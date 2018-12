Die Boost Group schließt mit der Marke emoji® exklusive Partnerschaft für Loyalitätsprogramme

Steinhausen, Schweiz (ots) - Nach zwei Jahren erfolgreicherZusammenarbeit und der Durchführung mehrerer Sammelaktionen fürKinder hat die emoji company, Inhaber der eingetragenen Marke emoji®und Schöpfer von mehr als 17.000 Icons, Patterns und Stickern zurkommerziellen Nutzung, eine exklusive Partnerschaftsvereinbarung mitBoost unterzeichnet, um Treueprogramme in Europa und Russlandumzusetzen.Die beiden Unternehmen kooperieren seit 2017 mit dem Ziel,messbare Resultate für Einzelhändler zu erzielen. Die einzigartigeKombination aus Top-of-Mind-Awareness durch die tägliche Verwendungvon emoji®-Icons, hochwertigem Spielzeug und lohnenden Produkten hathervorragende Ergebnisse erbracht und in den Einzelhandelsmärktenneue Maßstäbe gesetzt.Boost hat eine komplette Palette von Lösungen für Sofortprämien-und Treueprogramme bereitgestellt. Verfügbar sind sammelbareemoji®-Produkte für Kinder wie Figuren, Sticker, Flummis und 25weitere Varianten, die auf der Grundlage umfangreicherKonsumentenforschung für Europa und Russland entwickelt wurden.Darüber hinaus erweitert Boost laufend sein Sortiment anPrämienprodukten für eine breitere Zielgruppe in den Bereichen Food &Ernährung, Kochen, Lifestyle, Outdoor und Sport."Wir freuen uns über die Partnerschaft mit der emoji company, dasie uns die Freiheit gibt, strategisch wirkungsvolle Sortimente fürden Handel zu entwickeln. Die emoji®-Markenlizenz ermöglicht uns dieEntwicklung maßgeschneiderter Programme mit der Option, einePromotion-Aktion mit Produkten in allen wichtigen Kategorien zuverbinden. Es ist eine einzigartige Partnerschaft, da die meistenanderen Lizenzoptionen durch strenge Vorschriften oder sehr enggefasste Zielgruppen stark eingeschränkt sind", so Mario Schwegler,CEO der Boost Group."Wir haben mit Boost schon früher eine Reihe erfolgreicherLoyalitätsprogramme in Europa gestartet", sagt Marco Hüsges, CEO undGründer der emoji company, und fährt fort: "Gemeinsam werden wir unsauf die einzelnen europäischen Märkte konzentrieren, umLoyalitätsprogramme zu entwickeln, die den Anforderungen desjeweiligen Markts gerecht werden. emoji® ist eine wirklichuniverselle Marke, die ein globales Publikum anspricht. Das ist einVorteil gegenüber den meisten anderen Marken auf dem Markt und einklarer USP im Bereich der Treueprogramme."Die exklusive Partnerschaft beginnt 2019 und erstreckt sich aufEuropa und Russland.Weitere Informationen finden Sie unter: www.boostgroup.euPressekontakt:Brenda van der Boom - Marketing & Communication Manager -brenda.vanderboom@boostgroup.nl - +31 73 7119 312Original-Content von: Boost, übermittelt durch news aktuell