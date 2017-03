Boost Issuer PLC : Net Asset Value(s)

Weitere Suchergebnisse zu "BOOST ISSUER OIL ETP 2062":

BOOST Issuer plc -Daily Fund Prices 27-March-17 Fund Dealing ISIN Code Shares in Base Net Assets NAV/Share Date Issue Currency

Boost FTSE 100 3x 27/03/2017 IE00B88D2999 15101 GBP 3013225.902 199.5381698 Leverage Daily ETP

Boost FTSE 100 3x 27/03/2017 IE00B7VB3908 376842 GBP 7206222.992 19.12266412 Short Daily ETP

Boost EURO STOXX 50 3x 27/03/2017 IE00B7SD4R47 79556 EUR 15649689.87 196.7128799 Leverage Daily ETP

Boost EURO STOXX 27/03/2017 IE00B8JF9153 669262 EUR 6231078.788 9.3103729 50 3x Short Daily ETP

Boost LevDAX 3x 27/03/2017 IE00B878KX55 41826 EUR 9486090.75 226.798899 Daily ETP

Boost ShortDAX 27/03/2017 IE00B8GKPP93 670444 EUR 5803424.14 8.6560908 3x Daily ETP

Boost S&P 500 3x 27/03/2017 IE00B7Y34M31 132161 USD 53748623.09 406.6904994 Leverage Daily ETP

Boost S&P 500 3x 27/03/2017 IE00B8K7KM88 2007936 USD 20554010.97 10.2363875 Short Daily ETP

Boost NASDAQ 100 3x 27/03/2017 IE00B8W5C578 13430 USD 8385591.501 624.3925168 Leverage Daily ETP

Boost NASDAQ 100 3x 27/03/2017 IE00B8VZVH32 3049289 USD 17232642.08 5.651364 Short Daily ETP

Boost WTI Oil 3x 27/03/2017 IE00B7ZQC614 223919114 USD 161052121 0.7192424 Leverage Daily ETP

Boost WTI Oil 3x 27/03/2017 IE00B7SX5Y86 160106 USD 16249509.85 101.492198 Short Daily ETP

Boost Gold 3x Leverage 27/03/2017 IE00B8HGT870 557348 USD 12951918.68 23.238477 Daily ETP

Boost Gold 3x Short 27/03/2017 IE00B6X4BP29 20942 USD 2464695.894 117.6915239 Daily ETP

Boost Copper 3x 27/03/2017 IE00B8JVMZ80 179080 USD 3052294.014 17.0443043 Leverage Daily ETP

Boost Copper 3x 27/03/2017 IE00B8KD3F05 19197 USD 1992271.761 103.7803699 Short Daily ETP

Boost Natural Gas 27/03/2017 IE00B8VC8061 93776806 USD 54756314.53 0.5839004 3x Leverage Daily ETP

Boost Natural Gas 27/03/2017 IE00B76BRD76 499652 USD 14294179.47 28.6082703 3x Short Daily ETP

Boost Silver 3x 27/03/2017 IE00B7XD2195 3378538 USD 16444367.13 4.8673027 Leverage Daily ETP

Boost Silver 3x 27/03/2017 IE00B8JG1787 29936 USD 2644001.626 88.3218074 Short Daily ETP

Boost FTSE 100 2x 27/03/2017 IE00B94QKF15 56180 GBP 2529419.936 45.02349477 Short Daily ETP

Boost FTSE 100 1x 27/03/2017 IE00B94QKG22 29900 GBP 2077263.561 69.4736977 Short Daily ETP

Boost FTSE 100 2x 27/03/2017 IE00B94QKC83 3097 GBP 460928.9501 148.8307879 Leverage Daily ETP

Boost FTSE 250 1x 27/03/2017 IE00BBGBF313 231282 GBP 13560468.4 58.63174999 Short Daily ETP

Boost FTSE 250 2x 27/03/2017 IE00B94QKJ52 10686 GBP 2015854.091 188.6444031 Leverage Daily ETP

Boost TOPIX 1x Short 27/03/2017 IE00BBGBF420 51500 JPY 305400302.4 5930.10296 Daily ETP

Boost TOPIX 2x Leverage 27/03/2017 IE00BBGBF537 8500 JPY 124795009.9 14681.76587 Daily ETP

Boost Palladium 27/03/2017 IE00B94QLR02 9585 USD 609666.1133 63.6062716 1x Short Daily ETP

Boost Palladium 27/03/2017 IE00B94QLN63 10471 USD 956294.3969 91.3278958 2x Leverage Daily ETP

Boost Natural Gas 27/03/2017 IE00B94QL251 5063 USD 547153.5541 108.0690409 2x Short Daily ETP

Boost Natural Gas 27/03/2017 IE00B94QKX96 55951 USD 376079.8947 6.7215938 2x Leverage Daily ETP

Boost Gold 2x Short 27/03/2017 IE00B94QKT50 1700 USD 125458.4574 73.7990926 Daily ETP

Boost Gold 1x Short 27/03/2017 IE00B94QKW89 7594 USD 673229.2068 88.6527794 Daily ETP

Boost Gold 2x Leverage 27/03/2017 IE00B94QKS44 5957 USD 492677.1806 82.7055868 Daily ETP

Boost Silver 2x 27/03/2017 IE00B94QL921 13979 USD 773805.6984 55.3548679 Short Daily ETP

Boost Silver 2x 27/03/2017 IE00B94QL699 14638 USD 800968.0753 54.7184093 Leverage Daily ETP

Boost FTSE MIB 3x 27/03/2017 IE00B873CW36 1556611 EUR 25030239.81 16.0799582 Short Daily ETP

Boost FTSE MIB 3x 27/03/2017 IE00B8NB3063 632888 EUR 42182407.4 66.6506671 Leverage Daily ETP

Boost BTP 10Y 3x 27/03/2017 IE00BKT09149 12780 EUR 1365202.766 106.8233776 Leverage Daily ETP

Boost BTP 10Y 3x 27/03/2017 IE00BKS8QM96 202001 EUR 12919959.72 63.95988 Short Daily ETP

Boost Bund 10Y 3x 27/03/2017 IE00BKT09255 7300 EUR 927062.3035 126.9948361 Leverage Daily ETP

Boost Bund 10Y 3x 27/03/2017 IE00BKS8QN04 947059 EUR 57456903.32 60.6687686 Short Daily ETP

Boost Gilts 10Y 3x 27/03/2017 IE00BKT09479 821 GBP 115912.2196 141.1841895 Leverage Daily ETP

Boost Gilts 10Y 3x 27/03/2017 IE00BKS8QQ35 165638 GBP 8520212.869 51.43875722 Short Daily ETP

Boost US Treasuries 10Y 3x 27/03/2017 IE00BKT09032 17500 USD 1829944.095 104.568234 Leverage Daily ETP

Boost US Treasuries 10Y 3x 27/03/2017 IE00BKS8QT65 141650 USD 11450935.2 80.8396414 Short Daily ETP

Boost EURO STOXX Banks 27/03/2017 IE00BLS09N40 649950 EUR 21101247.52 32.4659551 3x Leverage Daily ETP

Boost EURO STOXX Banks 27/03/2017 IE00BLS09P63 250308 EUR 6488139.127 25.9206223 3x Short Daily ETP

Boost Long USD Short 27/03/2017 IE00BLNMQS92 8499 EUR 1296535.397 152.5515234 EUR 5x Daily ETP

Boost Short USD Long 27/03/2017 IE00BLNMQT00 51765 EUR 1669376.95 32.2491442 EUR 5x Daily ETP

Boost WTI 27/03/2017 IE00BVFZGC04 93540 USD 1450777.357 15.5097002 Oil ETC

Boost WTI Oil 1x 27/03/2017 IE00BVFZGF35 8877 USD 978829.7028 110.2658221 Short Daily ETP

Boost WTI Oil 2x 27/03/2017 IE00BVFZGG42 54885 USD 1469170.736 26.768165 Leverage Daily ETP

Boost WTI Oil 2x 27/03/2017 IE00BVFZGH58 20810 USD 1775385.041 85.3140337 Short Daily ETP

Boost Brent 27/03/2017 IE00BVFZGD11 415013 USD 6972544.351 16.8007854 Oil ETC

Boost Gold 27/03/2017 IE00BVFZGK87 123308 USD 3192764.647 25.8925994 ETC

Boost Natural Gas 27/03/2017 IE00BVFZGL94 52466 USD 1424956.649 27.1596205 ETC

Boost BTP 10Y 5x 27/03/2017 IE00BYNXNS22 50850 EUR 3416752.395 67.1927708 Short Daily ETP

Boost Bund 10Y 5x 27/03/2017 IE00BYNXPH56 39676 EUR 2207284.08 55.6327271 Short Daily ETP

Boost US Treasuries 10Y 5x 27/03/2017 IE00BYNXPJ70 19254 USD 1592196.697 82.6943335 Short Daily ETP

Boost Long USD Short 27/03/2017 IE00BYNXPK85 1533 EUR 153051.0357 99.8375967 EUR 4x Daily ETP

Boost Short USD Long 27/03/2017 IE00BYNXPM00 49462 EUR 3634170.286 73.4739858 EUR 4x Daily ETP

Boost Brent Oil 3x 27/03/2017 IE00BYTYHS72 258799 USD 6869012.856 26.5418833 Leverage Daily ETP

Boost Brent Oil 3x 27/03/2017 IE00BYTYHR65 94073 USD 3770827.974 40.0840621 Short Daily ETP

Boost Emerging Markets 3x 27/03/2017 IE00BYTYHN28 7500 USD 1187551.894 158.3402525 Leverage Daily ETP

Boost Emerging Markets 3x 27/03/2017 IE00BYTYHM11 11000 USD 474476.0515 43.1341865 Short Daily ETP

Boost S&P 500 VIX Short-Term Futures 27/03/2017 IE00BYTYHQ58 4452844 USD 6082344.896 1.3659461 2.25x Leverage Daily ETP

Boost FTSE MIB Banks 27/03/2017 IE00BYMB4Q22 66860 EUR 8950868.7 133.8747936 ETP

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.



The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Boost Issuer PLC via GlobeNewswire

B9CMSS0R45

Copyright RTT News/dpa-AFX

MMMM