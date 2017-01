Boost Issuer PLC : Net Asset Value(s)

Weitere Suchergebnisse zu "BOOST ISSUER OIL ETP 2062":

BOOST Issuer plc -Daily Fund Prices 25-Januray-17 Fund Dealing ISIN Code Shares in Base Net Assets NAV/Share Date Issue Currency

Boost FTSE 100 3x 25/01/2017 IE00B88D2999 15101 GBP 2797194.758 185.2324189 Leverage Daily ETP

Boost FTSE 100 3x 25/01/2017 IE00B7VB3908 229949 GBP 4810977.309 20.92193186 Short Daily ETP

Boost EURO STOXX 50 3x 25/01/2017 IE00B7SD4R47 79556 EUR 14157702.89 177.9589584 Leverage Daily ETP

Boost EURO STOXX 25/01/2017 IE00B8JF9153 844262 EUR 8900634.415 10.5425027 50 3x Short Daily ETP

Boost LevDAX 3x 25/01/2017 IE00B878KX55 41826 EUR 9123656.999 218.133625 Daily ETP

Boost ShortDAX 25/01/2017 IE00B8GKPP93 408444 EUR 3777434.048 9.2483524 3x Daily ETP

Boost S&P 500 3x 25/01/2017 IE00B7Y34M31 150630 USD 57967191.48 384.8316503 Leverage Daily ETP

Boost S&P 500 3x 25/01/2017 IE00B8K7KM88 2757571 USD 30328868.06 10.9983997 Short Daily ETP

Boost NASDAQ 100 3x 25/01/2017 IE00B8W5C578 13430 USD 7411676.505 551.8746467 Leverage Daily ETP

Boost NASDAQ 100 3x 25/01/2017 IE00B8VZVH32 1930187 USD 12516313.43 6.4845082 Short Daily ETP

Boost WTI Oil 3x 25/01/2017 IE00B7ZQC614 160769114 USD 170803228.9 1.0624132 Leverage Daily ETP

Boost WTI Oil 3x 25/01/2017 IE00B7SX5Y86 341158 USD 25376367.05 74.3830338 Short Daily ETP

Boost Gold 3x Leverage 25/01/2017 IE00B8HGT870 592348 USD 12137721.48 20.4908626 Daily ETP

Boost Gold 3x Short 25/01/2017 IE00B6X4BP29 11721 USD 1600648.975 136.5624925 Daily ETP

Boost Copper 3x 25/01/2017 IE00B8JVMZ80 105827 USD 2051991.774 19.390059 Leverage Daily ETP

Boost Copper 3x 25/01/2017 IE00B8KD3F05 12494 USD 1230811.909 98.5122386 Short Daily ETP

Boost Natural Gas 25/01/2017 IE00B8VC8061 45103408 USD 41219932.41 0.9138984 3x Leverage Daily ETP

Boost Natural Gas 25/01/2017 IE00B76BRD76 441652 USD 10222481.39 23.1460095 3x Short Daily ETP

Boost Silver 3x 25/01/2017 IE00B7XD2195 4193538 USD 17344305.85 4.1359601 Leverage Daily ETP

Boost Silver 3x 25/01/2017 IE00B8JG1787 347 USD 37990.50075 109.4827111 Short Daily ETP

Boost FTSE 100 2x 25/01/2017 IE00B94QKF15 44861 GBP 2140395.137 47.71171255 Short Daily ETP

Boost FTSE 100 1x 25/01/2017 IE00B94QKG22 29900 GBP 2138243.901 71.51317395 Short Daily ETP

Boost FTSE 100 2x 25/01/2017 IE00B94QKC83 7097 GBP 1005019.892 141.6119334 Leverage Daily ETP

Boost FTSE 250 1x 25/01/2017 IE00BBGBF313 231282 GBP 14243562.42 61.58526139 Short Daily ETP

Boost FTSE 250 2x 25/01/2017 IE00B94QKJ52 24186 GBP 4190755.724 173.2719641 Leverage Daily ETP

Boost TOPIX 1x Short 25/01/2017 IE00BBGBF420 51500 JPY 307361978.9 5968.193765 Daily ETP

Boost TOPIX 2x Leverage 25/01/2017 IE00BBGBF537 8500 JPY 125163068.8 14725.06692 Daily ETP

Boost Palladium 25/01/2017 IE00B94QLR02 9585 USD 663902.3527 69.2647212 1x Short Daily ETP

Boost Palladium 25/01/2017 IE00B94QLN63 14971 USD 1190421.74 79.5151787 2x Leverage Daily ETP

Boost Natural Gas 25/01/2017 IE00B94QL251 9744 USD 893841.0045 91.7324512 2x Short Daily ETP

Boost Natural Gas 25/01/2017 IE00B94QKX96 55951 USD 492300.4055 8.7987776 2x Leverage Daily ETP

Boost Gold 2x Short 25/01/2017 IE00B94QKT50 1700 USD 138283.2591 81.3430936 Daily ETP

Boost Gold 1x Short 25/01/2017 IE00B94QKW89 7594 USD 706326.1909 93.0110865 Daily ETP

Boost Gold 2x Leverage 25/01/2017 IE00B94QKS44 6501 USD 493357.7936 75.8895237 Daily ETP

Boost Silver 2x 25/01/2017 IE00B94QL921 17769 USD 1129443.971 63.5626074 Short Daily ETP

Boost Silver 2x 25/01/2017 IE00B94QL699 31638 USD 1544551.044 48.8194906 Leverage Daily ETP

Boost FTSE MIB 3x 25/01/2017 IE00B873CW36 1321278 EUR 23807002.11 18.0181628 Short Daily ETP

Boost FTSE MIB 3x 25/01/2017 IE00B8NB3063 682888 EUR 42602205.66 62.3853482 Leverage Daily ETP

Boost BTP 10Y 3x 25/01/2017 IE00BKT09149 12780 EUR 1392973.937 108.9963957 Leverage Daily ETP

Boost BTP 10Y 3x 25/01/2017 IE00BKS8QM96 119600 EUR 7598042.255 63.5287814 Short Daily ETP

Boost Bund 10Y 3x 25/01/2017 IE00BKT09255 7300 EUR 901799.8549 123.5342267 Leverage Daily ETP

Boost Bund 10Y 3x 25/01/2017 IE00BKS8QN04 867559 EUR 54549741.83 62.8772704 Short Daily ETP

Boost Gilts 10Y 3x 25/01/2017 IE00BKT09479 821 GBP 103849.3451 126.4912852 Leverage Daily ETP

Boost Gilts 10Y 3x 25/01/2017 IE00BKS8QQ35 139119 GBP 8049159.883 57.85809187 Short Daily ETP

Boost US Treasuries 10Y 3x 25/01/2017 IE00BKT09032 2500 USD 252956.8125 101.182725 Leverage Daily ETP

Boost US Treasuries 10Y 3x 25/01/2017 IE00BKS8QT65 147650 USD 12386557.68 83.891349 Short Daily ETP

Boost EURO STOXX Banks 25/01/2017 IE00BLS09N40 560550 EUR 17865344.77 31.8710994 3x Leverage Daily ETP

Boost EURO STOXX Banks 25/01/2017 IE00BLS09P63 261308 EUR 7474488.237 28.6041309 3x Short Daily ETP

Boost Long USD Short 25/01/2017 IE00BLNMQS92 6983 EUR 1138989.88 163.1089618 EUR 5x Daily ETP

Boost Short USD Long 25/01/2017 IE00BLNMQT00 67300 EUR 2088050.998 31.0260178 EUR 5x Daily ETP

Boost WTI 25/01/2017 IE00BVFZGC04 149540 USD 2616068.851 17.4941076 Oil ETC

Boost WTI Oil 1x 25/01/2017 IE00BVFZGF35 9377 USD 924995.836 98.6451782 Short Daily ETP

Boost WTI Oil 2x 25/01/2017 IE00BVFZGG42 22702 USD 781099.1735 34.4066238 Leverage Daily ETP

Boost WTI Oil 2x 25/01/2017 IE00BVFZGH58 28810 USD 1982130.627 68.8000912 Short Daily ETP

Boost Brent 25/01/2017 IE00BVFZGD11 350039 USD 6469470.469 18.4821419 Oil ETC

Boost Gold 25/01/2017 IE00BVFZGK87 117308 USD 2904269.597 24.7576431 ETC

Boost Natural Gas 25/01/2017 IE00BVFZGL94 41466 USD 1269856.625 30.6240444 ETC

Boost BTP 10Y 5x 25/01/2017 IE00BYNXNS22 45750 EUR 3048885.596 66.6423081 Short Daily ETP

Boost Bund 10Y 5x 25/01/2017 IE00BYNXPH56 30676 EUR 1813203.723 59.1082189 Short Daily ETP

Boost US Treasuries 10Y 5x 25/01/2017 IE00BYNXPJ70 26336 USD 2320755.846 88.1210452 Short Daily ETP

Boost Long USD Short 25/01/2017 IE00BYNXPK85 1533 EUR 161208.9834 105.1591542 EUR 4x Daily ETP

Boost Short USD Long 25/01/2017 IE00BYNXPM00 5074 EUR 360893.0911 71.1259541 EUR 4x Daily ETP

Boost Brent Oil 3x 25/01/2017 IE00BYTYHS72 101299 USD 3676594.114 36.2944759 Leverage Daily ETP

Boost Brent Oil 3x 25/01/2017 IE00BYTYHR65 93968 USD 2965226.177 31.5557017 Short Daily ETP

Boost Emerging Markets 3x 25/01/2017 IE00BYTYHN28 7500 USD 1028094.646 137.0792861 Leverage Daily ETP

Boost Emerging Markets 3x 25/01/2017 IE00BYTYHM11 11000 USD 566286.1721 51.4805611 Short Daily ETP

Boost S&P 500 VIX Short-Term Futures 25/01/2017 IE00BYTYHQ58 2236354 USD 4561355.283 2.0396392 2.25x Leverage Daily ETP

Boost FTSE MIB Banks 25/01/2017 IE00BYMB4Q22 58998 EUR 8281446.851 140.3682642 ETP

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.



The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Boost Issuer PLC via GlobeNewswire

B9CMSS0R6

Copyright RTT News/dpa-AFX

MMMM