Boost Issuer PLC : Net Asset Value(s)

BOOST Issuer plc -Daily Fund Prices 24-Januray-17 Fund Dealing ISIN Code Shares in Base Net Assets NAV/Share Date Issue Currency

Boost FTSE 100 3x 24/01/2017 IE00B88D2999 15101 GBP 2781031.012 184.162043 Leverage Daily ETP

Boost FTSE 100 3x 24/01/2017 IE00B7VB3908 229949 GBP 4839697.008 21.04682781 Short Daily ETP

Boost EURO STOXX 50 3x 24/01/2017 IE00B7SD4R47 79556 EUR 13602771.01 170.9835966 Leverage Daily ETP

Boost EURO STOXX 24/01/2017 IE00B8JF9153 844262 EUR 9280203.043 10.992089 50 3x Short Daily ETP

Boost LevDAX 3x 24/01/2017 IE00B878KX55 41826 EUR 8651624.758 206.8480074 Daily ETP

Boost ShortDAX 24/01/2017 IE00B8GKPP93 408444 EUR 3996141.31 9.7838169 3x Daily ETP

Boost S&P 500 3x 24/01/2017 IE00B7Y34M31 150630 USD 56610015.98 375.8216556 Leverage Daily ETP

Boost S&P 500 3x 24/01/2017 IE00B8K7KM88 2757571 USD 31077162.25 11.2697596 Short Daily ETP

Boost NASDAQ 100 3x 24/01/2017 IE00B8W5C578 13430 USD 7199000.703 536.0387716 Leverage Daily ETP

Boost NASDAQ 100 3x 24/01/2017 IE00B8VZVH32 1930187 USD 12898126.61 6.6823197 Short Daily ETP

Boost WTI Oil 3x 24/01/2017 IE00B7ZQC614 160769114 USD 175056536.5 1.0888692 Leverage Daily ETP

Boost WTI Oil 3x 24/01/2017 IE00B7SX5Y86 306158 USD 22235329.01 72.6269737 Short Daily ETP

Boost Gold 3x Leverage 24/01/2017 IE00B8HGT870 592348 USD 12544417.61 21.1774457 Daily ETP

Boost Gold 3x Short 24/01/2017 IE00B6X4BP29 11721 USD 1550539.688 132.2873209 Daily ETP

Boost Copper 3x 24/01/2017 IE00B8JVMZ80 145827 USD 2822959.3 19.3582759 Leverage Daily ETP

Boost Copper 3x 24/01/2017 IE00B8KD3F05 12494 USD 1232979.689 98.6857443 Short Daily ETP

Boost Natural Gas 24/01/2017 IE00B8VC8061 43503408 USD 37997342.61 0.8734337 3x Leverage Daily ETP

Boost Natural Gas 24/01/2017 IE00B76BRD76 491652 USD 11934213.89 24.2737015 3x Short Daily ETP

Boost Silver 3x 24/01/2017 IE00B7XD2195 4343538 USD 18631956.77 4.2895807 Leverage Daily ETP

Boost Silver 3x 24/01/2017 IE00B8JG1787 6347 USD 670936.9182 105.7092986 Short Daily ETP

Boost FTSE 100 2x 24/01/2017 IE00B94QKF15 44861 GBP 2148849.115 47.90016082 Short Daily ETP

Boost FTSE 100 1x 24/01/2017 IE00B94QKG22 29900 GBP 2142475.273 71.6546914 Short Daily ETP

Boost FTSE 100 2x 24/01/2017 IE00B94QKC83 7097 GBP 1001151.975 141.0669262 Leverage Daily ETP

Boost FTSE 250 1x 24/01/2017 IE00BBGBF313 231282 GBP 14270084.04 61.69993361 Short Daily ETP

Boost FTSE 250 2x 24/01/2017 IE00B94QKJ52 24186 GBP 4175940.983 172.6594304 Leverage Daily ETP

Boost TOPIX 1x Short 24/01/2017 IE00BBGBF420 51500 JPY 310534385.1 6029.793885 Daily ETP

Boost TOPIX 2x Leverage 24/01/2017 IE00BBGBF537 8500 JPY 122672292 14432.03435 Daily ETP

Boost Palladium 24/01/2017 IE00B94QLR02 9585 USD 617564.6297 64.4303213 1x Short Daily ETP

Boost Palladium 24/01/2017 IE00B94QLN63 14971 USD 1400823.534 93.5691359 2x Leverage Daily ETP

Boost Natural Gas 24/01/2017 IE00B94QL251 9744 USD 922410.6161 94.6644721 2x Short Daily ETP

Boost Natural Gas 24/01/2017 IE00B94QKX96 55951 USD 477547.1115 8.5350952 2x Leverage Daily ETP

Boost Gold 2x Short 24/01/2017 IE00B94QKT50 1700 USD 135367.0174 79.6276573 Daily ETP

Boost Gold 1x Short 24/01/2017 IE00B94QKW89 7594 USD 698802.3769 92.0203288 Daily ETP

Boost Gold 2x Leverage 24/01/2017 IE00B94QKS44 6501 USD 504254.4434 77.5656735 Daily ETP

Boost Silver 2x 24/01/2017 IE00B94QL921 17769 USD 1103190.792 62.0851366 Short Daily ETP

Boost Silver 2x 24/01/2017 IE00B94QL699 31638 USD 1582319.852 50.0132705 Leverage Daily ETP

Boost FTSE MIB 3x 24/01/2017 IE00B873CW36 1321278 EUR 24116167.95 18.2521528 Short Daily ETP

Boost FTSE MIB 3x 24/01/2017 IE00B8NB3063 682888 EUR 42069193.62 61.6048219 Leverage Daily ETP

Boost BTP 10Y 3x 24/01/2017 IE00BKT09149 12780 EUR 1416613.704 110.8461427 Leverage Daily ETP

Boost BTP 10Y 3x 24/01/2017 IE00BKS8QM96 119600 EUR 7474103.873 62.4925073 Short Daily ETP

Boost Bund 10Y 3x 24/01/2017 IE00BKT09255 7300 EUR 918771.246 125.8590748 Leverage Daily ETP

Boost Bund 10Y 3x 24/01/2017 IE00BKS8QN04 852559 EUR 52638468.78 61.7417314 Short Daily ETP

Boost Gilts 10Y 3x 24/01/2017 IE00BKT09479 821 GBP 106106.9582 129.2411183 Leverage Daily ETP

Boost Gilts 10Y 3x 24/01/2017 IE00BKS8QQ35 139119 GBP 7881886.247 56.65571379 Short Daily ETP

Boost US Treasuries 10Y 3x 24/01/2017 IE00BKT09032 2500 USD 255557.2915 102.2229166 Leverage Daily ETP

Boost US Treasuries 10Y 3x 24/01/2017 IE00BKS8QT65 147650 USD 12262142.09 83.0487104 Short Daily ETP

Boost EURO STOXX Banks 24/01/2017 IE00BLS09N40 560550 EUR 16064887.49 28.6591517 3x Leverage Daily ETP

Boost EURO STOXX Banks 24/01/2017 IE00BLS09P63 261308 EUR 8415895.984 32.2068057 3x Short Daily ETP

Boost Long USD Short 24/01/2017 IE00BLNMQS92 6983 EUR 1132023.324 162.1113166 EUR 5x Daily ETP

Boost Short USD Long 24/01/2017 IE00BLNMQT00 67300 EUR 2101220.457 31.2217007 EUR 5x Daily ETP

Boost WTI 24/01/2017 IE00BVFZGC04 149540 USD 2637381.441 17.6366286 Oil ETC

Boost WTI Oil 1x 24/01/2017 IE00BVFZGF35 9377 USD 917598.5992 97.8563079 Short Daily ETP

Boost WTI Oil 2x 24/01/2017 IE00BVFZGG42 22702 USD 793954.5215 34.9728888 Leverage Daily ETP

Boost WTI Oil 2x 24/01/2017 IE00BVFZGH58 22810 USD 1544424.678 67.7082279 Short Daily ETP

Boost Brent 24/01/2017 IE00BVFZGD11 335039 USD 6240282.933 18.6255419 Oil ETC

Boost Gold 24/01/2017 IE00BVFZGK87 106308 USD 2660645.986 25.0277118 ETC

Boost Natural Gas 24/01/2017 IE00BVFZGL94 41466 USD 1250518.74 30.1576892 ETC

Boost BTP 10Y 5x 24/01/2017 IE00BYNXNS22 45750 EUR 2966852.721 64.8492398 Short Daily ETP

Boost Bund 10Y 5x 24/01/2017 IE00BYNXPH56 30676 EUR 1759255.238 57.3495644 Short Daily ETP

Boost US Treasuries 10Y 5x 24/01/2017 IE00BYNXPJ70 26336 USD 2282177.222 86.6561825 Short Daily ETP

Boost Long USD Short 24/01/2017 IE00BYNXPK85 1533 EUR 160419.5404 104.6441881 EUR 4x Daily ETP

Boost Short USD Long 24/01/2017 IE00BYNXPM00 5074 EUR 362712.5514 71.4845391 EUR 4x Daily ETP

Boost Brent Oil 3x 24/01/2017 IE00BYTYHS72 86799 USD 3224984.165 37.1546235 Leverage Daily ETP

Boost Brent Oil 3x 24/01/2017 IE00BYTYHR65 84968 USD 2620854.843 30.8451987 Short Daily ETP

Boost Emerging Markets 3x 24/01/2017 IE00BYTYHN28 7500 USD 996929.3108 132.9239081 Leverage Daily ETP

Boost Emerging Markets 3x 24/01/2017 IE00BYTYHM11 11000 USD 584640.0494 53.1490954 Short Daily ETP

Boost S&P 500 VIX Short-Term Futures 24/01/2017 IE00BYTYHQ58 2236354 USD 4783452.743 2.1389515 2.25x Leverage Daily ETP

Boost FTSE MIB Banks 24/01/2017 IE00BYMB4Q22 58998 EUR 8029594.242 136.0994312 ETP

