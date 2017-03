Boost Issuer PLC : Net Asset Value(s)

Weitere Suchergebnisse zu "BOOST ISSUER OIL ETP 2062":

BOOST Issuer plc -Daily Fund Prices 14-March-17 Fund Dealing ISIN Code Shares in Base Net Assets NAV/Share Date Issue Currency

Boost FTSE 100 3x 14/03/2017 IE00B88D2999 15101 GBP 3087057.853 204.4273792 Leverage Daily ETP

Boost FTSE 100 3x 14/03/2017 IE00B7VB3908 376842 GBP 7057943.424 18.72918471 Short Daily ETP

Boost EURO STOXX 50 3x 14/03/2017 IE00B7SD4R47 79556 EUR 15121692.76 190.0760817 Leverage Daily ETP

Boost EURO STOXX 14/03/2017 IE00B8JF9153 669262 EUR 6473957.983 9.6732789 50 3x Short Daily ETP

Boost LevDAX 3x 14/03/2017 IE00B878KX55 41826 EUR 9484049.921 226.7501057 Daily ETP

Boost ShortDAX 14/03/2017 IE00B8GKPP93 612444 EUR 5328549.791 8.7004686 3x Daily ETP

Boost S&P 500 3x 14/03/2017 IE00B7Y34M31 132161 USD 55502225.35 419.9591812 Leverage Daily ETP

Boost S&P 500 3x 14/03/2017 IE00B8K7KM88 1704936 USD 16960350.24 9.9477929 Short Daily ETP

Boost NASDAQ 100 3x 14/03/2017 IE00B8W5C578 13430 USD 8441258.213 628.5374693 Leverage Daily ETP

Boost NASDAQ 100 3x 14/03/2017 IE00B8VZVH32 2529289 USD 14252605.99 5.6350247 Short Daily ETP

Boost WTI Oil 3x 14/03/2017 IE00B7ZQC614 176269114 USD 132205731 0.7500221 Leverage Daily ETP

Boost WTI Oil 3x 14/03/2017 IE00B7SX5Y86 211706 USD 20790230.52 98.2033127 Short Daily ETP

Boost Gold 3x Leverage 14/03/2017 IE00B8HGT870 557348 USD 11411225.5 20.4741481 Daily ETP

Boost Gold 3x Short 14/03/2017 IE00B6X4BP29 16442 USD 2211791.906 134.5208555 Daily ETP

Boost Copper 3x 14/03/2017 IE00B8JVMZ80 146827 USD 2517744.144 17.1476918 Leverage Daily ETP

Boost Copper 3x 14/03/2017 IE00B8KD3F05 24197 USD 2514013.791 103.8977473 Short Daily ETP

Boost Natural Gas 14/03/2017 IE00B8VC8061 107146806 USD 55243050.25 0.5155828 3x Leverage Daily ETP

Boost Natural Gas 14/03/2017 IE00B76BRD76 344652 USD 11534941.62 33.4683728 3x Short Daily ETP

Boost Silver 3x 14/03/2017 IE00B7XD2195 3298538 USD 13156922.39 3.9887133 Leverage Daily ETP

Boost Silver 3x 14/03/2017 IE00B8JG1787 29936 USD 3264801.13 109.0593643 Short Daily ETP

Boost FTSE 100 2x 14/03/2017 IE00B94QKF15 56180 GBP 2493502.728 44.38417102 Short Daily ETP

Boost FTSE 100 1x 14/03/2017 IE00B94QKG22 29900 GBP 2062410.285 68.9769326 Short Daily ETP

Boost FTSE 100 2x 14/03/2017 IE00B94QKC83 3097 GBP 468402.3136 151.2438856 Leverage Daily ETP

Boost FTSE 250 1x 14/03/2017 IE00BBGBF313 231282 GBP 13555961.81 58.61226474 Short Daily ETP

Boost FTSE 250 2x 14/03/2017 IE00B94QKJ52 10686 GBP 2023642.118 189.3732097 Leverage Daily ETP

Boost TOPIX 1x Short 14/03/2017 IE00BBGBF420 51500 JPY 295903419.5 5745.697466 Daily ETP

Boost TOPIX 2x Leverage 14/03/2017 IE00BBGBF537 8500 JPY 133442245.7 15699.08773 Daily ETP

Boost Palladium 14/03/2017 IE00B94QLR02 9585 USD 654709.9581 68.3056816 1x Short Daily ETP

Boost Palladium 14/03/2017 IE00B94QLN63 10471 USD 835685.8504 79.809555 2x Leverage Daily ETP

Boost Natural Gas 14/03/2017 IE00B94QL251 6063 USD 724912.0654 119.5632633 2x Short Daily ETP

Boost Natural Gas 14/03/2017 IE00B94QKX96 55951 USD 344928.0117 6.164823 2x Leverage Daily ETP

Boost Gold 2x Short 14/03/2017 IE00B94QKT50 1700 USD 137055.9897 80.6211704 Daily ETP

Boost Gold 1x Short 14/03/2017 IE00B94QKW89 7594 USD 703442.0861 92.6312992 Daily ETP

Boost Gold 2x Leverage 14/03/2017 IE00B94QKS44 5957 USD 452473.1582 75.9565483 Daily ETP

Boost Silver 2x 14/03/2017 IE00B94QL921 13979 USD 889498.9987 63.6310894 Short Daily ETP

Boost Silver 2x 14/03/2017 IE00B94QL699 24138 USD 1155256.93 47.8605075 Leverage Daily ETP

Boost FTSE MIB 3x 14/03/2017 IE00B873CW36 1526278 EUR 26962552.08 17.6655577 Short Daily ETP

Boost FTSE MIB 3x 14/03/2017 IE00B8NB3063 682888 EUR 41738882.67 61.1211248 Leverage Daily ETP

Boost BTP 10Y 3x 14/03/2017 IE00BKT09149 12780 EUR 1314536.526 102.8588831 Leverage Daily ETP

Boost BTP 10Y 3x 14/03/2017 IE00BKS8QM96 205800 EUR 13702258.17 66.5804576 Short Daily ETP

Boost Bund 10Y 3x 14/03/2017 IE00BKT09255 7300 EUR 915547.1872 125.4174229 Leverage Daily ETP

Boost Bund 10Y 3x 14/03/2017 IE00BKS8QN04 930559 EUR 57244782.42 61.5165534 Short Daily ETP

Boost Gilts 10Y 3x 14/03/2017 IE00BKT09479 821 GBP 113997.3206 138.8517913 Leverage Daily ETP

Boost Gilts 10Y 3x 14/03/2017 IE00BKS8QQ35 143638 GBP 7524401.144 52.38447447 Short Daily ETP

Boost US Treasuries 10Y 3x 14/03/2017 IE00BKT09032 17500 USD 1752170.483 100.1240276 Leverage Daily ETP

Boost US Treasuries 10Y 3x 14/03/2017 IE00BKS8QT65 141650 USD 11969188.46 84.4983301 Short Daily ETP

Boost EURO STOXX Banks 14/03/2017 IE00BLS09N40 649950 EUR 20102254.74 30.9289249 3x Leverage Daily ETP

Boost EURO STOXX Banks 14/03/2017 IE00BLS09P63 250308 EUR 6855121.167 27.3867442 3x Short Daily ETP

Boost Long USD Short 14/03/2017 IE00BLNMQS92 8499 EUR 1449007.315 170.4915067 EUR 5x Daily ETP

Boost Short USD Long 14/03/2017 IE00BLNMQT00 51765 EUR 1502783.969 29.030889 EUR 5x Daily ETP

Boost WTI 14/03/2017 IE00BVFZGC04 124540 USD 1956560.289 15.7102962 Oil ETC

Boost WTI Oil 1x 14/03/2017 IE00BVFZGF35 8877 USD 967240.4934 108.9602899 Short Daily ETP

Boost WTI Oil 2x 14/03/2017 IE00BVFZGG42 29885 USD 821859.576 27.5007387 Leverage Daily ETP

Boost WTI Oil 2x 14/03/2017 IE00BVFZGH58 20810 USD 1735136.16 83.3799212 Short Daily ETP

Boost Brent 14/03/2017 IE00BVFZGD11 365013 USD 6157360.678 16.8688805 Oil ETC

Boost Gold 14/03/2017 IE00BVFZGK87 102308 USD 2537279.221 24.800399 ETC

Boost Natural Gas 14/03/2017 IE00BVFZGL94 52466 USD 1362003.436 25.9597346 ETC

Boost BTP 10Y 5x 14/03/2017 IE00BYNXNS22 50850 EUR 3654611.315 71.870429 Short Daily ETP

Boost Bund 10Y 5x 14/03/2017 IE00BYNXPH56 48676 EUR 2771396.273 56.9355796 Short Daily ETP

Boost US Treasuries 10Y 5x 14/03/2017 IE00BYNXPJ70 29754 USD 2650126.103 89.0678935 Short Daily ETP

Boost Long USD Short 14/03/2017 IE00BYNXPK85 1533 EUR 167228.7351 109.0859329 EUR 4x Daily ETP

Boost Short USD Long 14/03/2017 IE00BYNXPM00 34374 EUR 2321122.716 67.5255343 EUR 4x Daily ETP

Boost Brent Oil 3x 14/03/2017 IE00BYTYHS72 141799 USD 3818617.037 26.9297882 Leverage Daily ETP

Boost Brent Oil 3x 14/03/2017 IE00BYTYHR65 94073 USD 3738746.945 39.7430394 Short Daily ETP

Boost Emerging Markets 3x 14/03/2017 IE00BYTYHN28 7500 USD 1071341.403 142.8455204 Leverage Daily ETP

Boost Emerging Markets 3x 14/03/2017 IE00BYTYHM11 11000 USD 531433.727 48.312157 Short Daily ETP

Boost S&P 500 VIX Short-Term Futures 14/03/2017 IE00BYTYHQ58 3678492 USD 5528029.685 1.5027978 2.25x Leverage Daily ETP

Boost FTSE MIB Banks 14/03/2017 IE00BYMB4Q22 66860 EUR 8664891.518 129.5975399 ETP

