Boost Issuer PLC : Net Asset Value(s)

Weitere Suchergebnisse zu "BOOST ISSUER OIL ETP 2062":

BOOST Issuer plc -Daily Fund Prices 13-March-17 Fund Dealing ISIN Code Shares in Base Net Assets NAV/Share Date Issue Currency

Boost FTSE 100 3x 13/03/2017 IE00B88D2999 15101 GBP 3099022.313 205.219675 Leverage Daily ETP

Boost FTSE 100 3x 13/03/2017 IE00B7VB3908 376842 GBP 7031647.782 18.65940575 Short Daily ETP

Boost EURO STOXX 50 3x 13/03/2017 IE00B7SD4R47 79556 EUR 15337940.12 192.7942596 Leverage Daily ETP

Boost EURO STOXX 13/03/2017 IE00B8JF9153 669262 EUR 6384636.336 9.539816 50 3x Short Daily ETP

Boost LevDAX 3x 13/03/2017 IE00B878KX55 41826 EUR 9487533.111 226.8333838 Daily ETP

Boost ShortDAX 13/03/2017 IE00B8GKPP93 612444 EUR 5327493.142 8.6987433 3x Daily ETP

Boost S&P 500 3x 13/03/2017 IE00B7Y34M31 132161 USD 56070724.13 424.2607436 Leverage Daily ETP

Boost S&P 500 3x 13/03/2017 IE00B8K7KM88 1704936 USD 16792504.4 9.8493459 Short Daily ETP

Boost NASDAQ 100 3x 13/03/2017 IE00B8W5C578 13430 USD 8498779.796 632.8205358 Leverage Daily ETP

Boost NASDAQ 100 3x 13/03/2017 IE00B8VZVH32 2529289 USD 14159403.46 5.5981754 Short Daily ETP

Boost WTI Oil 3x 13/03/2017 IE00B7ZQC614 173869114 USD 135302319.1 0.7781849 Leverage Daily ETP

Boost WTI Oil 3x 13/03/2017 IE00B7SX5Y86 211706 USD 20066381.73 94.78419 Short Daily ETP

Boost Gold 3x Leverage 13/03/2017 IE00B8HGT870 539348 USD 11062464.14 20.5108096 Daily ETP

Boost Gold 3x Short 13/03/2017 IE00B6X4BP29 16442 USD 2208072.668 134.294652 Daily ETP

Boost Copper 3x 13/03/2017 IE00B8JVMZ80 146827 USD 2490837.744 16.9644394 Leverage Daily ETP

Boost Copper 3x 13/03/2017 IE00B8KD3F05 24197 USD 2541765.858 105.0446691 Short Daily ETP

Boost Natural Gas 13/03/2017 IE00B8VC8061 107146806 USD 62080152.23 0.5793934 3x Leverage Daily ETP

Boost Natural Gas 13/03/2017 IE00B76BRD76 344652 USD 10391810.66 30.1516041 3x Short Daily ETP

Boost Silver 3x 13/03/2017 IE00B7XD2195 3188538 USD 12829860.33 4.0237439 Leverage Daily ETP

Boost Silver 3x 13/03/2017 IE00B8JG1787 19936 USD 2155690.557 108.1305456 Short Daily ETP

Boost FTSE 100 2x 13/03/2017 IE00B94QKF15 56180 GBP 2487247.868 44.27283496 Short Daily ETP

Boost FTSE 100 1x 13/03/2017 IE00B94QKG22 29900 GBP 2059834.752 68.89079437 Short Daily ETP

Boost FTSE 100 2x 13/03/2017 IE00B94QKC83 3097 GBP 469616.297 151.6358725 Leverage Daily ETP

Boost FTSE 250 1x 13/03/2017 IE00BBGBF313 231282 GBP 13501323.73 58.37602464 Short Daily ETP

Boost FTSE 250 2x 13/03/2017 IE00B94QKJ52 10686 GBP 2040501.167 190.9508859 Leverage Daily ETP

Boost TOPIX 1x Short 13/03/2017 IE00BBGBF420 51500 JPY 295442093.9 5736.739688 Daily ETP

Boost TOPIX 2x Leverage 13/03/2017 IE00BBGBF537 8500 JPY 133877219.4 15750.2611 Daily ETP

Boost Palladium 13/03/2017 IE00B94QLR02 9585 USD 643857.8192 67.1734814 1x Short Daily ETP

Boost Palladium 13/03/2017 IE00B94QLN63 10471 USD 864958.5288 82.6051503 2x Leverage Daily ETP

Boost Natural Gas 13/03/2017 IE00B94QL251 6063 USD 675381.9008 111.394013 2x Short Daily ETP

Boost Natural Gas 13/03/2017 IE00B94QKX96 55951 USD 372258.0218 6.6532863 2x Leverage Daily ETP

Boost Gold 2x Short 13/03/2017 IE00B94QKT50 1700 USD 136902.5302 80.5309001 Daily ETP

Boost Gold 1x Short 13/03/2017 IE00B94QKW89 7594 USD 703051.5799 92.5798762 Daily ETP

Boost Gold 2x Leverage 13/03/2017 IE00B94QKS44 5957 USD 453010.8603 76.0468122 Daily ETP

Boost Silver 2x 13/03/2017 IE00B94QL921 13979 USD 884434.5133 63.268797 Short Daily ETP

Boost Silver 2x 13/03/2017 IE00B94QL699 24138 USD 1161993.947 48.1396117 Leverage Daily ETP

Boost FTSE MIB 3x 13/03/2017 IE00B873CW36 1526278 EUR 26286785.47 17.2228031 Short Daily ETP

Boost FTSE MIB 3x 13/03/2017 IE00B8NB3063 682888 EUR 42846932.03 62.7437179 Leverage Daily ETP

Boost BTP 10Y 3x 13/03/2017 IE00BKT09149 12780 EUR 1315221.75 102.9125 Leverage Daily ETP

Boost BTP 10Y 3x 13/03/2017 IE00BKS8QM96 205800 EUR 13696562.43 66.5527815 Short Daily ETP

Boost Bund 10Y 3x 13/03/2017 IE00BKT09255 7300 EUR 909243.9839 124.5539704 Leverage Daily ETP

Boost Bund 10Y 3x 13/03/2017 IE00BKS8QN04 910559 EUR 56410022.85 61.9509805 Short Daily ETP

Boost Gilts 10Y 3x 13/03/2017 IE00BKT09479 821 GBP 113406.4904 138.1321442 Leverage Daily ETP

Boost Gilts 10Y 3x 13/03/2017 IE00BKS8QQ35 143638 GBP 7564221.016 52.66169827 Short Daily ETP

Boost US Treasuries 10Y 3x 13/03/2017 IE00BKT09032 17500 USD 1749813.121 99.9893212 Leverage Daily ETP

Boost US Treasuries 10Y 3x 13/03/2017 IE00BKS8QT65 141650 USD 11985688.06 84.6148116 Short Daily ETP

Boost EURO STOXX Banks 13/03/2017 IE00BLS09N40 649950 EUR 21081677.65 32.4358453 3x Leverage Daily ETP

Boost EURO STOXX Banks 13/03/2017 IE00BLS09P63 250308 EUR 6552045.237 26.1759322 3x Short Daily ETP

Boost Long USD Short 13/03/2017 IE00BLNMQS92 8499 EUR 1432679.848 168.5704022 EUR 5x Daily ETP

Boost Short USD Long 13/03/2017 IE00BLNMQT00 51765 EUR 1520282.278 29.3689226 EUR 5x Daily ETP

Boost WTI 13/03/2017 IE00BVFZGC04 124540 USD 1980415.839 15.9018455 Oil ETC

Boost WTI Oil 1x 13/03/2017 IE00BVFZGF35 8877 USD 955746.4944 107.6654832 Short Daily ETP

Boost WTI Oil 2x 13/03/2017 IE00BVFZGG42 29885 USD 842173.4984 28.1804751 Leverage Daily ETP

Boost WTI Oil 2x 13/03/2017 IE00BVFZGH58 20810 USD 1694377.494 81.4213116 Short Daily ETP

Boost Brent 13/03/2017 IE00BVFZGD11 365013 USD 6215072.263 17.0269888 Oil ETC

Boost Gold 13/03/2017 IE00BVFZGK87 102308 USD 2538749.817 24.8147732 ETC

Boost Natural Gas 13/03/2017 IE00BVFZGL94 52466 USD 1413883.333 26.9485635 ETC

Boost BTP 10Y 5x 13/03/2017 IE00BYNXNS22 50850 EUR 3652032.309 71.8197111 Short Daily ETP

Boost Bund 10Y 5x 13/03/2017 IE00BYNXPH56 48676 EUR 2804132.319 57.6081091 Short Daily ETP

Boost US Treasuries 10Y 5x 13/03/2017 IE00BYNXPJ70 29754 USD 2656236.159 89.2732459 Short Daily ETP

Boost Long USD Short 13/03/2017 IE00BYNXPK85 1533 EUR 165718.2045 108.10059 EUR 4x Daily ETP

Boost Short USD Long 13/03/2017 IE00BYNXPM00 34374 EUR 2342699.444 68.1532392 EUR 4x Daily ETP

Boost Brent Oil 3x 13/03/2017 IE00BYTYHS72 125799 USD 3485007.533 27.7029828 Leverage Daily ETP

Boost Brent Oil 3x 13/03/2017 IE00BYTYHR65 80073 USD 3096285.873 38.6682886 Short Daily ETP

Boost Emerging Markets 3x 13/03/2017 IE00BYTYHN28 7500 USD 1090381.998 145.3842664 Leverage Daily ETP

Boost Emerging Markets 3x 13/03/2017 IE00BYTYHM11 11000 USD 522380.7743 47.4891613 Short Daily ETP

Boost S&P 500 VIX Short-Term Futures 13/03/2017 IE00BYTYHQ58 3362916 USD 4831278.12 1.4366336 2.25x Leverage Daily ETP

Boost FTSE MIB Banks 13/03/2017 IE00BYMB4Q22 66860 EUR 8815316.295 131.847387 ETP

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.



The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Boost Issuer PLC via GlobeNewswire

B9CMSS0R41

Copyright RTT News/dpa-AFX

MMMM