Boost Issuer PLC : Net Asset Value(s)

BOOST Issuer plc -Daily Fund Prices 08-March-17 Fund Dealing ISIN Code Shares in Base Net Assets NAV/Share Date Issue Currency

Boost FTSE 100 3x 08/03/2017 IE00B88D2999 15101 GBP 3053770.556 202.2230684 Leverage Daily ETP

Boost FTSE 100 3x 08/03/2017 IE00B7VB3908 349842 GBP 6631484.294 18.95565511 Short Daily ETP

Boost EURO STOXX 50 3x 08/03/2017 IE00B7SD4R47 79556 EUR 14987612.11 188.3907199 Leverage Daily ETP

Boost EURO STOXX 08/03/2017 IE00B8JF9153 669262 EUR 6540154.755 9.772189 50 3x Short Daily ETP

Boost LevDAX 3x 08/03/2017 IE00B878KX55 41826 EUR 9436555.599 225.6145842 Daily ETP

Boost ShortDAX 08/03/2017 IE00B8GKPP93 612444 EUR 5361182.522 8.7537514 3x Daily ETP

Boost S&P 500 3x 08/03/2017 IE00B7Y34M31 127399 USD 53325516.1 418.5709158 Leverage Daily ETP

Boost S&P 500 3x 08/03/2017 IE00B8K7KM88 1704936 USD 17036523.37 9.9924709 Short Daily ETP

Boost NASDAQ 100 3x 08/03/2017 IE00B8W5C578 13430 USD 8339009.661 620.9240254 Leverage Daily ETP

Boost NASDAQ 100 3x 08/03/2017 IE00B8VZVH32 2529289 USD 14439002.95 5.7087201 Short Daily ETP

Boost WTI Oil 3x 08/03/2017 IE00B7ZQC614 149869114 USD 130966572.3 0.873873 Leverage Daily ETP

Boost WTI Oil 3x 08/03/2017 IE00B7SX5Y86 327706 USD 27838596.78 84.9499148 Short Daily ETP

Boost Gold 3x Leverage 08/03/2017 IE00B8HGT870 524348 USD 10928090.35 20.8412931 Daily ETP

Boost Gold 3x Short 08/03/2017 IE00B6X4BP29 19742 USD 2611274.587 132.2700125 Daily ETP

Boost Copper 3x 08/03/2017 IE00B8JVMZ80 146827 USD 2422667.994 16.5001532 Leverage Daily ETP

Boost Copper 3x 08/03/2017 IE00B8KD3F05 24197 USD 2620327.758 108.2914311 Short Daily ETP

Boost Natural Gas 08/03/2017 IE00B8VC8061 108946806 USD 55878577.11 0.5128978 3x Leverage Daily ETP

Boost Natural Gas 08/03/2017 IE00B76BRD76 344652 USD 11818376.19 34.2907518 3x Short Daily ETP

Boost Silver 3x 08/03/2017 IE00B7XD2195 3188538 USD 13599326.61 4.2650665 Leverage Daily ETP

Boost Silver 3x 08/03/2017 IE00B8JG1787 22486 USD 2301020.748 102.3312616 Short Daily ETP

Boost FTSE 100 2x 08/03/2017 IE00B94QKF15 56180 GBP 2513218.122 44.73510363 Short Daily ETP

Boost FTSE 100 1x 08/03/2017 IE00B94QKG22 29900 GBP 2070588.304 69.25044495 Short Daily ETP

Boost FTSE 100 2x 08/03/2017 IE00B94QKC83 3097 GBP 465046.9699 150.1604682 Leverage Daily ETP

Boost FTSE 250 1x 08/03/2017 IE00BBGBF313 231282 GBP 13580998.5 58.7205165 Short Daily ETP

Boost FTSE 250 2x 08/03/2017 IE00B94QKJ52 10686 GBP 2018549.507 188.8966411 Leverage Daily ETP

Boost TOPIX 1x Short 08/03/2017 IE00BBGBF420 51500 JPY 300698763.9 5838.81095 Daily ETP

Boost TOPIX 2x Leverage 08/03/2017 IE00BBGBF537 8500 JPY 129383496.9 15221.58788 Daily ETP

Boost Palladium 08/03/2017 IE00B94QLR02 9585 USD 631303.1485 65.8636566 1x Short Daily ETP

Boost Palladium 08/03/2017 IE00B94QLN63 10471 USD 903084.3214 86.2462345 2x Leverage Daily ETP

Boost Natural Gas 08/03/2017 IE00B94QL251 6063 USD 735330.7458 121.2816668 2x Short Daily ETP

Boost Natural Gas 08/03/2017 IE00B94QKX96 55951 USD 342970.2526 6.1298324 2x Leverage Daily ETP

Boost Gold 2x Short 08/03/2017 IE00B94QKT50 1700 USD 135520.3068 79.7178275 Daily ETP

Boost Gold 1x Short 08/03/2017 IE00B94QKW89 7594 USD 699500.3217 92.1122362 Daily ETP

Boost Gold 2x Leverage 08/03/2017 IE00B94QKS44 5957 USD 457838.9307 76.8572991 Daily ETP

Boost Silver 2x 08/03/2017 IE00B94QL921 21979 USD 1340050.201 60.969571 Short Daily ETP

Boost Silver 2x 08/03/2017 IE00B94QL699 24138 USD 1207607.089 50.0292936 Leverage Daily ETP

Boost FTSE MIB 3x 08/03/2017 IE00B873CW36 1526278 EUR 27228533.64 17.8398258 Short Daily ETP

Boost FTSE MIB 3x 08/03/2017 IE00B8NB3063 682888 EUR 41415097.95 60.6469845 Leverage Daily ETP

Boost BTP 10Y 3x 08/03/2017 IE00BKT09149 12780 EUR 1346691.837 105.3749481 Leverage Daily ETP

Boost BTP 10Y 3x 08/03/2017 IE00BKS8QM96 196600 EUR 12788174.14 65.046664 Short Daily ETP

Boost Bund 10Y 3x 08/03/2017 IE00BKT09255 7300 EUR 932201.0502 127.698774 Leverage Daily ETP

Boost Bund 10Y 3x 08/03/2017 IE00BKS8QN04 910559 EUR 55067087.28 60.4761331 Short Daily ETP

Boost Gilts 10Y 3x 08/03/2017 IE00BKT09479 821 GBP 114019.9811 138.8793924 Leverage Daily ETP

Boost Gilts 10Y 3x 08/03/2017 IE00BKS8QQ35 143638 GBP 7526166.327 52.39676358 Short Daily ETP

Boost US Treasuries 10Y 3x 08/03/2017 IE00BKT09032 17500 USD 1763571.049 100.7754885 Leverage Daily ETP

Boost US Treasuries 10Y 3x 08/03/2017 IE00BKS8QT65 141650 USD 11895210.97 83.9760746 Short Daily ETP

Boost EURO STOXX Banks 08/03/2017 IE00BLS09N40 649950 EUR 18901389.77 29.0812982 3x Leverage Daily ETP

Boost EURO STOXX Banks 08/03/2017 IE00BLS09P63 250308 EUR 7372423.424 29.4534071 3x Short Daily ETP

Boost Long USD Short 08/03/2017 IE00BLNMQS92 8499 EUR 1511067.647 177.7935812 EUR 5x Daily ETP

Boost Short USD Long 08/03/2017 IE00BLNMQT00 51765 EUR 1444261.494 27.9003476 EUR 5x Daily ETP

Boost WTI 08/03/2017 IE00BVFZGC04 124540 USD 2056880.858 16.5158251 Oil ETC

Boost WTI Oil 1x 08/03/2017 IE00BVFZGF35 8877 USD 920902.0395 103.740232 Short Daily ETP

Boost WTI Oil 2x 08/03/2017 IE00BVFZGG42 29885 USD 909210.6308 30.423645 Leverage Daily ETP

Boost WTI Oil 2x 08/03/2017 IE00BVFZGH58 20810 USD 1574041.665 75.6387153 Short Daily ETP

Boost Brent 08/03/2017 IE00BVFZGD11 365013 USD 6429476.373 17.6143764 Oil ETC

Boost Gold 08/03/2017 IE00BVFZGK87 102308 USD 2552021.221 24.9444933 ETC

Boost Natural Gas 08/03/2017 IE00BVFZGL94 52466 USD 1356571.547 25.856203 ETC

Boost BTP 10Y 5x 08/03/2017 IE00BYNXNS22 45750 EUR 3162947.446 69.1354633 Short Daily ETP

Boost Bund 10Y 5x 08/03/2017 IE00BYNXPH56 48676 EUR 2694221.093 55.3500923 Short Daily ETP

Boost US Treasuries 10Y 5x 08/03/2017 IE00BYNXPJ70 29754 USD 2623134.932 88.1607492 Short Daily ETP

Boost Long USD Short 08/03/2017 IE00BYNXPK85 1533 EUR 172914.745 112.7950065 EUR 4x Daily ETP

Boost Short USD Long 08/03/2017 IE00BYNXPM00 34374 EUR 2248286.527 65.4066017 EUR 4x Daily ETP

Boost Brent Oil 3x 08/03/2017 IE00BYTYHS72 125799 USD 3865873.516 30.7305584 Leverage Daily ETP

Boost Brent Oil 3x 08/03/2017 IE00BYTYHR65 80073 USD 2806511.711 35.0494138 Short Daily ETP

Boost Emerging Markets 3x 08/03/2017 IE00BYTYHN28 7500 USD 1041146.483 138.8195311 Leverage Daily ETP

Boost Emerging Markets 3x 08/03/2017 IE00BYTYHM11 11000 USD 549323.7475 49.9385225 Short Daily ETP

Boost S&P 500 VIX Short-Term Futures 08/03/2017 IE00BYTYHQ58 3202916 USD 5044258.956 1.5748958 2.25x Leverage Daily ETP

Boost FTSE MIB Banks 08/03/2017 IE00BYMB4Q22 58998 EUR 7439987.947 126.1057654 ETP

