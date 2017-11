"Mit dem Boot durch Berlin" mal anders (FOTO)

Berlin (ots) -Wenn Schwertransporte Richtung Messegelände unterwegs sind, ist esZeit für die BOOT & FUN BERLIN. Hier im Bild eine Sea Ray 320Sundancer. Die Berliner Wassersportmesse wird am Mittwochabend (22.November) mit der GALA DER BOOTE eröffnet. Von Donnerstag bis Sonntag(23. bis 26. November) stellen über 700 Aussteller aus 16 Ländern inzwölf Hallen ihre Angebote aus. Die diesjährige Ausgabe präsentiertmit mehr als 600 Booten die größte Marken- und Modellvielfalt undzeigt im Zentrum von Europas größtem Binnen-Wassersportreviererfüllbare Träume. Das Spektrum reicht vom spektakulären Segelbootüber den neuen Trend Sloepen bis zur modernen Motoryacht sowiestilvollen klassischen Yachten. Erweitert wird das Angebot mit einereigenen Halle für Hausboote, einem Gebrauchtbootmarkt und einer Hallefür Ausrüstung und Zubehör. Ebenfalls vertreten sind Funsportartenwie Wakeboarden, Surfen, Tauchen und Stand Up Paddling. Für dienaturverbundenen Besucher hat die BOOT & FUN BERLIN Kanus, Kajaks,Camping und Angeln zu bieten. Tickets sind im Vorverkauf ab 11 Euroerhältlich. Dieses und weitere Fotos finden Sie in druckfähigerQualität hier zum Downloadhttp://www.messe-berlin.de/Presse/Fotogalerie/Pressekontakt:Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitBOOT & FUN BERLIN:Susanne TschenischPR ManagerT +4930 3038-2295tschenisch@messe-berlin.deOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell