Boost Issuer PLC : Net Asset Value(s)

BOOST Issuer plc -Daily Fund Prices 19-Januray-17 Fund Dealing ISIN Code Shares in Base Net Assets NAV/Share Date Issue Currency

Boost FTSE 100 3x 19/01/2017 IE00B88D2999 15101 GBP 2851217.078 188.8098191 Leverage Daily ETP

Boost FTSE 100 3x 19/01/2017 IE00B7VB3908 229949 GBP 4725335.652 20.54949424 Short Daily ETP

Boost EURO STOXX 50 3x 19/01/2017 IE00B7SD4R47 67892 EUR 11696373.22 172.2791083 Leverage Daily ETP

Boost EURO STOXX 19/01/2017 IE00B8JF9153 844262 EUR 9223029.621 10.924369 50 3x Short Daily ETP

Boost LevDAX 3x 19/01/2017 IE00B878KX55 41826 EUR 8660541.099 207.0611844 Daily ETP

Boost ShortDAX 19/01/2017 IE00B8GKPP93 408444 EUR 3998323.095 9.7891586 3x Daily ETP

Boost S&P 500 3x 19/01/2017 IE00B7Y34M31 150630 USD 55430396.29 367.9904155 Leverage Daily ETP

Boost S&P 500 3x 19/01/2017 IE00B8K7KM88 2757571 USD 31774209.19 11.5225353 Short Daily ETP

Boost NASDAQ 100 3x 19/01/2017 IE00B8W5C578 13430 USD 6994560.552 520.8161245 Leverage Daily ETP

Boost NASDAQ 100 3x 19/01/2017 IE00B8VZVH32 1930187 USD 13286586.21 6.8835746 Short Daily ETP

Boost WTI Oil 3x 19/01/2017 IE00B7ZQC614 150269114 USD 154346260.7 1.0271323 Leverage Daily ETP

Boost WTI Oil 3x 19/01/2017 IE00B7SX5Y86 289658 USD 22433181.62 77.4471329 Short Daily ETP

Boost Gold 3x Leverage 19/01/2017 IE00B8HGT870 547348 USD 11333432.24 20.7060814 Daily ETP

Boost Gold 3x Short 19/01/2017 IE00B6X4BP29 18721 USD 2536614.086 135.4956512 Daily ETP

Boost Copper 3x 19/01/2017 IE00B8JVMZ80 130827 USD 2272257.852 17.3684167 Leverage Daily ETP

Boost Copper 3x 19/01/2017 IE00B8KD3F05 9994 USD 1106216.44 110.6880568 Short Daily ETP

Boost Natural Gas 19/01/2017 IE00B8VC8061 43219511 USD 40348914.3 0.933581 3x Leverage Daily ETP

Boost Natural Gas 19/01/2017 IE00B76BRD76 509652 USD 11826763.58 23.2055669 3x Short Daily ETP

Boost Silver 3x 19/01/2017 IE00B7XD2195 4343538 USD 18052516.21 4.1561778 Leverage Daily ETP

Boost Silver 3x 19/01/2017 IE00B8JG1787 18847 USD 2059022.172 109.2493326 Short Daily ETP

Boost FTSE 100 2x 19/01/2017 IE00B94QKF15 44861 GBP 2114576.523 47.13618785 Short Daily ETP

Boost FTSE 100 1x 19/01/2017 IE00B94QKG22 29900 GBP 2125336.476 71.0814875 Short Daily ETP

Boost FTSE 100 2x 19/01/2017 IE00B94QKC83 7097 GBP 1017935.759 143.4318387 Leverage Daily ETP

Boost FTSE 250 1x 19/01/2017 IE00BBGBF313 231282 GBP 14178045.21 61.30198289 Short Daily ETP

Boost FTSE 250 2x 19/01/2017 IE00B94QKJ52 24186 GBP 4234248.269 175.070217 Leverage Daily ETP

Boost TOPIX 1x Short 19/01/2017 IE00BBGBF420 51500 JPY 306190100 5945.438835 Daily ETP

Boost TOPIX 2x Leverage 19/01/2017 IE00BBGBF537 8500 JPY 126331311.4 14862.50722 Daily ETP

Boost Palladium 19/01/2017 IE00B94QLR02 9585 USD 657029.7505 68.5477048 1x Short Daily ETP

Boost Palladium 19/01/2017 IE00B94QLN63 14971 USD 1252730.411 83.6771365 2x Leverage Daily ETP

Boost Natural Gas 19/01/2017 IE00B94QL251 9744 USD 893302.3123 91.6771667 2x Short Daily ETP

Boost Natural Gas 19/01/2017 IE00B94QKX96 55951 USD 497897.6316 8.8988156 2x Leverage Daily ETP

Boost Gold 2x Short 19/01/2017 IE00B94QKT50 1700 USD 137533.6603 80.9021531 Daily ETP

Boost Gold 1x Short 19/01/2017 IE00B94QKW89 7594 USD 704353.1041 92.7512647 Daily ETP

Boost Gold 2x Leverage 19/01/2017 IE00B94QKS44 6501 USD 496681.6353 76.4008053 Daily ETP

Boost Silver 2x 19/01/2017 IE00B94QL921 17769 USD 1127588.148 63.4581658 Short Daily ETP

Boost Silver 2x 19/01/2017 IE00B94QL699 31638 USD 1549164.377 48.9653068 Leverage Daily ETP

Boost FTSE MIB 3x 19/01/2017 IE00B873CW36 1321278 EUR 24350876.6 18.4297904 Short Daily ETP

Boost FTSE MIB 3x 19/01/2017 IE00B8NB3063 682888 EUR 41814702.5 61.232153 Leverage Daily ETP

Boost BTP 10Y 3x 19/01/2017 IE00BKT09149 12780 EUR 1427569.589 111.7034107 Leverage Daily ETP

Boost BTP 10Y 3x 19/01/2017 IE00BKS8QM96 119600 EUR 7421323.341 62.0511985 Short Daily ETP

Boost Bund 10Y 3x 19/01/2017 IE00BKT09255 7300 EUR 923681.0275 126.5316476 Leverage Daily ETP

Boost Bund 10Y 3x 19/01/2017 IE00BKS8QN04 844059 EUR 51881920.83 61.4671733 Short Daily ETP

Boost Gilts 10Y 3x 19/01/2017 IE00BKT09479 821 GBP 105897.1934 128.9856192 Leverage Daily ETP

Boost Gilts 10Y 3x 19/01/2017 IE00BKS8QQ35 139119 GBP 7901055.047 56.79350087 Short Daily ETP

Boost US Treasuries 10Y 3x 19/01/2017 IE00BKT09032 2500 USD 255241.9585 102.0967834 Leverage Daily ETP

Boost US Treasuries 10Y 3x 19/01/2017 IE00BKS8QT65 147650 USD 12283668.77 83.1945057 Short Daily ETP

Boost EURO STOXX Banks 19/01/2017 IE00BLS09N40 560550 EUR 16078672.19 28.6837431 3x Leverage Daily ETP

Boost EURO STOXX Banks 19/01/2017 IE00BLS09P63 261308 EUR 8449306.145 32.3346631 3x Short Daily ETP

Boost Long USD Short 19/01/2017 IE00BLNMQS92 6983 EUR 1211380.93 173.4757167 EUR 5x Daily ETP

Boost Short USD Long 19/01/2017 IE00BLNMQT00 67300 EUR 1968575.63 29.2507523 EUR 5x Daily ETP

Boost WTI 19/01/2017 IE00BVFZGC04 209540 USD 3621991.056 17.2854398 Oil ETC

Boost WTI Oil 1x 19/01/2017 IE00BVFZGF35 9377 USD 936882.8695 99.912858 Short Daily ETP

Boost WTI Oil 2x 19/01/2017 IE00BVFZGG42 22702 USD 763200.2425 33.6181941 Leverage Daily ETP

Boost WTI Oil 2x 19/01/2017 IE00BVFZGH58 22810 USD 1610974.393 70.6257954 Short Daily ETP

Boost Brent 19/01/2017 IE00BVFZGD11 290039 USD 5290018.044 18.2389887 Oil ETC

Boost Gold 19/01/2017 IE00BVFZGK87 106308 USD 2640267.997 24.8360236 ETC

Boost Natural Gas 19/01/2017 IE00BVFZGL94 41466 USD 1275192.516 30.7527255 ETC

Boost BTP 10Y 5x 19/01/2017 IE00BYNXNS22 45750 EUR 2931972.326 64.0868268 Short Daily ETP

Boost Bund 10Y 5x 19/01/2017 IE00BYNXPH56 30676 EUR 1746583.092 56.936468 Short Daily ETP

Boost US Treasuries 10Y 5x 19/01/2017 IE00BYNXPJ70 26336 USD 2289400.918 86.9304723 Short Daily ETP

Boost Long USD Short 19/01/2017 IE00BYNXPK85 1533 EUR 169328.8259 110.4558551 EUR 4x Daily ETP

Boost Short USD Long 19/01/2017 IE00BYNXPM00 5074 EUR 344227.4153 67.8414299 EUR 4x Daily ETP

Boost Brent Oil 3x 19/01/2017 IE00BYTYHS72 86799 USD 3034414.192 34.9590916 Leverage Daily ETP

Boost Brent Oil 3x 19/01/2017 IE00BYTYHR65 84968 USD 2802468.913 32.9826395 Short Daily ETP

Boost Emerging Markets 3x 19/01/2017 IE00BYTYHN28 7500 USD 930290.2253 124.0386967 Leverage Daily ETP

Boost Emerging Markets 3x 19/01/2017 IE00BYTYHM11 11000 USD 628445.0546 57.1313686 Short Daily ETP

Boost S&P 500 VIX Short-Term Futures 19/01/2017 IE00BYTYHQ58 2236354 USD 5846947.757 2.6145001 2.25x Leverage Daily ETP

Boost FTSE MIB Banks 19/01/2017 IE00BYMB4Q22 58998 EUR 8088199.764 137.0927788 ETP

