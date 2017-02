Boost Issuer PLC : Net Asset Value(s)

Weitere Suchergebnisse zu "BOOST ISSUER OIL ETP 2062":

BOOST Issuer plc -Daily Fund Prices 06-February-17 Fund Dealing ISIN Code Shares in Base Net Assets NAV/Share Date Issue Currency

Boost FTSE 100 3x 06/02/2017 IE00B88D2999 15101 GBP 2801363.952 185.5085062 Leverage Daily ETP

Boost FTSE 100 3x 06/02/2017 IE00B7VB3908 253818 GBP 5286527.876 20.82802589 Short Daily ETP

Boost EURO STOXX 50 3x 06/02/2017 IE00B7SD4R47 79556 EUR 13097477.53 164.6321777 Leverage Daily ETP

Boost EURO STOXX 06/02/2017 IE00B8JF9153 669262 EUR 7574092.331 11.3170811 50 3x Short Daily ETP

Boost LevDAX 3x 06/02/2017 IE00B878KX55 41826 EUR 8433258.238 201.6271754 Daily ETP

Boost ShortDAX 06/02/2017 IE00B8GKPP93 408444 EUR 4056944.163 9.9326815 3x Daily ETP

Boost S&P 500 3x 06/02/2017 IE00B7Y34M31 153241 USD 58497968.58 381.7383636 Leverage Daily ETP

Boost S&P 500 3x 06/02/2017 IE00B8K7KM88 2757571 USD 30496037.53 11.0590217 Short Daily ETP

Boost NASDAQ 100 3x 06/02/2017 IE00B8W5C578 13430 USD 7476836.825 556.7264948 Leverage Daily ETP

Boost NASDAQ 100 3x 06/02/2017 IE00B8VZVH32 1930187 USD 12377588.77 6.4126371 Short Daily ETP

Boost WTI Oil 3x 06/02/2017 IE00B7ZQC614 152969114 USD 164185084.8 1.0733218 Leverage Daily ETP

Boost WTI Oil 3x 06/02/2017 IE00B7SX5Y86 327358 USD 23779593.26 72.6409413 Short Daily ETP

Boost Gold 3x Leverage 06/02/2017 IE00B8HGT870 592348 USD 13098253.74 22.1124301 Daily ETP

Boost Gold 3x Short 06/02/2017 IE00B6X4BP29 11721 USD 1476014.057 125.9290212 Daily ETP

Boost Copper 3x 06/02/2017 IE00B8JVMZ80 165827 USD 2993029.963 18.0491112 Leverage Daily ETP

Boost Copper 3x 06/02/2017 IE00B8KD3F05 18494 USD 1917665.948 103.6912484 Short Daily ETP

Boost Natural Gas 06/02/2017 IE00B8VC8061 59389645 USD 40805122.52 0.6870747 3x Leverage Daily ETP

Boost Natural Gas 06/02/2017 IE00B76BRD76 476652 USD 14016954.94 29.407104 3x Short Daily ETP

Boost Silver 3x 06/02/2017 IE00B7XD2195 3543538 USD 16518793.8 4.6616669 Leverage Daily ETP

Boost Silver 3x 06/02/2017 IE00B8JG1787 18706 USD 1797313.426 96.0821889 Short Daily ETP

Boost FTSE 100 2x 06/02/2017 IE00B94QKF15 44861 GBP 2134814.621 47.58731684 Short Daily ETP

Boost FTSE 100 1x 06/02/2017 IE00B94QKG22 29900 GBP 2135492.741 71.42116191 Short Daily ETP

Boost FTSE 100 2x 06/02/2017 IE00B94QKC83 7097 GBP 1006059.527 141.7584229 Leverage Daily ETP

Boost FTSE 250 1x 06/02/2017 IE00BBGBF313 231282 GBP 14036795.33 60.69125713 Short Daily ETP

Boost FTSE 250 2x 06/02/2017 IE00B94QKJ52 10686 GBP 1901711.418 177.9628877 Leverage Daily ETP

Boost TOPIX 1x Short 06/02/2017 IE00BBGBF420 51500 JPY 307304176.3 5967.071384 Daily ETP

Boost TOPIX 2x Leverage 06/02/2017 IE00BBGBF537 8500 JPY 124784296.9 14680.50552 Daily ETP

Boost Palladium 06/02/2017 IE00B94QLR02 9585 USD 629181.2078 65.6422752 1x Short Daily ETP

Boost Palladium 06/02/2017 IE00B94QLN63 14971 USD 1313301.575 87.7230362 2x Leverage Daily ETP

Boost Natural Gas 06/02/2017 IE00B94QL251 5744 USD 620842.0201 108.0853099 2x Short Daily ETP

Boost Natural Gas 06/02/2017 IE00B94QKX96 55951 USD 409304.186 7.3154043 2x Leverage Daily ETP

Boost Gold 2x Short 06/02/2017 IE00B94QKT50 1700 USD 131059.9965 77.0941156 Daily ETP

Boost Gold 1x Short 06/02/2017 IE00B94QKW89 7594 USD 687730.9537 90.5624116 Daily ETP

Boost Gold 2x Leverage 06/02/2017 IE00B94QKS44 6501 USD 519288.3648 79.8782287 Daily ETP

Boost Silver 2x 06/02/2017 IE00B94QL921 21979 USD 1282009.508 58.328837 Short Daily ETP

Boost Silver 2x 06/02/2017 IE00B94QL699 31638 USD 1674602.2 52.9300904 Leverage Daily ETP

Boost FTSE MIB 3x 06/02/2017 IE00B873CW36 1421278 EUR 29095539.22 20.4713921 Short Daily ETP

Boost FTSE MIB 3x 06/02/2017 IE00B8NB3063 682888 EUR 36828327.32 53.9302599 Leverage Daily ETP

Boost BTP 10Y 3x 06/02/2017 IE00BKT09149 12780 EUR 1304337.073 102.0608038 Leverage Daily ETP

Boost BTP 10Y 3x 06/02/2017 IE00BKS8QM96 119600 EUR 8082360.063 67.5782614 Short Daily ETP

Boost Bund 10Y 3x 06/02/2017 IE00BKT09255 7300 EUR 925307.2244 126.7544143 Leverage Daily ETP

Boost Bund 10Y 3x 06/02/2017 IE00BKS8QN04 883559 EUR 54061141.98 61.1856616 Short Daily ETP

Boost Gilts 10Y 3x 06/02/2017 IE00BKT09479 821 GBP 107970.3997 131.5108401 Leverage Daily ETP

Boost Gilts 10Y 3x 06/02/2017 IE00BKS8QQ35 139119 GBP 7728081.48 55.55015116 Short Daily ETP

Boost US Treasuries 10Y 3x 06/02/2017 IE00BKT09032 2500 USD 259727.7313 103.8910925 Leverage Daily ETP

Boost US Treasuries 10Y 3x 06/02/2017 IE00BKS8QT65 147650 USD 12055087.49 81.6463765 Short Daily ETP

Boost EURO STOXX Banks 06/02/2017 IE00BLS09N40 578550 EUR 16063425.48 27.7649736 3x Leverage Daily ETP

Boost EURO STOXX Banks 06/02/2017 IE00BLS09P63 277308 EUR 8946982.785 32.2637024 3x Short Daily ETP

Boost Long USD Short 06/02/2017 IE00BLNMQS92 6932 EUR 1130533.747 163.0891153 EUR 5x Daily ETP

Boost Short USD Long 06/02/2017 IE00BLNMQT00 51765 EUR 1594488.001 30.8024341 EUR 5x Daily ETP

Boost WTI 06/02/2017 IE00BVFZGC04 124540 USD 2189506.456 17.5807488 Oil ETC

Boost WTI Oil 1x 06/02/2017 IE00BVFZGF35 12377 USD 1213000.637 98.0044144 Short Daily ETP

Boost WTI Oil 2x 06/02/2017 IE00BVFZGG42 22702 USD 787531.2222 34.689949 Leverage Daily ETP

Boost WTI Oil 2x 06/02/2017 IE00BVFZGH58 20810 USD 1411328.665 67.819734 Short Daily ETP

Boost Brent 06/02/2017 IE00BVFZGD11 336513 USD 6257834.413 18.5961149 Oil ETC

Boost Gold 06/02/2017 IE00BVFZGK87 117308 USD 2980716.17 25.4093171 ETC

Boost Natural Gas 06/02/2017 IE00BVFZGL94 41466 USD 1161131.587 28.0020158 ETC

Boost BTP 10Y 5x 06/02/2017 IE00BYNXNS22 45750 EUR 3375244.451 73.775835 Short Daily ETP

Boost Bund 10Y 5x 06/02/2017 IE00BYNXPH56 39176 EUR 2212348.721 56.4720421 Short Daily ETP

Boost US Treasuries 10Y 5x 06/02/2017 IE00BYNXPJ70 29754 USD 2505383.566 84.2032522 Short Daily ETP

Boost Long USD Short 06/02/2017 IE00BYNXPK85 1533 EUR 161268.0819 105.1977051 EUR 4x Daily ETP

Boost Short USD Long 06/02/2017 IE00BYNXPM00 5074 EUR 358970.5073 70.7470452 EUR 4x Daily ETP

Boost Brent Oil 3x 06/02/2017 IE00BYTYHS72 103799 USD 3817834.797 36.7810364 Leverage Daily ETP

Boost Brent Oil 3x 06/02/2017 IE00BYTYHR65 83968 USD 2575632.072 30.6739719 Short Daily ETP

Boost Emerging Markets 3x 06/02/2017 IE00BYTYHN28 7500 USD 1032583.277 137.6777702 Leverage Daily ETP

Boost Emerging Markets 3x 06/02/2017 IE00BYTYHM11 11000 USD 562427.2797 51.1297527 Short Daily ETP

Boost S&P 500 VIX Short-Term Futures 06/02/2017 IE00BYTYHQ58 2506354 USD 4918744.037 1.9625097 2.25x Leverage Daily ETP

Boost FTSE MIB Banks 06/02/2017 IE00BYMB4Q22 58998 EUR 7306165.026 123.8375034 ETP

