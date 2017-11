Booom, Pafff, Wow! Kracher-Eröffnung des LTB-Pop-Up-Stores - heute in Berlin (FOTO)

Berlin (ots) -Pünktlich um 11 Uhr öffnen sich ab heute täglich die Türen zumLTB-Pop-Up-Store. Anlässlich des 50. Jubiläums vom LustigenTaschenbuch (LTB) finden Sie in den Hackenhöfen das temporäreGeschäft. Hier gibt es Jubel-Produkte Made in Entenhausen. DieEröffnung wurde heute in der Hauptstadt mit vielen Fans,Medienvertretern und Verlagsmitarbeiterin gebührend gefeiert.Auf über 100 Quadratmetern gibt es 2.500 Lustige Taschenbücher,Sondereditionen wie das Coffee Table Book (199 EUR) und natürlich derJubiläumsband LTB 500 (6,50 EUR). Außerdem die Exclusive CollectorsEdition (34,95 EUR); diese Ausgabe ist auf 1.000 Stück limitiert undist nur im Pop-Up-Store erhältlich.Der weltweit einzige LTB-Pop-Up-Store im besonderen Design lässtdie Besucherherzen höher schlagen. Regale in Sprechblasenformen undalle 500 LTB Cover an den Wänden. Natürlich gibt es auch LTBFan-Artikel, angefangen bei der Donald Umhängetasche, überRegenschirme, bis hin zur Lustigen Bade-Ente.Events im LTB-Pop-Up-Store:*17. - 18.11: Zeichenstunden mit Andrea Freccero*23. & 30.11.2017 - Q&A-Runden mit LTB-Chefredakteur Peter Höpfner*14.-16.12.2017 - Zeichenstunden mit Ulrich SchröderMehr Informationen für Ihre Berichterstattung finden Sie aufwww.ltb50.de oder registrieren Sie sich auf unserem Presseportalunter: www.egmont-presseportal.de. Nach der Freischaltung können Siedas Bild- und Informations-Material downloaden.Übrigens! Wer es nicht rechtzeitig in den Pop-Up-Store schafft,kann die Jubel-Produkte auch unter Egmont-Shop.de erwerben.Weitere Informationen, sowie Rezensions- und Verlosungsexemplareerhalten Sie über:BUCH CONTACTUlrike PlessowPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitIm Auftrag von:Egmont Ehapa Media GmbHEgmont Verlagsgesellschaften mbHFon +49 (0)30/ 20606690E-Mail ltb50jahre@egmont.deOriginal-Content von: Egmont Ehapa Media GmbH, übermittelt durch news aktuell