Boost Issuer PLC : Net Asset Value(s)

BOOST Issuer plc -Daily Fund Prices 22-February-17 Fund Dealing ISIN Code Shares in Base Net Assets NAV/Share Date Issue Currency

Boost FTSE 100 3x 22/02/2017 IE00B88D2999 15101 GBP 2986492.337 197.7678523 Leverage Daily ETP

Boost FTSE 100 3x 22/02/2017 IE00B7VB3908 349842 GBP 6810788.149 19.46818321 Short Daily ETP

Boost EURO STOXX 50 3x 22/02/2017 IE00B7SD4R47 79556 EUR 14354089.28 180.4274886 Leverage Daily ETP

Boost EURO STOXX 22/02/2017 IE00B8JF9153 669262 EUR 6875749.291 10.2736287 50 3x Short Daily ETP

Boost LevDAX 3x 22/02/2017 IE00B878KX55 41826 EUR 9534766.489 227.9626665 Daily ETP

Boost ShortDAX 22/02/2017 IE00B8GKPP93 612444 EUR 5347528.022 8.7314563 3x Daily ETP

Boost S&P 500 3x 22/02/2017 IE00B7Y34M31 158411 USD 66271678.3 418.3527552 Leverage Daily ETP

Boost S&P 500 3x 22/02/2017 IE00B8K7KM88 1602574 USD 16099604.08 10.0460909 Short Daily ETP

Boost NASDAQ 100 3x 22/02/2017 IE00B8W5C578 13430 USD 8313257.3 619.0065004 Leverage Daily ETP

Boost NASDAQ 100 3x 22/02/2017 IE00B8VZVH32 2440187 USD 14018237.67 5.7447391 Short Daily ETP

Boost WTI Oil 3x 22/02/2017 IE00B7ZQC614 144669114 USD 154213731.1 1.0659755 Leverage Daily ETP

Boost WTI Oil 3x 22/02/2017 IE00B7SX5Y86 394858 USD 28506946.73 72.1954392 Short Daily ETP

Boost Gold 3x Leverage 22/02/2017 IE00B8HGT870 575348 USD 12741587.25 22.1458791 Daily ETP

Boost Gold 3x Short 22/02/2017 IE00B6X4BP29 14742 USD 1847227.011 125.3036909 Daily ETP

Boost Copper 3x 22/02/2017 IE00B8JVMZ80 165827 USD 3245237.988 19.5700217 Leverage Daily ETP

Boost Copper 3x 22/02/2017 IE00B8KD3F05 24197 USD 2254415.399 93.169211 Short Daily ETP

Boost Natural Gas 22/02/2017 IE00B8VC8061 84211806 USD 36207489.16 0.4299574 3x Leverage Daily ETP

Boost Natural Gas 22/02/2017 IE00B76BRD76 382652 USD 16258784.49 42.4897413 3x Short Daily ETP

Boost Silver 3x 22/02/2017 IE00B7XD2195 3543538 USD 17227985.45 4.8618035 Leverage Daily ETP

Boost Silver 3x 22/02/2017 IE00B8JG1787 32486 USD 2980121.113 91.7355511 Short Daily ETP

Boost FTSE 100 2x 22/02/2017 IE00B94QKF15 44861 GBP 2041700.594 45.5117049 Short Daily ETP

Boost FTSE 100 1x 22/02/2017 IE00B94QKG22 29900 GBP 2088331.408 69.84385981 Short Daily ETP

Boost FTSE 100 2x 22/02/2017 IE00B94QKC83 3097 GBP 458132.2096 147.9277396 Leverage Daily ETP

Boost FTSE 250 1x 22/02/2017 IE00BBGBF313 231282 GBP 13791704.37 59.63155096 Short Daily ETP

Boost FTSE 250 2x 22/02/2017 IE00B94QKJ52 10686 GBP 1963269.621 183.7235281 Leverage Daily ETP

Boost TOPIX 1x Short 22/02/2017 IE00BBGBF420 51500 JPY 299664806.6 5818.734109 Daily ETP

Boost TOPIX 2x Leverage 22/02/2017 IE00BBGBF537 8500 JPY 130643053 15369.77094 Daily ETP

Boost Palladium 22/02/2017 IE00B94QLR02 9585 USD 632415.7571 65.9797347 1x Short Daily ETP

Boost Palladium 22/02/2017 IE00B94QLN63 14971 USD 1292543.093 86.3364567 2x Leverage Daily ETP

Boost Natural Gas 22/02/2017 IE00B94QL251 8063 USD 1123593.446 139.3517855 2x Short Daily ETP

Boost Natural Gas 22/02/2017 IE00B94QKX96 55951 USD 303664.7143 5.4273331 2x Leverage Daily ETP

Boost Gold 2x Short 22/02/2017 IE00B94QKT50 1700 USD 130647.9643 76.8517437 Daily ETP

Boost Gold 1x Short 22/02/2017 IE00B94QKW89 7594 USD 686663.0649 90.4217889 Daily ETP

Boost Gold 2x Leverage 22/02/2017 IE00B94QKS44 11001 USD 879870.1614 79.9809255 Daily ETP

Boost Silver 2x 22/02/2017 IE00B94QL921 21979 USD 1243376.886 56.5711309 Short Daily ETP

Boost Silver 2x 22/02/2017 IE00B94QL699 31638 USD 1722821.173 54.4541745 Leverage Daily ETP

Boost FTSE MIB 3x 22/02/2017 IE00B873CW36 1526278 EUR 30174278.57 19.7698444 Short Daily ETP

Boost FTSE MIB 3x 22/02/2017 IE00B8NB3063 682888 EUR 37887781.75 55.4816921 Leverage Daily ETP

Boost BTP 10Y 3x 22/02/2017 IE00BKT09149 12780 EUR 1348569.905 105.5219018 Leverage Daily ETP

Boost BTP 10Y 3x 22/02/2017 IE00BKS8QM96 158600 EUR 10326845.1 65.1125164 Short Daily ETP

Boost Bund 10Y 3x 22/02/2017 IE00BKT09255 7300 EUR 955437.205 130.8818089 Leverage Daily ETP

Boost Bund 10Y 3x 22/02/2017 IE00BKS8QN04 910559 EUR 53850516.44 59.1400628 Short Daily ETP

Boost Gilts 10Y 3x 22/02/2017 IE00BKT09479 821 GBP 111927.4559 136.3306405 Leverage Daily ETP

Boost Gilts 10Y 3x 22/02/2017 IE00BKS8QQ35 143638 GBP 7682084.185 53.48225529 Short Daily ETP

Boost US Treasuries 10Y 3x 22/02/2017 IE00BKT09032 17500 USD 1812261.491 103.5577995 Leverage Daily ETP

Boost US Treasuries 10Y 3x 22/02/2017 IE00BKS8QT65 147650 USD 12081961.67 81.8283892 Short Daily ETP

Boost EURO STOXX Banks 22/02/2017 IE00BLS09N40 625950 EUR 15758691.92 25.1756401 3x Leverage Daily ETP

Boost EURO STOXX Banks 22/02/2017 IE00BLS09P63 250308 EUR 8752526.494 34.9670266 3x Short Daily ETP

Boost Long USD Short 22/02/2017 IE00BLNMQS92 8499 EUR 1519525.853 178.7887814 EUR 5x Daily ETP

Boost Short USD Long 22/02/2017 IE00BLNMQT00 65765 EUR 1833378.762 27.8777277 EUR 5x Daily ETP

Boost WTI 22/02/2017 IE00BVFZGC04 124540 USD 2187876.725 17.5676628 Oil ETC

Boost WTI Oil 1x 22/02/2017 IE00BVFZGF35 12377 USD 1212029.635 97.9259623 Short Daily ETP

Boost WTI Oil 2x 22/02/2017 IE00BVFZGG42 29885 USD 1033379.19 34.578524 Leverage Daily ETP

Boost WTI Oil 2x 22/02/2017 IE00BVFZGH58 20810 USD 1407412.458 67.6315453 Short Daily ETP

Boost Brent 22/02/2017 IE00BVFZGD11 350013 USD 6504068.691 18.5823632 Oil ETC

Boost Gold 22/02/2017 IE00BVFZGK87 117308 USD 2983612.411 25.4340063 ETC

Boost Natural Gas 22/02/2017 IE00BVFZGL94 41466 USD 1006597.413 24.2752475 ETC

Boost BTP 10Y 5x 22/02/2017 IE00BYNXNS22 45750 EUR 3169345.08 69.2753023 Short Daily ETP

Boost Bund 10Y 5x 22/02/2017 IE00BYNXPH56 39176 EUR 2090085.068 53.3511606 Short Daily ETP

Boost US Treasuries 10Y 5x 22/02/2017 IE00BYNXPJ70 29754 USD 2513738.376 84.4840484 Short Daily ETP

Boost Long USD Short 22/02/2017 IE00BYNXPK85 1533 EUR 173649.9636 113.2746012 EUR 4x Daily ETP

Boost Short USD Long 22/02/2017 IE00BYNXPM00 14374 EUR 939332.9598 65.3494476 EUR 4x Daily ETP

Boost Brent Oil 3x 22/02/2017 IE00BYTYHS72 103799 USD 3791208.454 36.5245181 Leverage Daily ETP

Boost Brent Oil 3x 22/02/2017 IE00BYTYHR65 92573 USD 2821200.361 30.4754125 Short Daily ETP

Boost Emerging Markets 3x 22/02/2017 IE00BYTYHN28 7500 USD 1133046.678 151.0728904 Leverage Daily ETP

Boost Emerging Markets 3x 22/02/2017 IE00BYTYHM11 11000 USD 509605.3699 46.3277609 Short Daily ETP

Boost S&P 500 VIX Short-Term Futures 22/02/2017 IE00BYTYHQ58 2889916 USD 4955732.283 1.7148361 2.25x Leverage Daily ETP

Boost FTSE MIB Banks 22/02/2017 IE00BYMB4Q22 58998 EUR 6942409.317 117.6719434 ETP

