Boost Issuer PLC : Net Asset Value(s)

BOOST Issuer plc -Daily Fund Prices 23-March-17 Fund Dealing ISIN Code Shares in Base Net Assets NAV/Share Date Issue Currency

Boost FTSE 100 3x 23/03/2017 IE00B88D2999 15101 GBP 3073660.359 203.5401867 Leverage Daily ETP

Boost FTSE 100 3x 23/03/2017 IE00B7VB3908 376842 GBP 7070188.06 18.76167747 Short Daily ETP

Boost EURO STOXX 50 3x 23/03/2017 IE00B7SD4R47 79556 EUR 15848939.98 199.2174064 Leverage Daily ETP

Boost EURO STOXX 23/03/2017 IE00B8JF9153 669262 EUR 6156920.543 9.1995669 50 3x Short Daily ETP

Boost LevDAX 3x 23/03/2017 IE00B878KX55 41826 EUR 9593077.032 229.3567884 Daily ETP

Boost ShortDAX 23/03/2017 IE00B8GKPP93 612444 EUR 5247624.503 8.5683336 3x Daily ETP

Boost S&P 500 3x 23/03/2017 IE00B7Y34M31 132161 USD 54075451.61 409.1634568 Leverage Daily ETP

Boost S&P 500 3x 23/03/2017 IE00B8K7KM88 1907936 USD 19419432.23 10.1782409 Short Daily ETP

Boost NASDAQ 100 3x 23/03/2017 IE00B8W5C578 13430 USD 8300278.947 618.0401301 Leverage Daily ETP

Boost NASDAQ 100 3x 23/03/2017 IE00B8VZVH32 2529289 USD 14444720.92 5.7109808 Short Daily ETP

Boost WTI Oil 3x 23/03/2017 IE00B7ZQC614 208119114 USD 149461803.1 0.7181551 Leverage Daily ETP

Boost WTI Oil 3x 23/03/2017 IE00B7SX5Y86 162706 USD 16553762.28 101.7403309 Short Daily ETP

Boost Gold 3x Leverage 23/03/2017 IE00B8HGT870 557348 USD 12688545.94 22.7659307 Daily ETP

Boost Gold 3x Short 23/03/2017 IE00B6X4BP29 20942 USD 2517519.536 120.213902 Daily ETP

Boost Copper 3x 23/03/2017 IE00B8JVMZ80 179080 USD 3096860.955 17.2931704 Leverage Daily ETP

Boost Copper 3x 23/03/2017 IE00B8KD3F05 19197 USD 1964870.823 102.3530147 Short Daily ETP

Boost Natural Gas 23/03/2017 IE00B8VC8061 104196806 USD 60871336.44 0.5841958 3x Leverage Daily ETP

Boost Natural Gas 23/03/2017 IE00B76BRD76 379652 USD 10870283.12 28.6322293 3x Short Daily ETP

Boost Silver 3x 23/03/2017 IE00B7XD2195 3378538 USD 15105180.21 4.4709221 Leverage Daily ETP

Boost Silver 3x 23/03/2017 IE00B8JG1787 29936 USD 2892312.065 96.6165174 Short Daily ETP

Boost FTSE 100 2x 23/03/2017 IE00B94QKF15 56180 GBP 2497213.333 44.45021953 Short Daily ETP

Boost FTSE 100 1x 23/03/2017 IE00B94QKG22 29900 GBP 2064007.027 69.03033537 Short Daily ETP

Boost FTSE 100 2x 23/03/2017 IE00B94QKC83 3097 GBP 467076.6278 150.8158308 Leverage Daily ETP

Boost FTSE 250 1x 23/03/2017 IE00BBGBF313 231282 GBP 13490001.89 58.3270721 Short Daily ETP

Boost FTSE 250 2x 23/03/2017 IE00B94QKJ52 10686 GBP 2038403.199 190.7545573 Leverage Daily ETP

Boost TOPIX 1x Short 23/03/2017 IE00BBGBF420 51500 JPY 304296256.8 5908.66518 Daily ETP

Boost TOPIX 2x Leverage 23/03/2017 IE00BBGBF537 8500 JPY 125855918.6 14806.57866 Daily ETP

Boost Palladium 23/03/2017 IE00B94QLR02 9585 USD 605901.3802 63.2134982 1x Short Daily ETP

Boost Palladium 23/03/2017 IE00B94QLN63 10471 USD 971030.2457 92.7351968 2x Leverage Daily ETP

Boost Natural Gas 23/03/2017 IE00B94QL251 9063 USD 979873.4286 108.1179994 2x Short Daily ETP

Boost Natural Gas 23/03/2017 IE00B94QKX96 55951 USD 376155.16 6.722939 2x Leverage Daily ETP

Boost Gold 2x Short 23/03/2017 IE00B94QKT50 1700 USD 127240.1258 74.8471328 Daily ETP

Boost Gold 1x Short 23/03/2017 IE00B94QKW89 7594 USD 677985.3358 89.2790803 Daily ETP

Boost Gold 2x Leverage 23/03/2017 IE00B94QKS44 5957 USD 485945.6163 81.5755609 Daily ETP

Boost Silver 2x 23/03/2017 IE00B94QL921 13979 USD 821091.0666 58.7374681 Short Daily ETP

Boost Silver 2x 23/03/2017 IE00B94QL699 24138 USD 1247456.986 51.6802132 Leverage Daily ETP

Boost FTSE MIB 3x 23/03/2017 IE00B873CW36 1556611 EUR 24880441.38 15.9837245 Short Daily ETP

Boost FTSE MIB 3x 23/03/2017 IE00B8NB3063 632888 EUR 42465147.96 67.0974137 Leverage Daily ETP

Boost BTP 10Y 3x 23/03/2017 IE00BKT09149 12780 EUR 1345452.458 105.2779701 Leverage Daily ETP

Boost BTP 10Y 3x 23/03/2017 IE00BKS8QM96 205800 EUR 13363278.29 64.933325 Short Daily ETP

Boost Bund 10Y 3x 23/03/2017 IE00BKT09255 7300 EUR 923229.7948 126.4698349 Leverage Daily ETP

Boost Bund 10Y 3x 23/03/2017 IE00BKS8QN04 947059 EUR 57714708.31 60.940985 Short Daily ETP

Boost Gilts 10Y 3x 23/03/2017 IE00BKT09479 821 GBP 114320.3799 139.2452861 Leverage Daily ETP

Boost Gilts 10Y 3x 23/03/2017 IE00BKS8QQ35 156138 GBP 8145948.6 52.17146755 Short Daily ETP

Boost US Treasuries 10Y 3x 23/03/2017 IE00BKT09032 17500 USD 1817845.024 103.8768585 Leverage Daily ETP

Boost US Treasuries 10Y 3x 23/03/2017 IE00BKS8QT65 141650 USD 11528140.94 81.3846872 Short Daily ETP

Boost EURO STOXX Banks 23/03/2017 IE00BLS09N40 649950 EUR 21730814.05 33.4345935 3x Leverage Daily ETP

Boost EURO STOXX Banks 23/03/2017 IE00BLS09P63 250308 EUR 6305631.179 25.1914888 3x Short Daily ETP

Boost Long USD Short 23/03/2017 IE00BLNMQS92 8499 EUR 1356730.564 159.634141 EUR 5x Daily ETP

Boost Short USD Long 23/03/2017 IE00BLNMQT00 51765 EUR 1598229.353 30.8747098 EUR 5x Daily ETP

Boost WTI 23/03/2017 IE00BVFZGC04 93540 USD 1449829.591 15.499568 Oil ETC

Boost WTI Oil 1x 23/03/2017 IE00BVFZGF35 8877 USD 979546.7655 110.3465997 Short Daily ETP

Boost WTI Oil 2x 23/03/2017 IE00BVFZGG42 54885 USD 1467553.017 26.7386903 Leverage Daily ETP

Boost WTI Oil 2x 23/03/2017 IE00BVFZGH58 20810 USD 1778115.478 85.4452416 Short Daily ETP

Boost Brent 23/03/2017 IE00BVFZGD11 380013 USD 6354119.318 16.7207946 Oil ETC

Boost Gold 23/03/2017 IE00BVFZGK87 123308 USD 3170600.219 25.7128509 ETC

Boost Natural Gas 23/03/2017 IE00BVFZGL94 52466 USD 1424916.061 27.1588469 ETC

Boost BTP 10Y 5x 23/03/2017 IE00BYNXNS22 50850 EUR 3503895.23 68.9064942 Short Daily ETP

Boost Bund 10Y 5x 23/03/2017 IE00BYNXPH56 48676 EUR 2728137.254 56.0468661 Short Daily ETP

Boost US Treasuries 10Y 5x 23/03/2017 IE00BYNXPJ70 19254 USD 1610218.422 83.6303325 Short Daily ETP

Boost Long USD Short 23/03/2017 IE00BYNXPK85 1533 EUR 158692.9898 103.517932 EUR 4x Daily ETP

Boost Short USD Long 23/03/2017 IE00BYNXPM00 52952 EUR 3757005.067 70.9511457 EUR 4x Daily ETP

Boost Brent Oil 3x 23/03/2017 IE00BYTYHS72 233799 USD 6119405.18 26.1737868 Leverage Daily ETP

Boost Brent Oil 3x 23/03/2017 IE00BYTYHR65 94073 USD 3826334.082 40.6740944 Short Daily ETP

Boost Emerging Markets 3x 23/03/2017 IE00BYTYHN28 7500 USD 1185428.857 158.0571809 Leverage Daily ETP

Boost Emerging Markets 3x 23/03/2017 IE00BYTYHM11 11000 USD 475651.2937 43.2410267 Short Daily ETP

Boost S&P 500 VIX Short-Term Futures 23/03/2017 IE00BYTYHQ58 4108492 USD 6293740.143 1.5318857 2.25x Leverage Daily ETP

Boost FTSE MIB Banks 23/03/2017 IE00BYMB4Q22 66860 EUR 9056537.861 135.4552477 ETP

Source: Boost Issuer PLC via GlobeNewswire

