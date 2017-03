Boost Issuer PLC : Net Asset Value(s)

Weitere Suchergebnisse zu "BOOST ISSUER OIL ETP 2062":

BOOST Issuer plc -Daily Fund Prices 03-March-17 Fund Dealing ISIN Code Shares in Base Net Assets NAV/Share Date Issue Currency

Boost FTSE 100 3x 03/03/2017 IE00B88D2999 15101 GBP 3105253.259 205.6322931 Leverage Daily ETP

Boost FTSE 100 3x 03/03/2017 IE00B7VB3908 349842 GBP 6526230.324 18.65479366 Short Daily ETP

Boost EURO STOXX 50 3x 03/03/2017 IE00B7SD4R47 79556 EUR 15171957.49 190.7078974 Leverage Daily ETP

Boost EURO STOXX 03/03/2017 IE00B8JF9153 669262 EUR 6465397.587 9.6604881 50 3x Short Daily ETP

Boost LevDAX 3x 03/03/2017 IE00B878KX55 41826 EUR 9582973.351 229.1152238 Daily ETP

Boost ShortDAX 03/03/2017 IE00B8GKPP93 612444 EUR 5285416.646 8.6300407 3x Daily ETP

Boost S&P 500 3x 03/03/2017 IE00B7Y34M31 127399 USD 54688906.2 429.2726489 Leverage Daily ETP

Boost S&P 500 3x 03/03/2017 IE00B8K7KM88 1602574 USD 15630887.4 9.7536135 Short Daily ETP

Boost NASDAQ 100 3x 03/03/2017 IE00B8W5C578 13430 USD 8406080.24 625.9181117 Leverage Daily ETP

Boost NASDAQ 100 3x 03/03/2017 IE00B8VZVH32 2440187 USD 13826557.57 5.6661877 Short Daily ETP

Boost WTI Oil 3x 03/03/2017 IE00B7ZQC614 133869114 USD 140100292.9 1.0465468 Leverage Daily ETP

Boost WTI Oil 3x 03/03/2017 IE00B7SX5Y86 445706 USD 32436097.8 72.7746492 Short Daily ETP

Boost Gold 3x Leverage 03/03/2017 IE00B8HGT870 524348 USD 11400702.04 21.7426252 Daily ETP

Boost Gold 3x Short 03/03/2017 IE00B6X4BP29 19742 USD 2506310.679 126.9532306 Daily ETP

Boost Copper 3x 03/03/2017 IE00B8JVMZ80 166827 USD 3074359.291 18.4284276 Leverage Daily ETP

Boost Copper 3x 03/03/2017 IE00B8KD3F05 24197 USD 2357669.401 97.4364343 Short Daily ETP

Boost Natural Gas 03/03/2017 IE00B8VC8061 107271806 USD 52445743.77 0.4889052 3x Leverage Daily ETP

Boost Natural Gas 03/03/2017 IE00B76BRD76 349652 USD 12735155.18 36.4223719 3x Short Daily ETP

Boost Silver 3x 03/03/2017 IE00B7XD2195 3358538 USD 15471958.03 4.6067539 Leverage Daily ETP

Boost Silver 3x 03/03/2017 IE00B8JG1787 22486 USD 2138613.304 95.1086589 Short Daily ETP

Boost FTSE 100 2x 03/03/2017 IE00B94QKF15 44861 GBP 1985354.88 44.25569828 Short Daily ETP

Boost FTSE 100 1x 03/03/2017 IE00B94QKG22 29900 GBP 2059512.876 68.88002931 Short Daily ETP

Boost FTSE 100 2x 03/03/2017 IE00B94QKC83 3097 GBP 470279.5607 151.8500358 Leverage Daily ETP

Boost FTSE 250 1x 03/03/2017 IE00BBGBF313 231282 GBP 13619502.36 58.88699665 Short Daily ETP

Boost FTSE 250 2x 03/03/2017 IE00B94QKJ52 10686 GBP 2008885.398 187.9922701 Leverage Daily ETP

Boost TOPIX 1x Short 03/03/2017 IE00BBGBF420 51500 JPY 299242770.7 5810.539237 Daily ETP

Boost TOPIX 2x Leverage 03/03/2017 IE00BBGBF537 8500 JPY 130733494.2 15380.41108 Daily ETP

Boost Palladium 03/03/2017 IE00B94QLR02 9585 USD 633714.3358 66.115215 1x Short Daily ETP

Boost Palladium 03/03/2017 IE00B94QLN63 14971 USD 1282591.004 85.6716989 2x Leverage Daily ETP

Boost Natural Gas 03/03/2017 IE00B94QL251 8063 USD 1016664.422 126.0900933 2x Short Daily ETP

Boost Natural Gas 03/03/2017 IE00B94QKX96 55951 USD 331748.362 5.929266 2x Leverage Daily ETP

Boost Gold 2x Short 03/03/2017 IE00B94QKT50 1700 USD 131853.8221 77.5610718 Daily ETP

Boost Gold 1x Short 03/03/2017 IE00B94QKW89 7594 USD 689960.2461 90.8559713 Daily ETP

Boost Gold 2x Leverage 03/03/2017 IE00B94QKS44 9001 USD 711515.8671 79.0485354 Daily ETP

Boost Silver 2x 03/03/2017 IE00B94QL921 21979 USD 1275786.227 58.0456903 Short Daily ETP

Boost Silver 2x 03/03/2017 IE00B94QL699 24138 USD 1270746.125 52.6450462 Leverage Daily ETP

Boost FTSE MIB 3x 03/03/2017 IE00B873CW36 1526278 EUR 26511602.56 17.3701007 Short Daily ETP

Boost FTSE MIB 3x 03/03/2017 IE00B8NB3063 682888 EUR 42613851.36 62.4024018 Leverage Daily ETP

Boost BTP 10Y 3x 03/03/2017 IE00BKT09149 12780 EUR 1387325.843 108.5544478 Leverage Daily ETP

Boost BTP 10Y 3x 03/03/2017 IE00BKS8QM96 196600 EUR 12424778.62 63.1982636 Short Daily ETP

Boost Bund 10Y 3x 03/03/2017 IE00BKT09255 7300 EUR 936144.7292 128.239004 Leverage Daily ETP

Boost Bund 10Y 3x 03/03/2017 IE00BKS8QN04 910559 EUR 54873094.32 60.2630849 Short Daily ETP

Boost Gilts 10Y 3x 03/03/2017 IE00BKT09479 821 GBP 115268.2196 140.3997802 Leverage Daily ETP

Boost Gilts 10Y 3x 03/03/2017 IE00BKS8QQ35 143638 GBP 7448453.42 51.85573052 Short Daily ETP

Boost US Treasuries 10Y 3x 03/03/2017 IE00BKT09032 17500 USD 1783192.112 101.8966921 Leverage Daily ETP

Boost US Treasuries 10Y 3x 03/03/2017 IE00BKS8QT65 147650 USD 12265341.55 83.0703796 Short Daily ETP

Boost EURO STOXX Banks 03/03/2017 IE00BLS09N40 625950 EUR 18439800.9 29.4589039 3x Leverage Daily ETP

Boost EURO STOXX Banks 03/03/2017 IE00BLS09P63 250308 EUR 7298359.54 29.1575161 3x Short Daily ETP

Boost Long USD Short 03/03/2017 IE00BLNMQS92 8499 EUR 1506386.321 177.2427722 EUR 5x Daily ETP

Boost Short USD Long 03/03/2017 IE00BLNMQT00 65765 EUR 1842505.03 28.0164986 EUR 5x Daily ETP

Boost WTI 03/03/2017 IE00BVFZGC04 124540 USD 2177152.063 17.4815486 Oil ETC

Boost WTI Oil 1x 03/03/2017 IE00BVFZGF35 8877 USD 872510.0566 98.2888427 Short Daily ETP

Boost WTI Oil 2x 03/03/2017 IE00BVFZGG42 29885 USD 1021926.233 34.1952897 Leverage Daily ETP

Boost WTI Oil 2x 03/03/2017 IE00BVFZGH58 20810 USD 1416452.64 68.0659606 Short Daily ETP

Boost Brent 03/03/2017 IE00BVFZGD11 365013 USD 6764169.933 18.5313124 Oil ETC

Boost Gold 03/03/2017 IE00BVFZGK87 102308 USD 2587844.919 25.2946487 ETC

Boost Natural Gas 03/03/2017 IE00BVFZGL94 41466 USD 1053698.261 25.4111383 ETC

Boost BTP 10Y 5x 03/03/2017 IE00BYNXNS22 45750 EUR 3014983.816 65.9012856 Short Daily ETP

Boost Bund 10Y 5x 03/03/2017 IE00BYNXPH56 48676 EUR 2678675.702 55.0307277 Short Daily ETP

Boost US Treasuries 10Y 5x 03/03/2017 IE00BYNXPJ70 29754 USD 2576333.871 86.5878158 Short Daily ETP

Boost Long USD Short 03/03/2017 IE00BYNXPK85 1533 EUR 172481.2005 112.5121986 EUR 4x Daily ETP

Boost Short USD Long 03/03/2017 IE00BYNXPM00 34374 EUR 2255708.729 65.6225266 EUR 4x Daily ETP

Boost Brent Oil 3x 03/03/2017 IE00BYTYHS72 120899 USD 4363739.109 36.0940877 Leverage Daily ETP

Boost Brent Oil 3x 03/03/2017 IE00BYTYHR65 92573 USD 2825784.039 30.5249267 Short Daily ETP

Boost Emerging Markets 3x 03/03/2017 IE00BYTYHN28 7500 USD 1066104.731 142.1472975 Leverage Daily ETP

Boost Emerging Markets 3x 03/03/2017 IE00BYTYHM11 11000 USD 537181.5372 48.8346852 Short Daily ETP

Boost S&P 500 VIX Short-Term Futures 03/03/2017 IE00BYTYHQ58 3202916 USD 5177904.47 1.616622 2.25x Leverage Daily ETP

Boost FTSE MIB Banks 03/03/2017 IE00BYMB4Q22 58998 EUR 7596968.303 128.7665396 ETP

