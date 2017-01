Boost Issuer PLC : Net Asset Value(s)

Weitere Suchergebnisse zu "BOOST ISSUER OIL ETP 2062":

BOOST Issuer plc -Daily Fund Prices 05-Januray-17 Fund Dealing ISIN Code Shares in Base Net Assets NAV/Share Date Issue Currency

Boost FTSE 100 3x 05/01/2017 IE00B88D2999 25186 GBP 4736180.574 188.0481448 Leverage Daily ETP

Boost FTSE 100 3x 05/01/2017 IE00B7VB3908 229949 GBP 4767405.857 20.73244875 Short Daily ETP

Boost EURO STOXX 50 3x 05/01/2017 IE00B7SD4R47 67892 EUR 11980548.91 176.4648105 Leverage Daily ETP

Boost EURO STOXX 05/01/2017 IE00B8JF9153 1494262 EUR 16002253.78 10.7091352 50 3x Short Daily ETP

Boost LevDAX 3x 05/01/2017 IE00B878KX55 41826 EUR 8648922.827 206.7834081 Daily ETP

Boost ShortDAX 05/01/2017 IE00B8GKPP93 408444 EUR 4024655.725 9.8536292 3x Daily ETP

Boost S&P 500 3x 05/01/2017 IE00B7Y34M31 8130 USD 3014022.915 370.7285258 Leverage Daily ETP

Boost S&P 500 3x 05/01/2017 IE00B8K7KM88 3165571 USD 36301336.76 11.4675478 Short Daily ETP

Boost NASDAQ 100 3x 05/01/2017 IE00B8W5C578 13430 USD 6654402.038 495.4878658 Leverage Daily ETP

Boost NASDAQ 100 3x 05/01/2017 IE00B8VZVH32 1730187 USD 12546289.08 7.2514064 Short Daily ETP

Boost WTI Oil 3x 05/01/2017 IE00B7ZQC614 125889272 USD 151080004.9 1.2001023 Leverage Daily ETP

Boost WTI Oil 3x 05/01/2017 IE00B7SX5Y86 317658 USD 21788238.55 68.5902403 Short Daily ETP

Boost Gold 3x Leverage 05/01/2017 IE00B8HGT870 587348 USD 11587223.19 19.7280372 Daily ETP

Boost Gold 3x Short 05/01/2017 IE00B6X4BP29 17221 USD 2464128.13 143.0885622 Daily ETP

Boost Copper 3x 05/01/2017 IE00B8JVMZ80 205827 USD 3305722.92 16.0606865 Leverage Daily ETP

Boost Copper 3x 05/01/2017 IE00B8KD3F05 9994 USD 1220766.669 122.1499569 Short Daily ETP

Boost Natural Gas 05/01/2017 IE00B8VC8061 24219511 USD 21511730.92 0.8881984 3x Leverage Daily ETP

Boost Natural Gas 05/01/2017 IE00B76BRD76 889652 USD 23731809.35 26.6753847 3x Short Daily ETP

Boost Silver 3x 05/01/2017 IE00B7XD2195 4608538 USD 18018551.28 3.9098194 Leverage Daily ETP

Boost Silver 3x 05/01/2017 IE00B8JG1787 18847 USD 2213858.115 117.4647485 Short Daily ETP

Boost FTSE 100 2x 05/01/2017 IE00B94QKF15 44861 GBP 2125869.469 47.38791977 Short Daily ETP

Boost FTSE 100 1x 05/01/2017 IE00B94QKG22 29900 GBP 2130814.86 71.26471105 Short Daily ETP

Boost FTSE 100 2x 05/01/2017 IE00B94QKC83 7097 GBP 1014995.155 143.017494 Leverage Daily ETP

Boost FTSE 250 1x 05/01/2017 IE00BBGBF313 231282 GBP 14130051.94 61.09447314 Short Daily ETP

Boost FTSE 250 2x 05/01/2017 IE00B94QKJ52 24186 GBP 4275125.618 176.7603414 Leverage Daily ETP

Boost TOPIX 1x Short 05/01/2017 IE00BBGBF420 11500 JPY 67222392.54 5845.425438 Daily ETP

Boost TOPIX 2x Leverage 05/01/2017 IE00BBGBF537 8500 JPY 131156913.5 15430.22512 Daily ETP

Boost Palladium 05/01/2017 IE00B94QLR02 9585 USD 670152.9603 69.9168451 1x Short Daily ETP

Boost Palladium 05/01/2017 IE00B94QLN63 14971 USD 1212848.415 81.0131865 2x Leverage Daily ETP

Boost Natural Gas 05/01/2017 IE00B94QL251 8744 USD 870874.4516 99.5968037 2x Short Daily ETP

Boost Natural Gas 05/01/2017 IE00B94QKX96 55951 USD 476947.1042 8.5243714 2x Leverage Daily ETP

Boost Gold 2x Short 05/01/2017 IE00B94QKT50 1700 USD 142552.779 83.8545759 Daily ETP

Boost Gold 1x Short 05/01/2017 IE00B94QKW89 7594 USD 716951.1636 94.4102138 Daily ETP

Boost Gold 2x Leverage 05/01/2017 IE00B94QKS44 6501 USD 480638.6475 73.933033 Daily ETP

Boost Silver 2x 05/01/2017 IE00B94QL921 17769 USD 1182111.63 66.5266267 Short Daily ETP

Boost Silver 2x 05/01/2017 IE00B94QL699 31638 USD 1485625.895 46.9570104 Leverage Daily ETP

Boost FTSE MIB 3x 05/01/2017 IE00B873CW36 1168278 EUR 21213817.4 18.158193 Short Daily ETP

Boost FTSE MIB 3x 05/01/2017 IE00B8NB3063 682888 EUR 42986593.69 62.9482341 Leverage Daily ETP

Boost BTP 10Y 3x 05/01/2017 IE00BKT09149 12780 EUR 1442633.168 112.8820945 Leverage Daily ETP

Boost BTP 10Y 3x 05/01/2017 IE00BKS8QM96 113100 EUR 6957728.846 61.5183806 Short Daily ETP

Boost Bund 10Y 3x 05/01/2017 IE00BKT09255 5300 EUR 677431.0863 127.8171861 Leverage Daily ETP

Boost Bund 10Y 3x 05/01/2017 IE00BKS8QN04 805559 EUR 49098381.7 60.9494546 Short Daily ETP

Boost Gilts 10Y 3x 05/01/2017 IE00BKT09479 821 GBP 108049.15 131.6067601 Leverage Daily ETP

Boost Gilts 10Y 3x 05/01/2017 IE00BKS8QQ35 125119 GBP 6979424.744 55.78229321 Short Daily ETP

Boost US Treasuries 10Y 3x 05/01/2017 IE00BKT09032 2500 USD 259235.3313 103.6941325 Leverage Daily ETP

Boost US Treasuries 10Y 3x 05/01/2017 IE00BKS8QT65 147650 USD 12107076.62 81.9984871 Short Daily ETP

Boost EURO STOXX Banks 05/01/2017 IE00BLS09N40 543050 EUR 16924178.07 31.1650457 3x Leverage Daily ETP

Boost EURO STOXX Banks 05/01/2017 IE00BLS09P63 228808 EUR 6914164.395 30.2181934 3x Short Daily ETP

Boost Long USD Short 05/01/2017 IE00BLNMQS92 3983 EUR 697532.5601 175.1274316 EUR 5x Daily ETP

Boost Short USD Long 05/01/2017 IE00BLNMQT00 67300 EUR 1982611.677 29.4593117 EUR 5x Daily ETP

Boost WTI 05/01/2017 IE00BVFZGC04 209540 USD 3799493.836 18.1325467 Oil ETC

Boost WTI Oil 1x 05/01/2017 IE00BVFZGF35 34877 USD 3334760.578 95.6148917 Short Daily ETP

Boost WTI Oil 2x 05/01/2017 IE00BVFZGG42 22702 USD 843330.1207 37.1478337 Leverage Daily ETP

Boost WTI Oil 2x 05/01/2017 IE00BVFZGH58 17310 USD 1123487.122 64.9039354 Short Daily ETP

Boost Brent 05/01/2017 IE00BVFZGD11 214039 USD 4103451.086 19.1715112 Oil ETC

Boost Gold 05/01/2017 IE00BVFZGK87 106308 USD 2596091.771 24.4204742 ETC

Boost Natural Gas 05/01/2017 IE00BVFZGL94 37466 USD 1122018.205 29.947638 ETC

Boost BTP 10Y 5x 05/01/2017 IE00BYNXNS22 45750 EUR 2890245.604 63.1747673 Short Daily ETP

Boost Bund 10Y 5x 05/01/2017 IE00BYNXPH56 30676 EUR 1722321.542 56.1455712 Short Daily ETP

Boost US Treasuries 10Y 5x 05/01/2017 IE00BYNXPJ70 26336 USD 2235774.31 84.894225 Short Daily ETP

Boost Long USD Short 05/01/2017 IE00BYNXPK85 2133 EUR 237106.8001 111.1611815 EUR 4x Daily ETP

Boost Short USD Long 05/01/2017 IE00BYNXPM00 10074 EUR 686553.719 68.1510541 EUR 4x Daily ETP

Boost Brent Oil 3x 05/01/2017 IE00BYTYHS72 86799 USD 3568744.704 41.115044 Leverage Daily ETP

Boost Brent Oil 3x 05/01/2017 IE00BYTYHR65 84968 USD 2469004.087 29.0580464 Short Daily ETP

Boost Emerging Markets 3x 05/01/2017 IE00BYTYHN28 7500 USD 916978.005 122.263734 Leverage Daily ETP

Boost Emerging Markets 3x 05/01/2017 IE00BYTYHM11 11000 USD 640169.794 58.197254 Short Daily ETP

Boost S&P 500 VIX Short-Term Futures 05/01/2017 IE00BYTYHQ58 1651333 USD 4771755.743 2.8896387 2.25x Leverage Daily ETP

Boost FTSE MIB Banks 05/01/2017 IE00BYMB4Q22 58998 EUR 7882789.135 133.6111247 ETP

