoben- Außenaufnahmen für die Event-Serie "Das Boot", eine Produktionvon Bavaria Fiction, Sky und Sonar Entertainment- Erstausstrahlung von "Das Boot" exklusiv auf Sky in Deutschlandund Österreich für Ende 2018 geplantFür die Dreharbeiten an "Das Boot - die Serie" ist in dieser Wocheeine speziell für die Produktion aufbereitete U-Boot-Nachbildung inden Hafen von La Rochelle gebracht worden. Die 67 Meter lange,sechseinhalb Meter breite und 240 Tonnen schwere Replika wurde vonMalta, wo sie in einer Schiffswerft gefertigt worden war, nachFrankreich verschifft. Nach Ankunft des Transportschiffes wurde diekostbare Fracht von zwei Kränen ins Hafenbecken befördert. DerVorgang dauerte insgesamt rund zwei Stunden. Direkt nachdem dieU-Boot-Replika auf Anker gegangen war, wurde mit den Außenaufnahmenzur Event-Serie, koproduziert von Bavaria Fiction, Sky Deutschlandund Sonar Entertainment begonnen.Bevor die U-Boot-Replika in Malta auf das Transportschiff gehobenwurde, waren mehrere Monate intensiver Planung notwendig. DieNachbildung kann zwar trotz fehlendem Bootskiel mit bis zu neunKnoten durch das Wasser gleiten, kann jedoch nicht abtauchen. Dahermusste das U-Boot die Strecke in die südwestfranzösische Hafenstadtper Frachtschiff zurücklegen.Für den Transport nach La Rochelle wurden acht spezielle Gurteangefertigt, die auf Malta vor der Abreise um das U-Boot gelegtwurden, damit Kräne den Koloss auf den Frachter hieven konnten. UmSchäden an Gurten und Nachbau zu vermeiden, mussten alle scharfenKanten am U-Boot abgerundet werden. Die dafür notwendigenSchweißarbeiten unter Wasser dauerten zwei Tage. Kurz vor demAuslaufen überprüften schließlich Taucher die Platzierung der Gurtenoch einmal genau, um zu gewährleisten, dass das U-Boot während desTransports nicht abrutscht.Über "Das Boot":Die Geschichte von der neuen Event-Serie Das Boot beginnt imHerbst 1942, zu einer Zeit in der die U-Boot-Kriegsführung immerbrutaler wird. Während sich eine junge Crew auf eine gefährlicheÜberwachungsmission begibt, beginnt die Résistance am Hafen von LaRochelle an Einfluss zu gewinnen. Die Handlung verbindeteindrucksvoll Schlüsselszenen des Krieges zu Land und zu Wasser.Buchheims Aussage, dass blinder Fanatismus junge Männer in einenaussichtslosen Krieg treibt, hat leider auch in unserer heutigen Zeitnicht an Relevanz verloren.Zur internationalen Besetzung zählen Tom Wlaschiha ("Game ofThrones"), Lizzy Caplan ("Masters of Sex"), Rick Okon ("Tatort"),Vicky Krieps ("Phantom Thread"), August Wittgenstein ("The Crown"),Rainer Bock ("Inglourious Basterds"), Leonard Scheicher("Finsterworld"), Robert Stadlober ("Summer Storm"), Franz Dinda("The Cloud") Stefan Konarske ("The Young Karl Marx"), VincentKartheiser ("Mad Men"), James D'Arcy ("MARVEL's Agent Carter") undThierry Frémont ("Juste un regard"). Regie führt Andreas Prochaska,der sich in der Vergangenheit bereits mit Produktionen wie "Dasfinstere Tal" und "Das Wunder von Kärnten" einen Namen machte.Die Event-Serie umfasst acht Episoden und ist inspiriert von demgleichnamigen Oscar® und Golden Globe® nominierten Meisterwerk vonWolfgang Petersen nach dem Bestseller von Lothar-Günther Buchheim.Die Erstausstrahlung von Das Boot ist in den Sky GebietenDeutschland, Österreich, Italien, Großbritannien und Irland für Ende2018 geplant. Ko-Produktionspartner Sonar Entertainment ist für dieinternationale Distribution verantwortlich. Die Serie stammt aus derFeder von Tony Saint ("Margaret Thatcher: The Long Walk to Finchley","The Interceptor") und Johannes W. Betz ("Der Tunnel", "DieSpiegel-Affäre"). Als Produzenten zeichnen sich Moritz Polter("Spotless", "Crossing Lines"), Oliver Vogel ("Dengler", "SOKOStuttgart") und Jan S. Kaiser ("Hotel Lux", "Brecht") von der BavariaFiction verantwortlich; Marcus Ammon und Frank Jastfelder übernehmendiese Aufgabe für Sky Deutschland; und Jenna Santoianni ("Taboo","The Shannara Chronicles") für Sonar Entertainment.Über Sky Deutschland:Mit über 5 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von über 2Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu denführenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht ausLive-Sport, Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen undDokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring beiMünchen ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc.Über 22 Millionen Kunden in fünf Ländern sehen die exklusivenProgramme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand:September 2017).Über Bavaria Fiction:Bavaria Fiction (ehem. Bavaria Fernsehproduktion) zählt zu denerfolgreichsten Produktionsfirmen Europas. Die Tochterfirma vonBavaria Film und ZDF Enterprises wird von den Geschäftsführern Jan S.Kaiser und Manfred Haus-Pflüger geleitet.Mit rund 17.000 Sendeminuten und Sendungen wie "Sturm der Liebe","Die Rosenheim-Cops", "SOKO Stuttgart", "Inga Lindström" und "Dr.Klein" erreicht die Bavaria Fiction jede Woche Millionen vonZuschauern allein in Deutschland.Neben täglichen und wöchentlichen Serien, Reihen wie denTatort-Formaten und zahlreichen Fernsehfilmen steht die BavariaFiction für aufwändiges Eventfernsehen wie die Mehrteiler "BellaGermania" und "Brecht" sowie für internationale Koproduktionen wiebeispielsweise "Das Boot - Die Serie", die an das Oscar- und GoldenGlobe®. nominierte Meisterwerk von Wolfgang Petersen anknüpft.Über Sonar Entertainment:Sonar Entertainment ist eine facettenreiche, Independent-Firma,die erfolgreich in der sich stetig wandelnden, globalenFernsehproduktions- und Vertriebswelt agiert. 