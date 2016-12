Boost Issuer PLC : Net Asset Value(s)

Weitere Suchergebnisse zu "BOOST ISSUER OIL ETP 2062":

BOOST Issuer plc -Daily Fund Prices 20-December-16

Fund Dealing ISIN Code Shares in Base Net Assets NAV/Share Date Issue Currency

Boost FTSE 100 3x 20/12/2016 IE00B88D2999 25186 GBP 4446810.43 176.5588196 Leverage Daily ETP

Boost FTSE 100 3x 20/12/2016 IE00B7VB3908 275349 GBP 6097081.074 22.1431023 Short Daily ETP

Boost EURO STOXX 50 3x 20/12/2016 IE00B7SD4R47 79872 EUR 13598925.39 170.2589817 Leverage Daily ETP

Boost EURO STOXX 20/12/2016 IE00B8JF9153 1269222 EUR 14132173.17 11.1345164 50 3x Short Daily ETP

Boost LevDAX 3x 20/12/2016 IE00B878KX55 41826 EUR 8393153.09 200.6683185 Daily ETP

Boost ShortDAX 20/12/2016 IE00B8GKPP93 408444 EUR 4163376.092 10.1932605 3x Daily ETP

Boost S&P 500 3x 20/12/2016 IE00B7Y34M31 8130 USD 3023056.42 371.8396581 Leverage Daily ETP

Boost S&P 500 3x 20/12/2016 IE00B8K7KM88 3055571 USD 35086029.73 11.4826426 Short Daily ETP

Boost NASDAQ 100 3x 20/12/2016 IE00B8W5C578 13430 USD 6622602.883 493.1200955 Leverage Daily ETP

Boost NASDAQ 100 3x 20/12/2016 IE00B8VZVH32 1630187 USD 11938013.29 7.3230944 Short Daily ETP

Boost WTI Oil 3x 20/12/2016 IE00B7ZQC614 133305272 USD 157091651.5 1.1784354 Leverage Daily ETP

Boost WTI Oil 3x 20/12/2016 IE00B7SX5Y86 220933 USD 15698293.13 71.054542 Short Daily ETP

Boost Gold 3x Leverage 20/12/2016 IE00B8HGT870 553310 USD 9670512.154 17.4775662 Daily ETP

Boost Gold 3x Short 20/12/2016 IE00B6X4BP29 21221 USD 3450777.33 162.6114382 Daily ETP

Boost Copper 3x 20/12/2016 IE00B8JVMZ80 172671 USD 2671765.337 15.4731561 Leverage Daily ETP

Boost Copper 3x 20/12/2016 IE00B8KD3F05 19494 USD 2503910.826 128.445205 Short Daily ETP

Boost Natural Gas 20/12/2016 IE00B8VC8061 23469511 USD 22926405.39 0.9768591 3x Leverage Daily ETP

Boost Natural Gas 20/12/2016 IE00B76BRD76 708366 USD 21204774.14 29.9347712 3x Short Daily ETP

Boost Silver 3x 20/12/2016 IE00B7XD2195 3781724 USD 13512829.72 3.573193 Leverage Daily ETP

Boost Silver 3x 20/12/2016 IE00B8JG1787 22847 USD 2982292.921 130.5332394 Short Daily ETP

Boost FTSE 100 2x 20/12/2016 IE00B94QKF15 44861 GBP 2220409.891 49.49532759 Short Daily ETP

Boost FTSE 100 1x 20/12/2016 IE00B94QKG22 29900 GBP 2177802.087 72.8361902 Short Daily ETP

Boost FTSE 100 2x 20/12/2016 IE00B94QKC83 21691 GBP 2974807.417 137.1447797 Leverage Daily ETP

Boost FTSE 250 1x 20/12/2016 IE00BBGBF313 104400 GBP 6582443.372 63.05022387 Short Daily ETP

Boost FTSE 250 2x 20/12/2016 IE00B94QKJ52 36099 GBP 6011770.705 166.5356576 Leverage Daily ETP

Boost TOPIX 1x Short 20/12/2016 IE00BBGBF420 11500 JPY 67524424.13 5871.689055 Daily ETP

Boost TOPIX 2x Leverage 20/12/2016 IE00BBGBF537 13500 JPY 207329439.1 15357.73623 Daily ETP

Boost Palladium 20/12/2016 IE00B94QLR02 6085 USD 470692.5979 77.3529331 1x Short Daily ETP

Boost Palladium 20/12/2016 IE00B94QLN63 14971 USD 1006875.78 67.2550785 2x Leverage Daily ETP

Boost Natural Gas 20/12/2016 IE00B94QL251 17307 USD 1821242.356 105.2315454 2x Short Daily ETP

Boost Natural Gas 20/12/2016 IE00B94QKX96 55951 USD 494872.3443 8.8447453 2x Leverage Daily ETP

Boost Gold 2x Short 20/12/2016 IE00B94QKT50 1700 USD 155154.0127 91.2670663 Daily ETP

Boost Gold 1x Short 20/12/2016 IE00B94QKW89 12694 USD 1250027.312 98.4738705 Daily ETP

Boost Gold 2x Leverage 20/12/2016 IE00B94QKS44 6501 USD 443077.29 68.1552515 Daily ETP

Boost Silver 2x 20/12/2016 IE00B94QL921 7096 USD 505671.5955 71.2614988 Short Daily ETP

Boost Silver 2x 20/12/2016 IE00B94QL699 31638 USD 1396912.845 44.1530073 Leverage Daily ETP

Boost FTSE MIB 3x 20/12/2016 IE00B873CW36 1168278 EUR 22658399.22 19.3946982 Short Daily ETP

Boost FTSE MIB 3x 20/12/2016 IE00B8NB3063 737888 EUR 43804391.87 59.3645538 Leverage Daily ETP

Boost BTP 10Y 3x 20/12/2016 IE00BKT09149 12780 EUR 1470506.008 115.0630679 Leverage Daily ETP

Boost BTP 10Y 3x 20/12/2016 IE00BKS8QM96 113100 EUR 6851300.954 60.5773736 Short Daily ETP

Boost Bund 10Y 3x 20/12/2016 IE00BKT09255 5300 EUR 671882.9138 126.7703611 Leverage Daily ETP

Boost Bund 10Y 3x 20/12/2016 IE00BKS8QN04 764559 EUR 47089578.28 61.5905094 Short Daily ETP

Boost Gilts 10Y 3x 20/12/2016 IE00BKT09479 4750 GBP 604339.9611 127.2294655 Leverage Daily ETP

Boost Gilts 10Y 3x 20/12/2016 IE00BKS8QQ35 115119 GBP 6658477.584 57.8399533 Short Daily ETP

Boost US Treasuries 10Y 3x 20/12/2016 IE00BKT09032 2500 USD 248985.8645 99.5943458 Leverage Daily ETP

Boost US Treasuries 10Y 3x 20/12/2016 IE00BKS8QT65 170650 USD 14584057.77 85.4618094 Short Daily ETP

Boost EURO STOXX Banks 20/12/2016 IE00BLS09N40 543050 EUR 16006911.28 29.4759438 3x Leverage Daily ETP

Boost EURO STOXX Banks 20/12/2016 IE00BLS09P63 203808 EUR 6586850.84 32.3189023 3x Short Daily ETP

Boost Long USD Short 20/12/2016 IE00BLNMQS92 16805 EUR 3263486.263 194.1973379 EUR 5x Daily ETP

Boost Short USD Long 20/12/2016 IE00BLNMQT00 43300 EUR 1170644.797 27.0356766 EUR 5x Daily ETP

Boost WTI 20/12/2016 IE00BVFZGC04 253653 USD 4562347.034 17.9865684 Oil ETC

Boost WTI Oil 1x 20/12/2016 IE00BVFZGF35 701 USD 67704.93683 96.5833621 Short Daily ETP

Boost WTI Oil 2x 20/12/2016 IE00BVFZGG42 47938 USD 1756074.643 36.632205 Leverage Daily ETP

Boost WTI Oil 2x 20/12/2016 IE00BVFZGH58 2406 USD 159596.2349 66.3325997 Short Daily ETP

Boost Brent 20/12/2016 IE00BVFZGD11 214039 USD 4042843.695 18.8883507 Oil ETC

Boost Gold 20/12/2016 IE00BVFZGK87 106308 USD 2491326.917 23.43499 ETC

Boost Natural Gas 20/12/2016 IE00BVFZGL94 18466 USD 556386.0053 30.1302938 ETC

Boost BTP 10Y 5x 20/12/2016 IE00BYNXNS22 45750 EUR 2819482.153 61.6280252 Short Daily ETP

Boost Bund 10Y 5x 20/12/2016 IE00BYNXPH56 39676 EUR 2267538.692 57.1513936 Short Daily ETP

Boost US Treasuries 10Y 5x 20/12/2016 IE00BYNXPJ70 26336 USD 2396353.348 90.9915457 Short Daily ETP

Boost Long USD Short 20/12/2016 IE00BYNXPK85 2133 EUR 257234.745 120.5976301 EUR 4x Daily ETP

Boost Short USD Long 20/12/2016 IE00BYNXPM00 2233 EUR 141904.0823 63.5486262 EUR 4x Daily ETP

Boost Brent Oil 3x 20/12/2016 IE00BYTYHS72 141516 USD 5595128.352 39.5370725 Leverage Daily ETP

Boost Brent Oil 3x 20/12/2016 IE00BYTYHR65 82887 USD 2544121.236 30.6938511 Short Daily ETP

Boost Emerging Markets 3x 20/12/2016 IE00BYTYHN28 7500 USD 809368.1865 107.9157582 Leverage Daily ETP

Boost Emerging Markets 3x 20/12/2016 IE00BYTYHM11 11000 USD 733630.5053 66.6936823 Short Daily ETP

Boost S&P 500 VIX Short-Term Futures 20/12/2016 IE00BYTYHQ58 1297826 USD 4557838.504 3.5119026 2.25x Leverage Daily ETP

Boost FTSE MIB Banks 20/12/2016 IE00BYMB4Q22 44998 EUR 5689050.995 126.4289745 ETP

