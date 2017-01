Boost Issuer PLC : Net Asset Value(s)

Weitere Suchergebnisse zu "BOOST ISSUER OIL ETP 2062":

BOOST Issuer plc -Daily Fund Prices 09-Januray-17 Fund Dealing ISIN Code Shares in Base Net Assets NAV/Share Date Issue Currency

Boost FTSE 100 3x 09/01/2017 IE00B88D2999 25186 GBP 4818273.903 191.3076274 Leverage Daily ETP

Boost FTSE 100 3x 09/01/2017 IE00B7VB3908 229949 GBP 4683060.378 20.36564794 Short Daily ETP

Boost EURO STOXX 50 3x 09/01/2017 IE00B7SD4R47 67892 EUR 11898897.86 175.2621496 Leverage Daily ETP

Boost EURO STOXX 09/01/2017 IE00B8JF9153 1494262 EUR 16103237.65 10.7767163 50 3x Short Daily ETP

Boost LevDAX 3x 09/01/2017 IE00B878KX55 41826 EUR 8599841.773 205.6099501 Daily ETP

Boost ShortDAX 09/01/2017 IE00B8GKPP93 408444 EUR 4044476.859 9.9021576 3x Daily ETP

Boost S&P 500 3x 09/01/2017 IE00B7Y34M31 138130 USD 51210296.18 370.7398551 Leverage Daily ETP

Boost S&P 500 3x 09/01/2017 IE00B8K7KM88 3165571 USD 36266177.71 11.4564411 Short Daily ETP

Boost NASDAQ 100 3x 09/01/2017 IE00B8W5C578 13430 USD 6894037.418 513.3311555 Leverage Daily ETP

Boost NASDAQ 100 3x 09/01/2017 IE00B8VZVH32 1730187 USD 12097288.78 6.9918967 Short Daily ETP

Boost WTI Oil 3x 09/01/2017 IE00B7ZQC614 130639272 USD 141094306.8 1.0800298 Leverage Daily ETP

Boost WTI Oil 3x 09/01/2017 IE00B7SX5Y86 338658 USD 25484458.31 75.2513105 Short Daily ETP

Boost Gold 3x Leverage 09/01/2017 IE00B8HGT870 537348 USD 10695292.27 19.9038468 Daily ETP

Boost Gold 3x Short 09/01/2017 IE00B6X4BP29 9721 USD 1376364.053 141.5866735 Daily ETP

Boost Copper 3x 09/01/2017 IE00B8JVMZ80 205827 USD 3308741.353 16.0753514 Leverage Daily ETP

Boost Copper 3x 09/01/2017 IE00B8KD3F05 9994 USD 1218868.337 121.9600097 Short Daily ETP

Boost Natural Gas 09/01/2017 IE00B8VC8061 36219511 USD 27416601.52 0.7569567 3x Leverage Daily ETP

Boost Natural Gas 09/01/2017 IE00B76BRD76 679652 USD 20707315.66 30.467527 3x Short Daily ETP

Boost Silver 3x 09/01/2017 IE00B7XD2195 4608538 USD 18156092.63 3.9396643 Leverage Daily ETP

Boost Silver 3x 09/01/2017 IE00B8JG1787 18847 USD 2193123.667 116.3646027 Short Daily ETP

Boost FTSE 100 2x 09/01/2017 IE00B94QKF15 44861 GBP 2100913.153 46.83161662 Short Daily ETP

Boost FTSE 100 1x 09/01/2017 IE00B94QKG22 29900 GBP 2118244.844 70.84430915 Short Daily ETP

Boost FTSE 100 2x 09/01/2017 IE00B94QKC83 7097 GBP 1026663.862 144.6616686 Leverage Daily ETP

Boost FTSE 250 1x 09/01/2017 IE00BBGBF313 231282 GBP 14071836.01 60.84276344 Short Daily ETP

Boost FTSE 250 2x 09/01/2017 IE00B94QKJ52 24186 GBP 4307462.212 178.0973378 Leverage Daily ETP

Boost TOPIX 1x Short 06/01/2017 IE00BBGBF420 11500 JPY 67322851.25 5854.160978 Daily ETP

Boost TOPIX 2x Leverage 06/01/2017 IE00BBGBF537 8500 JPY 130748365.8 15382.16069 Daily ETP

Boost Palladium 09/01/2017 IE00B94QLR02 9585 USD 652778.2873 68.104151 1x Short Daily ETP

Boost Palladium 09/01/2017 IE00B94QLN63 14971 USD 1274776.841 85.1497456 2x Leverage Daily ETP

Boost Natural Gas 09/01/2017 IE00B94QL251 14744 USD 1608463.101 109.0927225 2x Short Daily ETP

Boost Natural Gas 09/01/2017 IE00B94QKX96 55951 USD 430242.4657 7.6896296 2x Leverage Daily ETP

Boost Gold 2x Short 09/01/2017 IE00B94QKT50 1700 USD 141572.6398 83.2780234 Daily ETP

Boost Gold 1x Short 09/01/2017 IE00B94QKW89 7594 USD 714518.5601 94.0898815 Daily ETP

Boost Gold 2x Leverage 09/01/2017 IE00B94QKS44 6501 USD 483566.0589 74.3833347 Daily ETP

Boost Silver 2x 09/01/2017 IE00B94QL921 17769 USD 1174894.82 66.1204806 Short Daily ETP

Boost Silver 2x 09/01/2017 IE00B94QL699 31638 USD 1493433.745 47.2037975 Leverage Daily ETP

Boost FTSE MIB 3x 09/01/2017 IE00B873CW36 1168278 EUR 22111982.4 18.9269869 Short Daily ETP

Boost FTSE MIB 3x 09/01/2017 IE00B8NB3063 682888 EUR 41111518.04 60.2024315 Leverage Daily ETP

Boost BTP 10Y 3x 09/01/2017 IE00BKT09149 12780 EUR 1449406.648 113.4121008 Leverage Daily ETP

Boost BTP 10Y 3x 09/01/2017 IE00BKS8QM96 113100 EUR 6921908.164 61.2016637 Short Daily ETP

Boost Bund 10Y 3x 09/01/2017 IE00BKT09255 5300 EUR 669979.6494 126.4112546 Leverage Daily ETP

Boost Bund 10Y 3x 09/01/2017 IE00BKS8QN04 814559 EUR 50174506.88 61.5971426 Short Daily ETP

Boost Gilts 10Y 3x 09/01/2017 IE00BKT09479 821 GBP 107096.7157 130.4466695 Leverage Daily ETP

Boost Gilts 10Y 3x 09/01/2017 IE00BKS8QQ35 125119 GBP 7038129.193 56.25148213 Short Daily ETP

Boost US Treasuries 10Y 3x 09/01/2017 IE00BKT09032 2500 USD 259094.0055 103.6376022 Leverage Daily ETP

Boost US Treasuries 10Y 3x 09/01/2017 IE00BKS8QT65 147650 USD 12110045.29 82.0185932 Short Daily ETP

Boost EURO STOXX Banks 09/01/2017 IE00BLS09N40 543050 EUR 16229287.76 29.8854392 3x Leverage Daily ETP

Boost EURO STOXX Banks 09/01/2017 IE00BLS09P63 228808 EUR 7186907.398 31.4102103 3x Short Daily ETP

Boost Long USD Short 09/01/2017 IE00BLNMQS92 6983 EUR 1249289.657 178.9044332 EUR 5x Daily ETP

Boost Short USD Long 09/01/2017 IE00BLNMQT00 67300 EUR 1939417.272 28.8174929 EUR 5x Daily ETP

Boost WTI 09/01/2017 IE00BVFZGC04 129540 USD 2271352.43 17.5339851 Oil ETC

Boost WTI Oil 1x 09/01/2017 IE00BVFZGF35 14877 USD 1468915.611 98.7373537 Short Daily ETP

Boost WTI Oil 2x 09/01/2017 IE00BVFZGG42 22702 USD 787327.0064 34.6809535 Leverage Daily ETP

Boost WTI Oil 2x 09/01/2017 IE00BVFZGH58 17310 USD 1196567.787 69.1258109 Short Daily ETP

Boost Brent 09/01/2017 IE00BVFZGD11 214039 USD 3965927.946 18.5289968 Oil ETC

Boost Gold 09/01/2017 IE00BVFZGK87 106308 USD 2604315.609 24.4978328 ETC

Boost Natural Gas 09/01/2017 IE00BVFZGL94 41466 USD 1181431.433 28.4915698 ETC

Boost BTP 10Y 5x 09/01/2017 IE00BYNXNS22 45750 EUR 2865548.578 62.6349416 Short Daily ETP

Boost Bund 10Y 5x 09/01/2017 IE00BYNXPH56 30676 EUR 1752864.178 57.1412237 Short Daily ETP

Boost US Treasuries 10Y 5x 09/01/2017 IE00BYNXPJ70 26336 USD 2236408.186 84.9182938 Short Daily ETP

Boost Long USD Short 09/01/2017 IE00BYNXPK85 5133 EUR 580419.7676 113.0761285 EUR 4x Daily ETP

Boost Short USD Long 09/01/2017 IE00BYNXPM00 5074 EUR 339761.6606 66.9613048 EUR 4x Daily ETP

Boost Brent Oil 3x 09/01/2017 IE00BYTYHS72 86799 USD 3206431.33 36.9408787 Leverage Daily ETP

Boost Brent Oil 3x 09/01/2017 IE00BYTYHR65 84968 USD 2712693.662 31.9260623 Short Daily ETP

Boost Emerging Markets 3x 09/01/2017 IE00BYTYHN28 7500 USD 900382.0223 120.0509363 Leverage Daily ETP

Boost Emerging Markets 3x 09/01/2017 IE00BYTYHM11 11000 USD 651491.0754 59.2264614 Short Daily ETP

Boost S&P 500 VIX Short-Term Futures 09/01/2017 IE00BYTYHQ58 1651333 USD 4595738.508 2.7830477 2.25x Leverage Daily ETP

Boost FTSE MIB Banks 09/01/2017 IE00BYMB4Q22 58998 EUR 7615865.817 129.0868473 ETP

