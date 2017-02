Boost Issuer PLC : Net Asset Value(s)

Weitere Suchergebnisse zu "BOOST ISSUER OIL ETP 2062":

BOOST Issuer plc -Daily Fund Prices 10-February-17 Fund Dealing ISIN Code Shares in Base Net Assets NAV/Share Date Issue Currency

Boost FTSE 100 3x 10/02/2017 IE00B88D2999 15101 GBP 2904517.798 192.3394344 Leverage Daily ETP

Boost FTSE 100 3x 10/02/2017 IE00B7VB3908 349842 GBP 7020899.679 20.06877299 Short Daily ETP

Boost EURO STOXX 50 3x 10/02/2017 IE00B7SD4R47 79556 EUR 13497699.94 169.6628782 Leverage Daily ETP

Boost EURO STOXX 10/02/2017 IE00B8JF9153 669262 EUR 7335065.207 10.9599308 50 3x Short Daily ETP

Boost LevDAX 3x 10/02/2017 IE00B878KX55 41826 EUR 8779042.894 209.8943933 Daily ETP

Boost ShortDAX 10/02/2017 IE00B8GKPP93 408444 EUR 3891239.943 9.5269852 3x Daily ETP

Boost S&P 500 3x 10/02/2017 IE00B7Y34M31 153241 USD 60361845.16 393.9014047 Leverage Daily ETP

Boost S&P 500 3x 10/02/2017 IE00B8K7KM88 2757571 USD 29513026.34 10.7025445 Short Daily ETP

Boost NASDAQ 100 3x 10/02/2017 IE00B8W5C578 13430 USD 7740793.231 576.380732 Leverage Daily ETP

Boost NASDAQ 100 3x 10/02/2017 IE00B8VZVH32 1930187 USD 11941403.95 6.1866565 Short Daily ETP

Boost WTI Oil 3x 10/02/2017 IE00B7ZQC614 152219114 USD 169512316.5 1.1136073 Leverage Daily ETP

Boost WTI Oil 3x 10/02/2017 IE00B7SX5Y86 311358 USD 21665379.89 69.5835016 Short Daily ETP

Boost Gold 3x Leverage 10/02/2017 IE00B8HGT870 568348 USD 12680828.2 22.3117319 Daily ETP

Boost Gold 3x Short 10/02/2017 IE00B6X4BP29 11721 USD 1461918.62 124.7264414 Daily ETP

Boost Copper 3x 10/02/2017 IE00B8JVMZ80 165827 USD 3382753.428 20.3992922 Leverage Daily ETP

Boost Copper 3x 10/02/2017 IE00B8KD3F05 18494 USD 1664127.988 89.9820476 Short Daily ETP

Boost Natural Gas 10/02/2017 IE00B8VC8061 71351806 USD 48862416 0.6848098 3x Leverage Daily ETP

Boost Natural Gas 10/02/2017 IE00B76BRD76 402652 USD 11720550.48 29.1083876 3x Short Daily ETP

Boost Silver 3x 10/02/2017 IE00B7XD2195 3543538 USD 17180221.39 4.8483243 Leverage Daily ETP

Boost Silver 3x 10/02/2017 IE00B8JG1787 22706 USD 2094036.829 92.2239421 Short Daily ETP

Boost FTSE 100 2x 10/02/2017 IE00B94QKF15 44861 GBP 2082884.901 46.42974747 Short Daily ETP

Boost FTSE 100 1x 10/02/2017 IE00B94QKG22 29900 GBP 2109367.781 70.54741743 Short Daily ETP

Boost FTSE 100 2x 10/02/2017 IE00B94QKC83 7097 GBP 1030615.794 145.218514 Leverage Daily ETP

Boost FTSE 250 1x 10/02/2017 IE00BBGBF313 231282 GBP 13776066.64 59.56393771 Short Daily ETP

Boost FTSE 250 2x 10/02/2017 IE00B94QKJ52 10686 GBP 1972266.143 184.565426 Leverage Daily ETP

Boost TOPIX 1x Short 10/02/2017 IE00BBGBF420 51500 JPY 301916495.8 5862.456229 Daily ETP

Boost TOPIX 2x Leverage 10/02/2017 IE00BBGBF537 8500 JPY 128998056.6 15176.24195 Daily ETP

Boost Palladium 10/02/2017 IE00B94QLR02 9585 USD 621641.2912 64.8556381 1x Short Daily ETP

Boost Palladium 10/02/2017 IE00B94QLN63 14971 USD 1342982.753 89.7056144 2x Leverage Daily ETP

Boost Natural Gas 10/02/2017 IE00B94QL251 8063 USD 866807.9724 107.5043994 2x Short Daily ETP

Boost Natural Gas 10/02/2017 IE00B94QKX96 55951 USD 409020.6991 7.3103376 2x Leverage Daily ETP

Boost Gold 2x Short 10/02/2017 IE00B94QKT50 1700 USD 130226.3029 76.6037076 Daily ETP

Boost Gold 1x Short 10/02/2017 IE00B94QKW89 7594 USD 685534.3315 90.273154 Daily ETP

Boost Gold 2x Leverage 10/02/2017 IE00B94QKS44 6501 USD 522425.9145 80.3608544 Daily ETP

Boost Silver 2x 10/02/2017 IE00B94QL921 21979 USD 1247633.585 56.7648021 Short Daily ETP

Boost Silver 2x 10/02/2017 IE00B94QL699 31638 USD 1719287.733 54.3424911 Leverage Daily ETP

Boost FTSE MIB 3x 10/02/2017 IE00B873CW36 1526278 EUR 30376605.8 19.9024069 Short Daily ETP

Boost FTSE MIB 3x 10/02/2017 IE00B8NB3063 682888 EUR 37808946.57 55.3662483 Leverage Daily ETP

Boost BTP 10Y 3x 10/02/2017 IE00BKT09149 12780 EUR 1332656.062 104.2766872 Leverage Daily ETP

Boost BTP 10Y 3x 10/02/2017 IE00BKS8QM96 132600 EUR 8756235.669 66.0349598 Short Daily ETP

Boost Bund 10Y 3x 10/02/2017 IE00BKT09255 7300 EUR 937370.2145 128.4068787 Leverage Daily ETP

Boost Bund 10Y 3x 10/02/2017 IE00BKS8QN04 893559 EUR 53936815.97 60.3617847 Short Daily ETP

Boost Gilts 10Y 3x 10/02/2017 IE00BKT09479 821 GBP 109503.426 133.3781072 Leverage Daily ETP

Boost Gilts 10Y 3x 10/02/2017 IE00BKS8QQ35 139119 GBP 7614594.257 54.73439471 Short Daily ETP

Boost US Treasuries 10Y 3x 10/02/2017 IE00BKT09032 2500 USD 258762.059 103.5048236 Leverage Daily ETP

Boost US Treasuries 10Y 3x 10/02/2017 IE00BKS8QT65 147650 USD 12096509.3 81.926917 Short Daily ETP

Boost EURO STOXX Banks 10/02/2017 IE00BLS09N40 578550 EUR 14440150.02 24.9592084 3x Leverage Daily ETP

Boost EURO STOXX Banks 10/02/2017 IE00BLS09P63 277308 EUR 9874859.152 35.6097161 3x Short Daily ETP

Boost Long USD Short 10/02/2017 IE00BLNMQS92 8499 EUR 1464073.958 172.2642614 EUR 5x Daily ETP

Boost Short USD Long 10/02/2017 IE00BLNMQT00 65765 EUR 1914107.628 29.1052631 EUR 5x Daily ETP

Boost WTI 10/02/2017 IE00BVFZGC04 124540 USD 2218119.844 17.8105014 Oil ETC

Boost WTI Oil 1x 10/02/2017 IE00BVFZGF35 12377 USD 1196505.381 96.6716798 Short Daily ETP

Boost WTI Oil 2x 10/02/2017 IE00BVFZGG42 22702 USD 807644.1454 35.5759028 Leverage Daily ETP

Boost WTI Oil 2x 10/02/2017 IE00BVFZGH58 20810 USD 1372351.857 65.9467495 Short Daily ETP

Boost Brent 10/02/2017 IE00BVFZGD11 336513 USD 6367032.444 18.9206136 Oil ETC

Boost Gold 10/02/2017 IE00BVFZGK87 117308 USD 2989912.472 25.4877116 ETC

Boost Natural Gas 10/02/2017 IE00BVFZGL94 41466 USD 1161653.574 28.0146041 ETC

Boost BTP 10Y 5x 10/02/2017 IE00BYNXNS22 45750 EUR 3245746.693 70.9452829 Short Daily ETP

Boost Bund 10Y 5x 10/02/2017 IE00BYNXPH56 39176 EUR 2162685.279 55.2043414 Short Daily ETP

Boost US Treasuries 10Y 5x 10/02/2017 IE00BYNXPJ70 29754 USD 2519441.926 84.6757386 Short Daily ETP

Boost Long USD Short 10/02/2017 IE00BYNXPK85 1533 EUR 168504.4102 109.9180758 EUR 4x Daily ETP

Boost Short USD Long 10/02/2017 IE00BYNXPM00 5074 EUR 343097.2016 67.6186838 EUR 4x Daily ETP

Boost Brent Oil 3x 10/02/2017 IE00BYTYHS72 103799 USD 4012832.408 38.6596442 Leverage Daily ETP

Boost Brent Oil 3x 10/02/2017 IE00BYTYHR65 92573 USD 2684937.034 29.0034571 Short Daily ETP

Boost Emerging Markets 3x 10/02/2017 IE00BYTYHN28 7500 USD 1075916.044 143.4554725 Leverage Daily ETP

Boost Emerging Markets 3x 10/02/2017 IE00BYTYHM11 11000 USD 538703.6248 48.9730568 Short Daily ETP

Boost S&P 500 VIX Short-Term Futures 10/02/2017 IE00BYTYHQ58 2636354 USD 4652427.685 1.7647204 2.25x Leverage Daily ETP

Boost FTSE MIB Banks 10/02/2017 IE00BYMB4Q22 58998 EUR 7114120.494 120.582401 ETP

