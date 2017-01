Boost Issuer PLC : Net Asset Value(s)

Weitere Suchergebnisse zu "BOOST ISSUER OIL ETP 2062":

BOOST Issuer plc -Daily Fund Prices 27-Januray-17 Fund Dealing ISIN Code Shares in Base Net Assets NAV/Share Date Issue Currency

Boost FTSE 100 3x 27/01/2017 IE00B88D2999 15101 GBP 2820097.013 186.7490241 Leverage Daily ETP

Boost FTSE 100 3x 27/01/2017 IE00B7VB3908 229949 GBP 4770311.956 20.74508676 Short Daily ETP

Boost EURO STOXX 50 3x 27/01/2017 IE00B7SD4R47 79556 EUR 13867129.92 174.3065252 Leverage Daily ETP

Boost EURO STOXX 27/01/2017 IE00B8JF9153 844262 EUR 9083099.442 10.7586264 50 3x Short Daily ETP

Boost LevDAX 3x 27/01/2017 IE00B878KX55 41826 EUR 9141097.525 218.5506031 Daily ETP

Boost ShortDAX 27/01/2017 IE00B8GKPP93 408444 EUR 3768148.931 9.2256195 3x Daily ETP

Boost S&P 500 3x 27/01/2017 IE00B7Y34M31 150630 USD 57685946.13 382.9645232 Leverage Daily ETP

Boost S&P 500 3x 27/01/2017 IE00B8K7KM88 2757571 USD 30468210.33 11.0489305 Short Daily ETP

Boost NASDAQ 100 3x 27/01/2017 IE00B8W5C578 13430 USD 7483130.006 557.1950861 Leverage Daily ETP

Boost NASDAQ 100 3x 27/01/2017 IE00B8VZVH32 1930187 USD 12393271.54 6.4207621 Short Daily ETP

Boost WTI Oil 3x 27/01/2017 IE00B7ZQC614 162669114 USD 176695225.8 1.0862248 Leverage Daily ETP

Boost WTI Oil 3x 27/01/2017 IE00B7SX5Y86 361158 USD 26148540.46 72.4019417 Short Daily ETP

Boost Gold 3x Leverage 27/01/2017 IE00B8HGT870 592348 USD 11852167.69 20.0087916 Daily ETP

Boost Gold 3x Short 27/01/2017 IE00B6X4BP29 11721 USD 1638200.389 139.7662647 Daily ETP

Boost Copper 3x 27/01/2017 IE00B8JVMZ80 195827 USD 3708525.609 18.9377645 Leverage Daily ETP

Boost Copper 3x 27/01/2017 IE00B8KD3F05 15494 USD 1559284.357 100.6379474 Short Daily ETP

Boost Natural Gas 27/01/2017 IE00B8VC8061 45389645 USD 41881075.37 0.9227011 3x Leverage Daily ETP

Boost Natural Gas 27/01/2017 IE00B76BRD76 511652 USD 11688220.5 22.8440825 3x Short Daily ETP

Boost Silver 3x 27/01/2017 IE00B7XD2195 4193538 USD 17807110.15 4.2463214 Leverage Daily ETP

Boost Silver 3x 27/01/2017 IE00B8JG1787 347 USD 36878.97449 106.2794654 Short Daily ETP

Boost FTSE 100 2x 27/01/2017 IE00B94QKF15 44861 GBP 2128417.514 47.44471845 Short Daily ETP

Boost FTSE 100 1x 27/01/2017 IE00B94QKG22 29900 GBP 2132238.707 71.31233133 Short Daily ETP

Boost FTSE 100 2x 27/01/2017 IE00B94QKC83 7097 GBP 1010485.85 142.3821122 Leverage Daily ETP

Boost FTSE 250 1x 27/01/2017 IE00BBGBF313 231282 GBP 14195555.03 61.37769056 Short Daily ETP

Boost FTSE 250 2x 27/01/2017 IE00B94QKJ52 10686 GBP 1863444.1 174.3818173 Leverage Daily ETP

Boost TOPIX 1x Short 27/01/2017 IE00BBGBF420 51500 JPY 301765675.6 5859.527682 Daily ETP

Boost TOPIX 2x Leverage 27/01/2017 IE00BBGBF537 8500 JPY 129721149.6 15261.31172 Daily ETP

Boost Palladium 27/01/2017 IE00B94QLR02 9585 USD 661181.383 68.9808433 1x Short Daily ETP

Boost Palladium 27/01/2017 IE00B94QLN63 14971 USD 1197655.436 79.9983592 2x Leverage Daily ETP

Boost Natural Gas 27/01/2017 IE00B94QL251 9744 USD 886379.8785 90.9667363 2x Short Daily ETP

Boost Natural Gas 27/01/2017 IE00B94QKX96 55951 USD 495641.7265 8.8584963 2x Leverage Daily ETP

Boost Gold 2x Short 27/01/2017 IE00B94QKT50 1700 USD 140443.3811 82.6137536 Daily ETP

Boost Gold 1x Short 27/01/2017 IE00B94QKW89 7594 USD 711830.4891 93.7359085 Daily ETP

Boost Gold 2x Leverage 27/01/2017 IE00B94QKS44 6501 USD 485616.5341 74.6987439 Daily ETP

Boost Silver 2x 27/01/2017 IE00B94QL921 17769 USD 1107706.011 62.3392431 Short Daily ETP

Boost Silver 2x 27/01/2017 IE00B94QL699 31638 USD 1572449.881 49.7013048 Leverage Daily ETP

Boost FTSE MIB 3x 27/01/2017 IE00B873CW36 1321278 EUR 24736841.99 18.7219056 Short Daily ETP

Boost FTSE MIB 3x 27/01/2017 IE00B8NB3063 682888 EUR 40957412.62 59.9767643 Leverage Daily ETP

Boost BTP 10Y 3x 27/01/2017 IE00BKT09149 12780 EUR 1353084.136 105.875128 Leverage Daily ETP

Boost BTP 10Y 3x 27/01/2017 IE00BKS8QM96 119600 EUR 7812843.102 65.3247751 Short Daily ETP

Boost Bund 10Y 3x 27/01/2017 IE00BKT09255 7300 EUR 903203.5997 123.7265205 Leverage Daily ETP

Boost Bund 10Y 3x 27/01/2017 IE00BKS8QN04 867559 EUR 54450882.09 62.7633188 Short Daily ETP

Boost Gilts 10Y 3x 27/01/2017 IE00BKT09479 821 GBP 103757.0613 126.378881 Leverage Daily ETP

Boost Gilts 10Y 3x 27/01/2017 IE00BKS8QQ35 139119 GBP 8052906.428 57.88502237 Short Daily ETP

Boost US Treasuries 10Y 3x 27/01/2017 IE00BKT09032 2500 USD 255059.6458 102.0238583 Leverage Daily ETP

Boost US Treasuries 10Y 3x 27/01/2017 IE00BKS8QT65 147650 USD 12283282.35 83.1918886 Short Daily ETP

Boost EURO STOXX Banks 27/01/2017 IE00BLS09N40 578550 EUR 17933014.08 30.996481 3x Leverage Daily ETP

Boost EURO STOXX Banks 27/01/2017 IE00BLS09P63 277308 EUR 8148334.858 29.3836992 3x Short Daily ETP

Boost Long USD Short 27/01/2017 IE00BLNMQS92 6983 EUR 1158475.047 165.8993337 EUR 5x Daily ETP

Boost Short USD Long 27/01/2017 IE00BLNMQT00 67300 EUR 2049358.471 30.4510917 EUR 5x Daily ETP

Boost WTI 27/01/2017 IE00BVFZGC04 124540 USD 2196040.322 17.6332128 Oil ETC

Boost WTI Oil 1x 27/01/2017 IE00BVFZGF35 12377 USD 1210635.516 97.8133244 Short Daily ETP

Boost WTI Oil 2x 27/01/2017 IE00BVFZGG42 22702 USD 793127.2993 34.9364505 Leverage Daily ETP

Boost WTI Oil 2x 27/01/2017 IE00BVFZGH58 28810 USD 1947836.751 67.6097449 Short Daily ETP

Boost Brent 27/01/2017 IE00BVFZGD11 350039 USD 6502131.347 18.5754483 Oil ETC

Boost Gold 27/01/2017 IE00BVFZGK87 117308 USD 2881542.967 24.5639084 ETC

Boost Natural Gas 27/01/2017 IE00BVFZGL94 41466 USD 1274430.52 30.7343491 ETC

Boost BTP 10Y 5x 27/01/2017 IE00BYNXNS22 45750 EUR 3192351.84 69.7781823 Short Daily ETP

Boost Bund 10Y 5x 27/01/2017 IE00BYNXPH56 30676 EUR 1807678.092 58.9280901 Short Daily ETP

Boost US Treasuries 10Y 5x 27/01/2017 IE00BYNXPJ70 26336 USD 2288523.627 86.8971608 Short Daily ETP

Boost Long USD Short 27/01/2017 IE00BYNXPK85 1533 EUR 163430.0392 106.6079838 EUR 4x Daily ETP

Boost Short USD Long 27/01/2017 IE00BYNXPM00 5074 EUR 355575.9379 70.0780327 EUR 4x Daily ETP

Boost Brent Oil 3x 27/01/2017 IE00BYTYHS72 108799 USD 4001762.022 36.781239 Leverage Daily ETP

Boost Brent Oil 3x 27/01/2017 IE00BYTYHR65 93968 USD 2910330.889 30.9715104 Short Daily ETP

Boost Emerging Markets 3x 27/01/2017 IE00BYTYHN28 7500 USD 1016410.629 135.5214172 Leverage Daily ETP

Boost Emerging Markets 3x 27/01/2017 IE00BYTYHM11 11000 USD 572591.1235 52.0537385 Short Daily ETP

Boost S&P 500 VIX Short-Term Futures 27/01/2017 IE00BYTYHQ58 2236354 USD 4445979.768 1.9880483 2.25x Leverage Daily ETP

Boost FTSE MIB Banks 27/01/2017 IE00BYMB4Q22 58998 EUR 8048750.131 136.4241183 ETP

