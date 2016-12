Boost Issuer PLC : Net Asset Value(s)

Weitere Suchergebnisse zu "BOOST ISSUER OIL ETP 2062":

BOOST Issuer plc -Daily Fund Prices 21-December-16

Boost FTSE 100 3x 21/12/2016 IE00B88D2999 25186 GBP 4441547.197 176.349845 Leverage Daily ETP

Boost FTSE 100 3x 21/12/2016 IE00B7VB3908 275349 GBP 6103532.509 22.16653232 Short Daily ETP

Boost EURO STOXX 50 3x 21/12/2016 IE00B7SD4R47 79872 EUR 13511109.63 169.1595256 Leverage Daily ETP

Boost EURO STOXX 21/12/2016 IE00B8JF9153 1314222 EUR 14717020.42 11.1982758 50 3x Short Daily ETP

Boost LevDAX 3x 21/12/2016 IE00B878KX55 41826 EUR 8401240.055 200.8616663 Daily ETP

Boost ShortDAX 21/12/2016 IE00B8GKPP93 408444 EUR 4158649.659 10.1816887 3x Daily ETP

Boost S&P 500 3x 21/12/2016 IE00B7Y34M31 8130 USD 3000661.887 369.085103 Leverage Daily ETP

Boost S&P 500 3x 21/12/2016 IE00B8K7KM88 3055571 USD 35341110.94 11.5661233 Short Daily ETP

Boost NASDAQ 100 3x 21/12/2016 IE00B8W5C578 13430 USD 6602251.222 491.6047075 Leverage Daily ETP

Boost NASDAQ 100 3x 21/12/2016 IE00B8VZVH32 1630187 USD 11973730.36 7.3450042 Short Daily ETP

Boost WTI Oil 3x 21/12/2016 IE00B7ZQC614 132605272 USD 149141242.2 1.1247007 Leverage Daily ETP

Boost WTI Oil 3x 21/12/2016 IE00B7SX5Y86 220933 USD 16412260.96 74.2861454 Short Daily ETP

Boost Gold 3x Leverage 21/12/2016 IE00B8HGT870 553310 USD 9659864.367 17.4583224 Daily ETP

Boost Gold 3x Short 21/12/2016 IE00B6X4BP29 21221 USD 3454221.273 162.7737276 Daily ETP

Boost Copper 3x 21/12/2016 IE00B8JVMZ80 172671 USD 2654022.407 15.3704004 Leverage Daily ETP

Boost Copper 3x 21/12/2016 IE00B8KD3F05 19494 USD 2520247.664 129.2832494 Short Daily ETP

Boost Natural Gas 21/12/2016 IE00B8VC8061 24869511 USD 30260064.55 1.2167535 3x Leverage Daily ETP

Boost Natural Gas 21/12/2016 IE00B76BRD76 648866 USD 14651175.29 22.5796625 3x Short Daily ETP

Boost Silver 3x 21/12/2016 IE00B7XD2195 4031724 USD 14035201.71 3.4811911 Leverage Daily ETP

Boost Silver 3x 21/12/2016 IE00B8JG1787 22847 USD 3058733.579 133.8790029 Short Daily ETP

Boost FTSE 100 2x 21/12/2016 IE00B94QKF15 44861 GBP 2222017.408 49.53116087 Short Daily ETP

Boost FTSE 100 1x 21/12/2016 IE00B94QKG22 29900 GBP 2178577.616 72.86212763 Short Daily ETP

Boost FTSE 100 2x 21/12/2016 IE00B94QKC83 21691 GBP 2972427.254 137.0350493 Leverage Daily ETP

Boost FTSE 250 1x 21/12/2016 IE00BBGBF313 104400 GBP 6591121.636 63.133349 Short Daily ETP

Boost FTSE 250 2x 21/12/2016 IE00B94QKJ52 36099 GBP 5994866.083 166.0673726 Leverage Daily ETP

Boost TOPIX 1x Short 21/12/2016 IE00BBGBF420 11500 JPY 67845678.81 5899.624244 Daily ETP

Boost TOPIX 2x Leverage 21/12/2016 IE00BBGBF537 13500 JPY 205330595.8 15209.67376 Daily ETP

Boost Palladium 21/12/2016 IE00B94QLR02 6085 USD 478356.4595 78.6124009 1x Short Daily ETP

Boost Palladium 21/12/2016 IE00B94QLN63 14971 USD 973953.635 65.0560173 2x Leverage Daily ETP

Boost Natural Gas 21/12/2016 IE00B94QL251 17307 USD 1522909.726 87.9938595 2x Short Daily ETP

Boost Natural Gas 21/12/2016 IE00B94QKX96 55951 USD 575897.8856 10.2928971 2x Leverage Daily ETP

Boost Gold 2x Short 21/12/2016 IE00B94QKT50 1700 USD 155256.9353 91.327609 Daily ETP

Boost Gold 1x Short 21/12/2016 IE00B94QKW89 12694 USD 1250435.634 98.506037 Daily ETP

Boost Gold 2x Leverage 21/12/2016 IE00B94QKS44 6501 USD 442754.1246 68.1055414 Daily ETP

Boost Silver 2x 21/12/2016 IE00B94QL921 7096 USD 514312.3166 72.4791878 Short Daily ETP

Boost Silver 2x 21/12/2016 IE00B94QL699 31638 USD 1372942.789 43.3953723 Leverage Daily ETP

Boost FTSE MIB 3x 21/12/2016 IE00B873CW36 1168278 EUR 22767983 19.4884976 Short Daily ETP

Boost FTSE MIB 3x 21/12/2016 IE00B8NB3063 737888 EUR 43585979.61 59.0685573 Leverage Daily ETP

Boost BTP 10Y 3x 21/12/2016 IE00BKT09149 12780 EUR 1478271.619 115.6707057 Leverage Daily ETP

Boost BTP 10Y 3x 21/12/2016 IE00BKS8QM96 113100 EUR 6814399.093 60.2510972 Short Daily ETP

Boost Bund 10Y 3x 21/12/2016 IE00BKT09255 5300 EUR 674822.4481 127.3249902 Leverage Daily ETP

Boost Bund 10Y 3x 21/12/2016 IE00BKS8QN04 790559 EUR 48474003.55 61.3161112 Short Daily ETP

Boost Gilts 10Y 3x 21/12/2016 IE00BKT09479 4750 GBP 612103.1405 128.8638191 Leverage Daily ETP

Boost Gilts 10Y 3x 21/12/2016 IE00BKS8QQ35 115119 GBP 6572586.408 57.09384557 Short Daily ETP

Boost US Treasuries 10Y 3x 21/12/2016 IE00BKT09032 2500 USD 250084.8443 100.0339377 Leverage Daily ETP

Boost US Treasuries 10Y 3x 21/12/2016 IE00BKS8QT65 170650 USD 14519257.53 85.0820834 Short Daily ETP

Boost EURO STOXX Banks 21/12/2016 IE00BLS09N40 543050 EUR 15842388.85 29.1729838 3x Leverage Daily ETP

Boost EURO STOXX Banks 21/12/2016 IE00BLS09P63 203808 EUR 6653776.292 32.6472773 3x Short Daily ETP

Boost Long USD Short 21/12/2016 IE00BLNMQS92 16805 EUR 3178068.71 189.1144725 EUR 5x Daily ETP

Boost Short USD Long 21/12/2016 IE00BLNMQT00 43300 EUR 1201152.037 27.7402318 EUR 5x Daily ETP

Boost WTI 21/12/2016 IE00BVFZGC04 268653 USD 4758784.486 17.7134984 Oil ETC

Boost WTI Oil 1x 21/12/2016 IE00BVFZGF35 701 USD 68731.49939 98.047788 Short Daily ETP

Boost WTI Oil 2x 21/12/2016 IE00BVFZGG42 47938 USD 1702702.339 35.5188439 Leverage Daily ETP

Boost WTI Oil 2x 21/12/2016 IE00BVFZGH58 2406 USD 164436.3646 68.3442912 Short Daily ETP

Boost Brent 21/12/2016 IE00BVFZGD11 214039 USD 3985195.608 18.6190162 Oil ETC

Boost Gold 21/12/2016 IE00BVFZGK87 106308 USD 2490453.809 23.426777 ETC

Boost Natural Gas 21/12/2016 IE00BVFZGL94 26466 USD 862725.1492 32.5974892 ETC

Boost BTP 10Y 5x 21/12/2016 IE00BYNXNS22 45750 EUR 2794209.661 61.075621 Short Daily ETP

Boost Bund 10Y 5x 21/12/2016 IE00BYNXPH56 39676 EUR 2250731.237 56.7277759 Short Daily ETP

Boost US Treasuries 10Y 5x 21/12/2016 IE00BYNXPJ70 26336 USD 2378593.461 90.3171879 Short Daily ETP

Boost Long USD Short 21/12/2016 IE00BYNXPK85 2133 EUR 251847.9002 118.072152 EUR 4x Daily ETP

Boost Short USD Long 21/12/2016 IE00BYNXPM00 2233 EUR 144862.2372 64.8733709 EUR 4x Daily ETP

Boost Brent Oil 3x 21/12/2016 IE00BYTYHS72 141516 USD 5355489.035 37.8436999 Leverage Daily ETP

Boost Brent Oil 3x 21/12/2016 IE00BYTYHR65 82887 USD 2652790.412 32.0049032 Short Daily ETP

Boost Emerging Markets 3x 21/12/2016 IE00BYTYHN28 7500 USD 797515.2278 106.3353637 Leverage Daily ETP

Boost Emerging Markets 3x 21/12/2016 IE00BYTYHM11 11000 USD 744277.369 67.661579 Short Daily ETP

Boost S&P 500 VIX Short-Term Futures 21/12/2016 IE00BYTYHQ58 1297826 USD 4413204.362 3.4004592 2.25x Leverage Daily ETP

Boost FTSE MIB Banks 21/12/2016 IE00BYMB4Q22 44998 EUR 5703328.594 126.7462686 ETP

