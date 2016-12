Boost Issuer PLC : Net Asset Value(s)

Weitere Suchergebnisse zu "BOOST ISSUER OIL ETP 2062":

BOOST Issuer plc -Daily Fund Prices 29-December-16 Fund Dealing ISIN Code Shares in Base Net Assets NAV/Share Date Issue Currency

Boost FTSE 100 3x 29/12/2016 IE00B88D2999 25186 GBP 4592408.581 182.3397356 Leverage Daily ETP

Boost FTSE 100 3x 29/12/2016 IE00B7VB3908 275349 GBP 5894660.573 21.40796071 Short Daily ETP

Boost EURO STOXX 50 3x 29/12/2016 IE00B7SD4R47 67892 EUR 11494990.04 169.3128798 Leverage Daily ETP

Boost EURO STOXX 29/12/2016 IE00B8JF9153 1314222 EUR 14690586.68 11.1781622 50 3x Short Daily ETP

Boost LevDAX 3x 29/12/2016 IE00B878KX55 41826 EUR 8358613.003 199.8425143 Daily ETP

Boost ShortDAX 29/12/2016 IE00B8GKPP93 408444 EUR 4173652.706 10.2184209 3x Daily ETP

Boost S&P 500 3x 29/12/2016 IE00B7Y34M31 8130 USD 2937404.755 361.3043979 Leverage Daily ETP

Boost S&P 500 3x 29/12/2016 IE00B8K7KM88 3165571 USD 37328713.96 11.792095 Short Daily ETP

Boost NASDAQ 100 3x 29/12/2016 IE00B8W5C578 13430 USD 6473978.771 482.0535198 Leverage Daily ETP

Boost NASDAQ 100 3x 29/12/2016 IE00B8VZVH32 1730187 USD 12939189.46 7.4784919 Short Daily ETP

Boost WTI Oil 3x 29/12/2016 IE00B7ZQC614 133189272 USD 160761728.8 1.2070171 Leverage Daily ETP

Boost WTI Oil 3x 29/12/2016 IE00B7SX5Y86 285658 USD 19685091.5 68.9113958 Short Daily ETP

Boost Gold 3x Leverage 29/12/2016 IE00B8HGT870 553310 USD 10298427.15 18.6124002 Daily ETP

Boost Gold 3x Short 29/12/2016 IE00B6X4BP29 26221 USD 3990685.815 152.1942647 Daily ETP

Boost Copper 3x 29/12/2016 IE00B8JVMZ80 188827 USD 2866986.852 15.1831404 Leverage Daily ETP

Boost Copper 3x 29/12/2016 IE00B8KD3F05 16494 USD 2149997.965 130.3503071 Short Daily ETP

Boost Natural Gas 29/12/2016 IE00B8VC8061 26519511 USD 38675773.74 1.4583894 3x Leverage Daily ETP

Boost Natural Gas 29/12/2016 IE00B76BRD76 646937 USD 11801063.37 18.2414414 3x Short Daily ETP

Boost Silver 3x 29/12/2016 IE00B7XD2195 4453538 USD 16181629.26 3.6334324 Leverage Daily ETP

Boost Silver 3x 29/12/2016 IE00B8JG1787 16847 USD 2150333.382 127.6389495 Short Daily ETP

Boost FTSE 100 2x 29/12/2016 IE00B94QKF15 44861 GBP 2171441.844 48.40377709 Short Daily ETP

Boost FTSE 100 1x 29/12/2016 IE00B94QKG22 29900 GBP 2153590.266 72.02643029 Short Daily ETP

Boost FTSE 100 2x 29/12/2016 IE00B94QKC83 7097 GBP 994391.9082 140.1144016 Leverage Daily ETP

Boost FTSE 250 1x 29/12/2016 IE00BBGBF313 231282 GBP 14359681.12 62.08732682 Short Daily ETP

Boost FTSE 250 2x 29/12/2016 IE00B94QKJ52 36099 GBP 6187916.393 171.4151747 Leverage Daily ETP

Boost TOPIX 1x Short 29/12/2016 IE00BBGBF420 11500 JPY 68921779.59 5993.198225 Daily ETP

Boost TOPIX 2x Leverage 29/12/2016 IE00BBGBF537 8500 JPY 125085449.8 14715.93527 Daily ETP

Boost Palladium 29/12/2016 IE00B94QLR02 6085 USD 466508.2422 76.6652822 1x Short Daily ETP

Boost Palladium 29/12/2016 IE00B94QLN63 14971 USD 1019488.397 68.0975484 2x Leverage Daily ETP

Boost Natural Gas 29/12/2016 IE00B94QL251 13744 USD 1052963.036 76.6125608 2x Short Daily ETP

Boost Natural Gas 29/12/2016 IE00B94QKX96 55951 USD 651958.5535 11.6523128 2x Leverage Daily ETP

Boost Gold 2x Short 29/12/2016 IE00B94QKT50 1700 USD 148493.0674 87.3488632 Daily ETP

Boost Gold 1x Short 29/12/2016 IE00B94QKW89 7594 USD 731647.9753 96.3455327 Daily ETP

Boost Gold 2x Leverage 29/12/2016 IE00B94QKS44 6501 USD 462190.9022 71.0953549 Daily ETP

Boost Silver 2x 29/12/2016 IE00B94QL921 12269 USD 861787.7749 70.2410771 Short Daily ETP

Boost Silver 2x 29/12/2016 IE00B94QL699 31638 USD 1413366.098 44.6730545 Leverage Daily ETP

Boost FTSE MIB 3x 29/12/2016 IE00B873CW36 1168278 EUR 22760040.34 19.481699 Short Daily ETP

Boost FTSE MIB 3x 29/12/2016 IE00B8NB3063 682888 EUR 40219449.16 58.8961135 Leverage Daily ETP

Boost BTP 10Y 3x 29/12/2016 IE00BKT09149 12780 EUR 1489323.555 116.5354894 Leverage Daily ETP

Boost BTP 10Y 3x 29/12/2016 IE00BKS8QM96 113100 EUR 6755993.1 59.734687 Short Daily ETP

Boost Bund 10Y 3x 29/12/2016 IE00BKT09255 5300 EUR 691038.7711 130.3846738 Leverage Daily ETP

Boost Bund 10Y 3x 29/12/2016 IE00BKS8QN04 790559 EUR 47293333.33 59.8226487 Short Daily ETP

Boost Gilts 10Y 3x 29/12/2016 IE00BKT09479 821 GBP 110502.4501 134.5949453 Leverage Daily ETP

Boost Gilts 10Y 3x 29/12/2016 IE00BKS8QQ35 125119 GBP 6832132.471 54.60507574 Short Daily ETP

Boost US Treasuries 10Y 3x 29/12/2016 IE00BKT09032 2500 USD 253900.8498 101.5603399 Leverage Daily ETP

Boost US Treasuries 10Y 3x 29/12/2016 IE00BKS8QT65 147650 USD 12368072.74 83.7661547 Short Daily ETP

Boost EURO STOXX Banks 29/12/2016 IE00BLS09N40 543050 EUR 14879042.59 27.3990288 3x Leverage Daily ETP

Boost EURO STOXX Banks 29/12/2016 IE00BLS09P63 203808 EUR 7067580.677 34.6776411 3x Short Daily ETP

Boost Long USD Short 29/12/2016 IE00BLNMQS92 8483 EUR 1571163.223 185.2131584 EUR 5x Daily ETP

Boost Short USD Long 29/12/2016 IE00BLNMQT00 52300 EUR 1476079.882 28.2233247 EUR 5x Daily ETP

Boost WTI 29/12/2016 IE00BVFZGC04 254540 USD 4618641.231 18.1450508 Oil ETC

Boost WTI Oil 1x 29/12/2016 IE00BVFZGF35 11877 USD 1136196.843 95.6636224 Short Daily ETP

Boost WTI Oil 2x 29/12/2016 IE00BVFZGG42 37702 USD 1404302.112 37.2474169 Leverage Daily ETP

Boost WTI Oil 2x 29/12/2016 IE00BVFZGH58 10310 USD 670525.8459 65.0364545 Short Daily ETP

Boost Brent 29/12/2016 IE00BVFZGD11 214039 USD 4102754.389 19.1682562 Oil ETC

Boost Gold 29/12/2016 IE00BVFZGK87 106308 USD 2545147.224 23.9412577 ETC

Boost Natural Gas 29/12/2016 IE00BVFZGL94 37466 USD 1301770.209 34.7453747 ETC

Boost BTP 10Y 5x 29/12/2016 IE00BYNXNS22 45750 EUR 2754208.56 60.20128 Short Daily ETP

Boost Bund 10Y 5x 29/12/2016 IE00BYNXPH56 30676 EUR 1670033.69 54.4410513 Short Daily ETP

Boost US Treasuries 10Y 5x 29/12/2016 IE00BYNXPJ70 26336 USD 2317212.912 87.986517 Short Daily ETP

Boost Long USD Short 29/12/2016 IE00BYNXPK85 2133 EUR 247732.317 116.1426709 EUR 4x Daily ETP

Boost Short USD Long 29/12/2016 IE00BYNXPM00 2233 EUR 146905.3136 65.7883178 EUR 4x Daily ETP

Boost Brent Oil 3x 29/12/2016 IE00BYTYHS72 109799 USD 4526712.448 41.2272648 Leverage Daily ETP

Boost Brent Oil 3x 29/12/2016 IE00BYTYHR65 75968 USD 2221784.833 29.2463252 Short Daily ETP

Boost Emerging Markets 3x 29/12/2016 IE00BYTYHN28 7500 USD 851667.2453 113.5556327 Leverage Daily ETP

Boost Emerging Markets 3x 29/12/2016 IE00BYTYHM11 11000 USD 692829.8982 62.9845362 Short Daily ETP

Boost S&P 500 VIX Short-Term Futures 29/12/2016 IE00BYTYHQ58 1651333 USD 6271988.636 3.7981368 2.25x Leverage Daily ETP

Boost FTSE MIB Banks 29/12/2016 IE00BYMB4Q22 58998 EUR 7236050.174 122.6490758 ETP

