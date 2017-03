Boost Issuer PLC : Net Asset Value(s)

Weitere Suchergebnisse zu "BOOST ISSUER OIL ETP 2062":

BOOST Issuer plc -Daily Fund Prices 22-March-17 Fund Dealing ISIN Code Shares in Base Net Assets NAV/Share Date Issue Currency

Boost FTSE 100 3x 22/03/2017 IE00B88D2999 15101 GBP 3053958.08 202.2354864 Leverage Daily ETP

Boost FTSE 100 3x 22/03/2017 IE00B7VB3908 376842 GBP 7116940.794 18.88574202 Short Daily ETP

Boost EURO STOXX 50 3x 22/03/2017 IE00B7SD4R47 79556 EUR 15423176.19 193.8656568 Leverage Daily ETP

Boost EURO STOXX 22/03/2017 IE00B8JF9153 669262 EUR 6332401.441 9.4617675 50 3x Short Daily ETP

Boost LevDAX 3x 22/03/2017 IE00B878KX55 41826 EUR 9276683.999 221.7922823 Daily ETP

Boost ShortDAX 22/03/2017 IE00B8GKPP93 612444 EUR 5433920.414 8.872518 3x Daily ETP

Boost S&P 500 3x 22/03/2017 IE00B7Y34M31 132161 USD 54252421.79 410.5025067 Leverage Daily ETP

Boost S&P 500 3x 22/03/2017 IE00B8K7KM88 1907936 USD 19357964.45 10.146024 Short Daily ETP

Boost NASDAQ 100 3x 22/03/2017 IE00B8W5C578 13430 USD 8359197.058 622.4271823 Leverage Daily ETP

Boost NASDAQ 100 3x 22/03/2017 IE00B8VZVH32 2529289 USD 14344451.81 5.6713376 Short Daily ETP

Boost WTI Oil 3x 22/03/2017 IE00B7ZQC614 208119114 USD 152715079.5 0.7337869 Leverage Daily ETP

Boost WTI Oil 3x 22/03/2017 IE00B7SX5Y86 162706 USD 16210121.48 99.6282957 Short Daily ETP

Boost Gold 3x Leverage 22/03/2017 IE00B8HGT870 557348 USD 12771539.58 22.9148388 Daily ETP

Boost Gold 3x Short 22/03/2017 IE00B6X4BP29 20942 USD 2501487.122 119.4483393 Daily ETP

Boost Copper 3x 22/03/2017 IE00B8JVMZ80 179080 USD 3048306.153 17.0220357 Leverage Daily ETP

Boost Copper 3x 22/03/2017 IE00B8KD3F05 19197 USD 1996882.466 104.0205483 Short Daily ETP

Boost Natural Gas 22/03/2017 IE00B8VC8061 106196806 USD 58718008.76 0.5529169 3x Leverage Daily ETP

Boost Natural Gas 22/03/2017 IE00B76BRD76 359652 USD 10916444.83 30.3527989 3x Short Daily ETP

Boost Silver 3x 22/03/2017 IE00B7XD2195 3378538 USD 15067489.92 4.4597663 Leverage Daily ETP

Boost Silver 3x 22/03/2017 IE00B8JG1787 29936 USD 2899862.358 96.8687319 Short Daily ETP

Boost FTSE 100 2x 22/03/2017 IE00B94QKF15 56180 GBP 2508149.797 44.64488781 Short Daily ETP

Boost FTSE 100 1x 22/03/2017 IE00B94QKG22 29900 GBP 2068533.079 69.18170833 Short Daily ETP

Boost FTSE 100 2x 22/03/2017 IE00B94QKC83 3097 GBP 465081.8693 150.1717369 Leverage Daily ETP

Boost FTSE 250 1x 22/03/2017 IE00BBGBF313 231282 GBP 13626270.37 58.91625969 Short Daily ETP

Boost FTSE 250 2x 22/03/2017 IE00B94QKJ52 10686 GBP 1998998.197 187.067022 Leverage Daily ETP

Boost TOPIX 1x Short 22/03/2017 IE00BBGBF420 51500 JPY 304344429.5 5909.600573 Daily ETP

Boost TOPIX 2x Leverage 22/03/2017 IE00BBGBF537 8500 JPY 125831979.1 14803.76225 Daily ETP

Boost Palladium 22/03/2017 IE00B94QLR02 9585 USD 614249.6047 64.0844658 1x Short Daily ETP

Boost Palladium 22/03/2017 IE00B94QLN63 10471 USD 945437.8914 90.2910793 2x Leverage Daily ETP

Boost Natural Gas 22/03/2017 IE00B94QL251 9063 USD 1018356.62 112.3641862 2x Short Daily ETP

Boost Natural Gas 22/03/2017 IE00B94QKX96 55951 USD 362480.7132 6.4785386 2x Leverage Daily ETP

Boost Gold 2x Short 22/03/2017 IE00B94QKT50 1700 USD 126698.723 74.5286606 Daily ETP

Boost Gold 1x Short 22/03/2017 IE00B94QKW89 7594 USD 676540.8909 89.0888716 Daily ETP

Boost Gold 2x Leverage 22/03/2017 IE00B94QKS44 5957 USD 488056.6103 81.9299329 Daily ETP

Boost Silver 2x 22/03/2017 IE00B94QL921 13979 USD 822517.2307 58.83949 Short Daily ETP

Boost Silver 2x 22/03/2017 IE00B94QL699 24138 USD 1245369.365 51.5937263 Leverage Daily ETP

Boost FTSE MIB 3x 22/03/2017 IE00B873CW36 1526278 EUR 25209434.06 16.5169347 Short Daily ETP

Boost FTSE MIB 3x 22/03/2017 IE00B8NB3063 642888 EUR 41793259.25 65.0086162 Leverage Daily ETP

Boost BTP 10Y 3x 22/03/2017 IE00BKT09149 12780 EUR 1341160.102 104.942105 Leverage Daily ETP

Boost BTP 10Y 3x 22/03/2017 IE00BKS8QM96 205800 EUR 13407601.74 65.1486965 Short Daily ETP

Boost Bund 10Y 3x 22/03/2017 IE00BKT09255 7300 EUR 926215.2875 126.8788065 Leverage Daily ETP

Boost Bund 10Y 3x 22/03/2017 IE00BKS8QN04 947059 EUR 57533877.91 60.7500461 Short Daily ETP

Boost Gilts 10Y 3x 22/03/2017 IE00BKT09479 821 GBP 115801.177 141.0489367 Leverage Daily ETP

Boost Gilts 10Y 3x 22/03/2017 IE00BKS8QQ35 156138 GBP 8043530.073 51.51551879 Short Daily ETP

Boost US Treasuries 10Y 3x 22/03/2017 IE00BKT09032 17500 USD 1823281.99 104.1875423 Leverage Daily ETP

Boost US Treasuries 10Y 3x 22/03/2017 IE00BKS8QT65 141650 USD 11494044.38 81.1439773 Short Daily ETP

Boost EURO STOXX Banks 22/03/2017 IE00BLS09N40 649950 EUR 21083506.22 32.4386587 3x Leverage Daily ETP

Boost EURO STOXX Banks 22/03/2017 IE00BLS09P63 250308 EUR 6505086.755 25.9883294 3x Short Daily ETP

Boost Long USD Short 22/03/2017 IE00BLNMQS92 8499 EUR 1346933.816 158.4814467 EUR 5x Daily ETP

Boost Short USD Long 22/03/2017 IE00BLNMQT00 51765 EUR 1610123.412 31.1044801 EUR 5x Daily ETP

Boost WTI 22/03/2017 IE00BVFZGC04 93540 USD 1460165.078 15.6100607 Oil ETC

Boost WTI Oil 1x 22/03/2017 IE00BVFZGF35 8877 USD 972667.3205 109.5716256 Short Daily ETP

Boost WTI Oil 2x 22/03/2017 IE00BVFZGG42 29885 USD 810590.6538 27.1236625 Leverage Daily ETP

Boost WTI Oil 2x 22/03/2017 IE00BVFZGH58 20810 USD 1753320.744 84.2537599 Short Daily ETP

Boost Brent 22/03/2017 IE00BVFZGD11 380013 USD 6380449.545 16.7900823 Oil ETC

Boost Gold 22/03/2017 IE00BVFZGK87 123308 USD 3177415.797 25.7681237 ETC

Boost Natural Gas 22/03/2017 IE00BVFZGL94 52466 USD 1398508.266 26.6555153 ETC

Boost BTP 10Y 5x 22/03/2017 IE00BYNXNS22 50850 EUR 3523260.598 69.2873274 Short Daily ETP

Boost Bund 10Y 5x 22/03/2017 IE00BYNXPH56 48676 EUR 2713885.579 55.7540796 Short Daily ETP

Boost US Treasuries 10Y 5x 22/03/2017 IE00BYNXPJ70 29754 USD 2476121.15 83.2197738 Short Daily ETP

Boost Long USD Short 22/03/2017 IE00BYNXPK85 1533 EUR 157775.2838 102.919298 EUR 4x Daily ETP

Boost Short USD Long 22/03/2017 IE00BYNXPM00 52952 EUR 3779348.211 71.3730966 EUR 4x Daily ETP

Boost Brent Oil 3x 22/03/2017 IE00BYTYHS72 216799 USD 5745975.396 26.5036988 Leverage Daily ETP

Boost Brent Oil 3x 22/03/2017 IE00BYTYHR65 94073 USD 3779671.287 40.1780669 Short Daily ETP

Boost Emerging Markets 3x 22/03/2017 IE00BYTYHN28 7500 USD 1187795.612 158.3727483 Leverage Daily ETP

Boost Emerging Markets 3x 22/03/2017 IE00BYTYHM11 11000 USD 474761.4421 43.1601311 Short Daily ETP

Boost S&P 500 VIX Short-Term Futures 22/03/2017 IE00BYTYHQ58 4108492 USD 5965638.026 1.4520262 2.25x Leverage Daily ETP

Boost FTSE MIB Banks 22/03/2017 IE00BYMB4Q22 66860 EUR 8906891.555 133.2170439 ETP

