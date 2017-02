Boost Issuer PLC : Net Asset Value(s)

Weitere Suchergebnisse zu "BOOST ISSUER OIL ETP 2062":

BOOST Issuer plc -Daily Fund Prices 16-February-17 Fund Dealing ISIN Code Shares in Base Net Assets NAV/Share Date Issue Currency

Boost FTSE 100 3x 16/02/2017 IE00B88D2999 15101 GBP 2958824.093 195.9356396 Leverage Daily ETP

Boost FTSE 100 3x 16/02/2017 IE00B7VB3908 349842 GBP 6881549.096 19.67044865 Short Daily ETP

Boost EURO STOXX 50 3x 16/02/2017 IE00B7SD4R47 79556 EUR 13995789.51 175.9237457 Leverage Daily ETP

Boost EURO STOXX 16/02/2017 IE00B8JF9153 669262 EUR 7060459.78 10.54962 50 3x Short Daily ETP

Boost LevDAX 3x 16/02/2017 IE00B878KX55 41826 EUR 8978720.871 214.6684089 Daily ETP

Boost ShortDAX 16/02/2017 IE00B8GKPP93 612444 EUR 5693980.305 9.2971444 3x Daily ETP

Boost S&P 500 3x 16/02/2017 IE00B7Y34M31 158411 USD 65000843.39 410.3303646 Leverage Daily ETP

Boost S&P 500 3x 16/02/2017 IE00B8K7KM88 2852574 USD 29249170.45 10.2536062 Short Daily ETP

Boost NASDAQ 100 3x 16/02/2017 IE00B8W5C578 13430 USD 8080440.175 601.6708991 Leverage Daily ETP

Boost NASDAQ 100 3x 16/02/2017 IE00B8VZVH32 1930187 USD 11418053.24 5.9155166 Short Daily ETP

Boost WTI Oil 3x 16/02/2017 IE00B7ZQC614 144269114 USD 155357969.9 1.0768623 Leverage Daily ETP

Boost WTI Oil 3x 16/02/2017 IE00B7SX5Y86 414858 USD 29746902.03 71.7038168 Short Daily ETP

Boost Gold 3x Leverage 16/02/2017 IE00B8HGT870 575348 USD 13005367.22 22.6043494 Daily ETP

Boost Gold 3x Short 16/02/2017 IE00B6X4BP29 19742 USD 2425606.881 122.8653065 Daily ETP

Boost Copper 3x 16/02/2017 IE00B8JVMZ80 165827 USD 3211411.768 19.3660367 Leverage Daily ETP

Boost Copper 3x 16/02/2017 IE00B8KD3F05 21494 USD 2029454.347 94.4195751 Short Daily ETP

Boost Natural Gas 16/02/2017 IE00B8VC8061 76711806 USD 45267529.32 0.5900986 3x Leverage Daily ETP

Boost Natural Gas 16/02/2017 IE00B76BRD76 382652 USD 12752616.38 33.3269299 3x Short Daily ETP

Boost Silver 3x 16/02/2017 IE00B7XD2195 3543538 USD 17593494.31 4.9649515 Leverage Daily ETP

Boost Silver 3x 16/02/2017 IE00B8JG1787 22706 USD 2041399.601 89.9057342 Short Daily ETP

Boost FTSE 100 2x 16/02/2017 IE00B94QKF15 44861 GBP 2055521.426 45.81978614 Short Daily ETP

Boost FTSE 100 1x 16/02/2017 IE00B94QKG22 29900 GBP 2095426.519 70.0811545 Short Daily ETP

Boost FTSE 100 2x 16/02/2017 IE00B94QKC83 3097 GBP 455313.6981 147.0176616 Leverage Daily ETP

Boost FTSE 250 1x 16/02/2017 IE00BBGBF313 231282 GBP 13775975.78 59.56354486 Short Daily ETP

Boost FTSE 250 2x 16/02/2017 IE00B94QKJ52 10686 GBP 1969948.053 184.3484983 Leverage Daily ETP

Boost TOPIX 1x Short 16/02/2017 IE00BBGBF420 51500 JPY 300933283.5 5843.364729 Daily ETP

Boost TOPIX 2x Leverage 16/02/2017 IE00BBGBF537 8500 JPY 129661872.8 15254.33798 Daily ETP

Boost Palladium 16/02/2017 IE00B94QLR02 9585 USD 613480.5532 64.0042309 1x Short Daily ETP

Boost Palladium 16/02/2017 IE00B94QLN63 14971 USD 1376638.495 91.9536768 2x Leverage Daily ETP

Boost Natural Gas 16/02/2017 IE00B94QL251 8063 USD 949902.0945 117.810008 2x Short Daily ETP

Boost Natural Gas 16/02/2017 IE00B94QKX96 55951 USD 370960.7643 6.6301007 2x Leverage Daily ETP

Boost Gold 2x Short 16/02/2017 IE00B94QKT50 1700 USD 128945.9212 75.8505419 Daily ETP

Boost Gold 1x Short 16/02/2017 IE00B94QKW89 7594 USD 682187.8774 89.8324832 Daily ETP

Boost Gold 2x Leverage 16/02/2017 IE00B94QKS44 11001 USD 891924.8922 81.0767105 Daily ETP

Boost Silver 2x 16/02/2017 IE00B94QL921 21979 USD 1226770.105 55.815556 Short Daily ETP

Boost Silver 2x 16/02/2017 IE00B94QL699 31638 USD 1747007.959 55.2186598 Leverage Daily ETP

Boost FTSE MIB 3x 16/02/2017 IE00B873CW36 1526278 EUR 29258599.07 19.1699016 Short Daily ETP

Boost FTSE MIB 3x 16/02/2017 IE00B8NB3063 682888 EUR 39144648.86 57.3222093 Leverage Daily ETP

Boost BTP 10Y 3x 16/02/2017 IE00BKT09149 12780 EUR 1366713.052 106.9415534 Leverage Daily ETP

Boost BTP 10Y 3x 16/02/2017 IE00BKS8QM96 158600 EUR 10198155.08 64.3011039 Short Daily ETP

Boost Bund 10Y 3x 16/02/2017 IE00BKT09255 7300 EUR 935898.4586 128.2052683 Leverage Daily ETP

Boost Bund 10Y 3x 16/02/2017 IE00BKS8QN04 902059 EUR 54501171.58 60.4186329 Short Daily ETP

Boost Gilts 10Y 3x 16/02/2017 IE00BKT09479 821 GBP 110183.1988 134.2060886 Leverage Daily ETP

Boost Gilts 10Y 3x 16/02/2017 IE00BKS8QQ35 139119 GBP 7563083.025 54.36412729 Short Daily ETP

Boost US Treasuries 10Y 3x 16/02/2017 IE00BKT09032 17500 USD 1796646.973 102.6655413 Leverage Daily ETP

Boost US Treasuries 10Y 3x 16/02/2017 IE00BKS8QT65 147650 USD 12189705.13 82.5581113 Short Daily ETP

Boost EURO STOXX Banks 16/02/2017 IE00BLS09N40 625950 EUR 16971598.37 27.1133451 3x Leverage Daily ETP

Boost EURO STOXX Banks 16/02/2017 IE00BLS09P63 250308 EUR 8154899.173 32.5794588 3x Short Daily ETP

Boost Long USD Short 16/02/2017 IE00BLNMQS92 8499 EUR 1431508.287 168.4325552 EUR 5x Daily ETP

Boost Short USD Long 16/02/2017 IE00BLNMQT00 65765 EUR 1951406.57 29.672418 EUR 5x Daily ETP

Boost WTI 16/02/2017 IE00BVFZGC04 124540 USD 2194408.699 17.6201116 Oil ETC

Boost WTI Oil 1x 16/02/2017 IE00BVFZGF35 12377 USD 1208913.875 97.6742244 Short Daily ETP

Boost WTI Oil 2x 16/02/2017 IE00BVFZGG42 22702 USD 790071.131 34.8018294 Leverage Daily ETP

Boost WTI Oil 2x 16/02/2017 IE00BVFZGH58 20810 USD 1400562.594 67.3023832 Short Daily ETP

Boost Brent 16/02/2017 IE00BVFZGD11 350013 USD 6499561.818 18.5694869 Oil ETC

Boost Gold 16/02/2017 IE00BVFZGK87 117308 USD 3003687.763 25.60514 ETC

Boost Natural Gas 16/02/2017 IE00BVFZGL94 41466 USD 1107212.555 26.7016967 ETC

Boost BTP 10Y 5x 16/02/2017 IE00BYNXNS22 45750 EUR 3103875.119 67.8442649 Short Daily ETP

Boost Bund 10Y 5x 16/02/2017 IE00BYNXPH56 39176 EUR 2166068.498 55.2907009 Short Daily ETP

Boost US Treasuries 10Y 5x 16/02/2017 IE00BYNXPJ70 29754 USD 2551371.173 85.7488463 Short Daily ETP

Boost Long USD Short 16/02/2017 IE00BYNXPK85 1533 EUR 165531.7064 107.9789344 EUR 4x Daily ETP

Boost Short USD Long 16/02/2017 IE00BYNXPM00 5074 EUR 348498.263 68.6831421 EUR 4x Daily ETP

Boost Brent Oil 3x 16/02/2017 IE00BYTYHS72 103799 USD 3787303.017 36.4868931 Leverage Daily ETP

Boost Brent Oil 3x 16/02/2017 IE00BYTYHR65 92573 USD 2832094.454 30.5930936 Short Daily ETP

Boost Emerging Markets 3x 16/02/2017 IE00BYTYHN28 7500 USD 1101509.269 146.8679025 Leverage Daily ETP

Boost Emerging Markets 3x 16/02/2017 IE00BYTYHM11 11000 USD 525336.7603 47.7578873 Short Daily ETP

Boost S&P 500 VIX Short-Term Futures 16/02/2017 IE00BYTYHQ58 2889916 USD 4734338.708 1.6382271 2.25x Leverage Daily ETP

Boost FTSE MIB Banks 16/02/2017 IE00BYMB4Q22 58998 EUR 7326673.267 124.1851125 ETP

