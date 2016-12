Boost Issuer PLC : Net Asset Value(s)

Weitere Suchergebnisse zu "BOOST ISSUER OIL ETP 2062":

BOOST Issuer plc -Daily Fund Prices 28-December-16

Fund Dealing ISIN Code Shares in Base Net Assets NAV/Share Date Issue Currency

Boost FTSE 100 3x 28/12/2016 IE00B88D2999 25186 GBP 4561575.501 181.1155206 Leverage Daily ETP

Boost FTSE 100 3x 28/12/2016 IE00B7VB3908 275349 GBP 5935718.955 21.55707468 Short Daily ETP

Boost EURO STOXX 50 3x 28/12/2016 IE00B7SD4R47 67892 EUR 11568637.29 170.3976506 Leverage Daily ETP

Boost EURO STOXX 28/12/2016 IE00B8JF9153 1314222 EUR 14599120.38 11.1085649 50 3x Short Daily ETP

Boost LevDAX 3x 28/12/2016 IE00B878KX55 41826 EUR 8411731.316 201.1124974 Daily ETP

Boost ShortDAX 28/12/2016 IE00B8GKPP93 408444 EUR 4148194.963 10.1560923 3x Daily ETP

Boost S&P 500 3x 28/12/2016 IE00B7Y34M31 8130 USD 2940040.773 361.6286314 Leverage Daily ETP

Boost S&P 500 3x 28/12/2016 IE00B8K7KM88 3165571 USD 37301084.86 11.783367 Short Daily ETP

Boost NASDAQ 100 3x 28/12/2016 IE00B8W5C578 13430 USD 6506375.971 484.4658206 Leverage Daily ETP

Boost NASDAQ 100 3x 28/12/2016 IE00B8VZVH32 1730187 USD 12876123.8 7.4420417 Short Daily ETP

Boost WTI Oil 3x 28/12/2016 IE00B7ZQC614 133189272 USD 163405429.3 1.2268663 Leverage Daily ETP

Boost WTI Oil 3x 28/12/2016 IE00B7SX5Y86 285658 USD 19373922.5 67.8220897 Short Daily ETP

Boost Gold 3x Leverage 28/12/2016 IE00B8HGT870 553310 USD 9853626.779 17.8085102 Daily ETP

Boost Gold 3x Short 28/12/2016 IE00B6X4BP29 26221 USD 4179794.913 159.4063885 Daily ETP

Boost Copper 3x 28/12/2016 IE00B8JVMZ80 188827 USD 2910736.388 15.4148315 Leverage Daily ETP

Boost Copper 3x 28/12/2016 IE00B8KD3F05 16494 USD 2118404.132 128.4348328 Short Daily ETP

Boost Natural Gas 28/12/2016 IE00B8VC8061 26519511 USD 41761040.39 1.5747289 3x Leverage Daily ETP

Boost Natural Gas 28/12/2016 IE00B76BRD76 635866 USD 10802443.37 16.9885532 3x Short Daily ETP

Boost Silver 3x 28/12/2016 IE00B7XD2195 4381724 USD 15403428.86 3.5153809 Leverage Daily ETP

Boost Silver 3x 28/12/2016 IE00B8JG1787 16847 USD 2225320.791 132.0900333 Short Daily ETP

Boost FTSE 100 2x 28/12/2016 IE00B94QKF15 44861 GBP 2181459.983 48.62709219 Short Daily ETP

Boost FTSE 100 1x 28/12/2016 IE00B94QKG22 29900 GBP 2158558.337 72.19258653 Short Daily ETP

Boost FTSE 100 2x 28/12/2016 IE00B94QKC83 7097 GBP 989942.2944 139.4874305 Leverage Daily ETP

Boost FTSE 250 1x 28/12/2016 IE00BBGBF313 231282 GBP 14376464.65 62.15989418 Short Daily ETP

Boost FTSE 250 2x 28/12/2016 IE00B94QKJ52 36099 GBP 6174636.957 171.0473131 Leverage Daily ETP

Boost TOPIX 1x Short 28/12/2016 IE00BBGBF420 11500 JPY 68107050.2 5922.352191 Daily ETP

Boost TOPIX 2x Leverage 28/12/2016 IE00BBGBF537 8500 JPY 128167852.8 15078.57091 Daily ETP

Boost Palladium 28/12/2016 IE00B94QLR02 6085 USD 472765.3795 77.693571 1x Short Daily ETP

Boost Palladium 28/12/2016 IE00B94QLN63 14971 USD 993327.1465 66.3500866 2x Leverage Daily ETP

Boost Natural Gas 28/12/2016 IE00B94QL251 13744 USD 1003618.538 73.0223034 2x Short Daily ETP

Boost Natural Gas 28/12/2016 IE00B94QKX96 55951 USD 685728.3222 12.2558725 2x Leverage Daily ETP

Boost Gold 2x Short 28/12/2016 IE00B94QKT50 1700 USD 153111.6654 90.0656855 Daily ETP

Boost Gold 1x Short 28/12/2016 IE00B94QKW89 7594 USD 742855.9569 97.8214323 Daily ETP

Boost Gold 2x Leverage 28/12/2016 IE00B94QKS44 6501 USD 448685.8262 69.0179705 Daily ETP

Boost Silver 2x 28/12/2016 IE00B94QL921 12269 USD 881593.4315 71.8553616 Short Daily ETP

Boost Silver 2x 28/12/2016 IE00B94QL699 31638 USD 1382407.774 43.6945374 Leverage Daily ETP

Boost FTSE MIB 3x 28/12/2016 IE00B873CW36 1168278 EUR 22637372.21 19.3766999 Short Daily ETP

Boost FTSE MIB 3x 28/12/2016 IE00B8NB3063 682888 EUR 40445138.18 59.2266055 Leverage Daily ETP

Boost BTP 10Y 3x 28/12/2016 IE00BKT09149 12780 EUR 1474346.229 115.3635547 Leverage Daily ETP

Boost BTP 10Y 3x 28/12/2016 IE00BKS8QM96 113100 EUR 6826054.501 60.3541512 Short Daily ETP

Boost Bund 10Y 3x 28/12/2016 IE00BKT09255 5300 EUR 684184.0538 129.0913309 Leverage Daily ETP

Boost Bund 10Y 3x 28/12/2016 IE00BKS8QN04 790559 EUR 47775819.08 60.4329583 Short Daily ETP

Boost Gilts 10Y 3x 28/12/2016 IE00BKT09479 821 GBP 108347.9104 131.9706582 Leverage Daily ETP

Boost Gilts 10Y 3x 28/12/2016 IE00BKS8QQ35 125119 GBP 6971132.043 55.7160147 Short Daily ETP

Boost US Treasuries 10Y 3x 28/12/2016 IE00BKT09032 2500 USD 252039.7035 100.8158814 Leverage Daily ETP

Boost US Treasuries 10Y 3x 28/12/2016 IE00BKS8QT65 147650 USD 12460451.28 84.3918136 Short Daily ETP

Boost EURO STOXX Banks 28/12/2016 IE00BLS09N40 543050 EUR 15353515.37 28.2727472 3x Leverage Daily ETP

Boost EURO STOXX Banks 28/12/2016 IE00BLS09P63 203808 EUR 6854840.058 33.6338125 3x Short Daily ETP

Boost Long USD Short 28/12/2016 IE00BLNMQS92 8483 EUR 1636344.791 192.8969458 EUR 5x Daily ETP

Boost Short USD Long 28/12/2016 IE00BLNMQT00 52300 EUR 1419689.624 27.1451171 EUR 5x Daily ETP

Boost WTI 28/12/2016 IE00BVFZGC04 254540 USD 4643599.718 18.2431041 Oil ETC

Boost WTI Oil 1x 28/12/2016 IE00BVFZGF35 11877 USD 1130144.446 95.1540327 Short Daily ETP

Boost WTI Oil 2x 28/12/2016 IE00BVFZGG42 37702 USD 1419604.603 37.653297 Leverage Daily ETP

Boost WTI Oil 2x 28/12/2016 IE00BVFZGH58 10310 USD 663418.0525 64.3470468 Short Daily ETP

Boost Brent 28/12/2016 IE00BVFZGD11 214039 USD 4110722.483 19.2054835 Oil ETC

Boost Gold 28/12/2016 IE00BVFZGK87 106308 USD 2507375.492 23.585953 ETC

Boost Natural Gas 28/12/2016 IE00BVFZGL94 37466 USD 1334611.885 35.6219475 ETC

Boost BTP 10Y 5x 28/12/2016 IE00BYNXNS22 45750 EUR 2802104.546 61.2481868 Short Daily ETP

Boost Bund 10Y 5x 28/12/2016 IE00BYNXPH56 30676 EUR 1698601.322 55.3723211 Short Daily ETP

Boost US Treasuries 10Y 5x 28/12/2016 IE00BYNXPJ70 26336 USD 2346216.828 89.08782 Short Daily ETP

Boost Long USD Short 28/12/2016 IE00BYNXPK85 2133 EUR 255887.2911 119.9659124 EUR 4x Daily ETP

Boost Short USD Long 28/12/2016 IE00BYNXPM00 2233 EUR 142381.263 63.7623211 EUR 4x Daily ETP

Boost Brent Oil 3x 28/12/2016 IE00BYTYHS72 109799 USD 4553437.623 41.4706657 Leverage Daily ETP

Boost Brent Oil 3x 28/12/2016 IE00BYTYHR65 75968 USD 2209075.25 29.0790234 Short Daily ETP

Boost Emerging Markets 3x 28/12/2016 IE00BYTYHN28 7500 USD 810162.468 108.0216624 Leverage Daily ETP

Boost Emerging Markets 3x 28/12/2016 IE00BYTYHM11 11000 USD 730341.9607 66.3947237 Short Daily ETP

Boost S&P 500 VIX Short-Term Futures 28/12/2016 IE00BYTYHQ58 1576333 USD 5826981.929 3.6965425 2.25x Leverage Daily ETP

Boost FTSE MIB Banks 28/12/2016 IE00BYMB4Q22 58998 EUR 7356684.5 124.6937947 ETP

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.



The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Boost Issuer PLC via GlobeNewswire

B9CMSS0R11

Copyright RTT News/dpa-AFX

MMMM