Boot Barn-Aktie: Verdreifachung innerhalb der letzten 12 Monate!

Das IBD SmartSelect Composite Rating für Boot Barn stieg am Freitag von 93 auf 98. Die Aktie des Schuhhändlers befindet sich in einem stetigen Aufwärtstrend und verdreifachte ihren Wert in den letzten 12 Monaten. Sie hat ein 97 Relative Stärke Rating.

Der neue Wert bedeutet, dass das Unternehmen nun 98% aller Aktien in Bezug auf die wichtigsten fundamentalen und technischen Kriterien für ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung