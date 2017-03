Boost Issuer PLC : Net Asset Value(s)

Weitere Suchergebnisse zu "BOOST ISSUER OIL ETP 2062":

BOOST Issuer plc -Daily Fund Prices 28-March-17 Fund Dealing ISIN Code Shares in Base Net Assets NAV/Share Date Issue Currency

Boost FTSE 100 3x 28/03/2017 IE00B88D2999 15101 GBP 3074805.371 203.6160102 Leverage Daily ETP

Boost FTSE 100 3x 28/03/2017 IE00B7VB3908 376842 GBP 7058085.145 18.72956078 Short Daily ETP

Boost EURO STOXX 50 3x 28/03/2017 IE00B7SD4R47 79556 EUR 16031289.26 201.5094935 Leverage Daily ETP

Boost EURO STOXX 28/03/2017 IE00B8JF9153 669262 EUR 6078562.143 9.0824851 50 3x Short Daily ETP

Boost LevDAX 3x 28/03/2017 IE00B878KX55 41826 EUR 9849347.744 235.4838556 Daily ETP

Boost ShortDAX 28/03/2017 IE00B8GKPP93 670444 EUR 5580265.313 8.3232385 3x Daily ETP

Boost S&P 500 3x 28/03/2017 IE00B7Y34M31 132161 USD 54912421.6 415.4964142 Leverage Daily ETP

Boost S&P 500 3x 28/03/2017 IE00B8K7KM88 2007936 USD 20107025.34 10.013778 Short Daily ETP

Boost NASDAQ 100 3x 28/03/2017 IE00B8W5C578 13430 USD 8539446.172 635.8485608 Leverage Daily ETP

Boost NASDAQ 100 3x 28/03/2017 IE00B8VZVH32 3049289 USD 16914955.56 5.5471802 Short Daily ETP

Boost WTI Oil 3x 28/03/2017 IE00B7ZQC614 226919114 USD 169771191.6 0.7481573 Leverage Daily ETP

Boost WTI Oil 3x 28/03/2017 IE00B7SX5Y86 160106 USD 15594570.35 97.4015362 Short Daily ETP

Boost Gold 3x Leverage 28/03/2017 IE00B8HGT870 557348 USD 12951367.91 23.2374888 Daily ETP

Boost Gold 3x Short 28/03/2017 IE00B6X4BP29 20942 USD 2464580.978 117.6860366 Daily ETP

Boost Copper 3x 28/03/2017 IE00B8JVMZ80 179080 USD 3205155.037 17.897895 Leverage Daily ETP

Boost Copper 3x 28/03/2017 IE00B8KD3F05 19197 USD 1892293.866 98.5723741 Short Daily ETP

Boost Natural Gas 28/03/2017 IE00B8VC8061 91776806 USD 55945287.05 0.6095798 3x Leverage Daily ETP

Boost Natural Gas 28/03/2017 IE00B76BRD76 499652 USD 13663887.86 27.3468091 3x Short Daily ETP

Boost Silver 3x 28/03/2017 IE00B7XD2195 3378538 USD 16835806.23 4.9831632 Leverage Daily ETP

Boost Silver 3x 28/03/2017 IE00B8JG1787 29936 USD 2580794.316 86.2103927 Short Daily ETP

Boost FTSE 100 2x 28/03/2017 IE00B94QKF15 56180 GBP 2494801.34 44.40728623 Short Daily ETP

Boost FTSE 100 1x 28/03/2017 IE00B94QKG22 29900 GBP 2063035.653 68.99784792 Short Daily ETP

Boost FTSE 100 2x 28/03/2017 IE00B94QKC83 3097 GBP 467203.4246 150.8567726 Leverage Daily ETP

Boost FTSE 250 1x 28/03/2017 IE00BBGBF313 231282 GBP 13521457.94 58.46307946 Short Daily ETP

Boost FTSE 250 2x 28/03/2017 IE00B94QKJ52 10686 GBP 2027113.838 189.6980945 Leverage Daily ETP

Boost TOPIX 1x Short 28/03/2017 IE00BBGBF420 51500 JPY 301299584.9 5850.477376 Daily ETP

Boost TOPIX 2x Leverage 28/03/2017 IE00BBGBF537 8500 JPY 128130368 15074.16094 Daily ETP

Boost Palladium 28/03/2017 IE00B94QLR02 9585 USD 611062.1331 63.7519179 1x Short Daily ETP

Boost Palladium 28/03/2017 IE00B94QLN63 10471 USD 951807.4258 90.8993817 2x Leverage Daily ETP

Boost Natural Gas 28/03/2017 IE00B94QL251 5063 USD 531069.9554 104.8923475 2x Short Daily ETP

Boost Natural Gas 28/03/2017 IE00B94QKX96 55951 USD 387110.3322 6.9187384 2x Leverage Daily ETP

Boost Gold 2x Short 28/03/2017 IE00B94QKT50 1700 USD 125454.5972 73.7968219 Daily ETP

Boost Gold 1x Short 28/03/2017 IE00B94QKW89 7594 USD 673217.7983 88.6512771 Daily ETP

Boost Gold 2x Leverage 28/03/2017 IE00B94QKS44 5957 USD 492666.6641 82.7038214 Daily ETP

Boost Silver 2x 28/03/2017 IE00B94QL921 13979 USD 761474.5709 54.4727499 Short Daily ETP

Boost Silver 2x 28/03/2017 IE00B94QL699 14638 USD 813686.0484 55.587242 Leverage Daily ETP

Boost FTSE MIB 3x 28/03/2017 IE00B873CW36 1556611 EUR 24258984.83 15.5844876 Short Daily ETP

Boost FTSE MIB 3x 28/03/2017 IE00B8NB3063 602888 EUR 41416127.29 68.696221 Leverage Daily ETP

Boost BTP 10Y 3x 28/03/2017 IE00BKT09149 12780 EUR 1386889.185 108.5202805 Leverage Daily ETP

Boost BTP 10Y 3x 28/03/2017 IE00BKS8QM96 202001 EUR 12713363.2 62.93713 Short Daily ETP

Boost Bund 10Y 3x 28/03/2017 IE00BKT09255 7300 EUR 932924.8781 127.7979285 Leverage Daily ETP

Boost Bund 10Y 3x 28/03/2017 IE00BKS8QN04 947059 EUR 57088942.49 60.2802386 Short Daily ETP

Boost Gilts 10Y 3x 28/03/2017 IE00BKT09479 821 GBP 115553.1179 140.7467941 Leverage Daily ETP

Boost Gilts 10Y 3x 28/03/2017 IE00BKS8QQ35 165638 GBP 8546145.017 51.59531639 Short Daily ETP

Boost US Treasuries 10Y 3x 28/03/2017 IE00BKT09032 17500 USD 1815038.766 103.7165009 Leverage Daily ETP

Boost US Treasuries 10Y 3x 28/03/2017 IE00BKS8QT65 141650 USD 11544028.17 81.4968455 Short Daily ETP

Boost EURO STOXX Banks 28/03/2017 IE00BLS09N40 649950 EUR 22137031.17 34.059591 3x Leverage Daily ETP

Boost EURO STOXX Banks 28/03/2017 IE00BLS09P63 291308 EUR 7178439.643 24.6420958 3x Short Daily ETP

Boost Long USD Short 28/03/2017 IE00BLNMQS92 8499 EUR 1306852.479 153.7654405 EUR 5x Daily ETP

Boost Short USD Long 28/03/2017 IE00BLNMQT00 51765 EUR 1655903.24 31.9888581 EUR 5x Daily ETP

Boost WTI 28/03/2017 IE00BVFZGC04 93540 USD 1470253.208 15.717909 Oil ETC

Boost WTI Oil 1x 28/03/2017 IE00BVFZGF35 8877 USD 965684.445 108.785 Short Daily ETP

Boost WTI Oil 2x 28/03/2017 IE00BVFZGG42 54885 USD 1508560.674 27.4858463 Leverage Daily ETP

Boost WTI Oil 2x 28/03/2017 IE00BVFZGH58 20810 USD 1727693.921 83.0222932 Short Daily ETP

Boost Brent 28/03/2017 IE00BVFZGD11 415013 USD 7043748.298 16.9723558 Oil ETC

Boost Gold 28/03/2017 IE00BVFZGK87 123308 USD 3192787.101 25.8927815 ETC

Boost Natural Gas 28/03/2017 IE00BVFZGL94 52466 USD 1445882.713 27.5584705 ETC

Boost BTP 10Y 5x 28/03/2017 IE00BYNXNS22 50850 EUR 3325740.191 65.4029536 Short Daily ETP

Boost Bund 10Y 5x 28/03/2017 IE00BYNXPH56 39676 EUR 2183753.776 55.0396657 Short Daily ETP

Boost US Treasuries 10Y 5x 28/03/2017 IE00BYNXPJ70 19254 USD 1613753.039 83.8139108 Short Daily ETP

Boost Long USD Short 28/03/2017 IE00BYNXPK85 1533 EUR 154025.0198 100.4729418 EUR 4x Daily ETP

Boost Short USD Long 28/03/2017 IE00BYNXPM00 49462 EUR 3610696.629 72.9994062 EUR 4x Daily ETP

Boost Brent Oil 3x 28/03/2017 IE00BYTYHS72 258799 USD 7078972.137 27.3531665 Leverage Daily ETP

Boost Brent Oil 3x 28/03/2017 IE00BYTYHR65 85073 USD 3305491.789 38.8547693 Short Daily ETP

Boost Emerging Markets 3x 28/03/2017 IE00BYTYHN28 7500 USD 1194406.148 159.254153 Leverage Daily ETP

Boost Emerging Markets 3x 28/03/2017 IE00BYTYHM11 11000 USD 471681.3871 42.8801261 Short Daily ETP

Boost S&P 500 VIX Short-Term Futures 28/03/2017 IE00BYTYHQ58 4452844 USD 5458744.577 1.2259007 2.25x Leverage Daily ETP

Boost FTSE MIB Banks 28/03/2017 IE00BYMB4Q22 66860 EUR 9033611.601 135.1123482 ETP

