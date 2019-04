"Boomtown Belfast" und "Notre-Dame nach dem Feuer": Zwei Kurzdokus an Ostersonntag im ZDF (FOTO)

Mainz (ots) -Vor 21 Jahren kam mit dem Karfreitagsabkommen der Frieden nachNordirland - damals beendeten die verfeindeten Parteien einenKonflikt, der Tausende Menschen das Leben gekostet hatte. AmOstersonntag, 21. April 2019, 18.15 Uhr, beleuchtet dieZDF-Dokumentation "Boomtown Belfast - Eine Stadt entdeckt das Leben",wie Nordirlands Hauptstadt von diesem Friedensprozess profitiert hat.Diana Zimmermann, Leiterin des ZDF-Studios in London, porträtierteine Stadt, in der viele Bewohner froh sind, dass sie sich zuletztvor allem um den wirtschaftlichen Aufschwung kümmern konnten. In derZDFmediathek ist die Dokumentation ab heute, Donnerstag, 18. April2019, 15.00 Uhr, zu sehen.Noch immer durchziehen Mauern die Stadt, noch immer werden dieTore am Wochenende geschlossen, damit es keine Ausschreitungen gibt -und nun lässt der Brexit alte Spannungen wieder aufleben. In Belfastrufen die Diskussionen um die künftige Grenze zwischen Irland undNordirland Erinnerungen an den langen Weg zum Frieden herauf.Für den Musiker Tony Villiers hat Belfast eine große Aufgabe:"Wenn es um Versöhnung geht in dieser so gespaltenen Welt, können wirein Vorbild sein. Wir haben es schließlich auch geschafft." Belfastist aufstrebend, bunt und in der Mitte zusammengewachsen, auch wenndie Ränder noch immer Horte des Separatismus sind. Die Stadt hatdurch die EU zum Frieden gefunden."Wir wollen das Leben endlich genießen", sagt Stephen Toman, einervon zwei Michelin-Sterne-Köchen in Belfast. Lange wurde die Stadt nurmit Terror, Gangs und Mauern assoziiert oder mit dem Bau ausgerechnetder Titanic. Nun hat Belfast sich aufgerappelt: 21 Jahre nach Beginndes Friedensprozesses tobt am Fluss Lagan das pralle Leben. So langehat Belfast auf Normalität verzichtet, auf einen gewaltfreien Alltag,auf Leichtigkeit, da erscheinen die banalsten Dinge wie ein Segen:"Wir haben jetzt sogar Touristen", sagt das Model Nuala Meenahan.Direkt im Anschluss an die "heute"-Sendung um 19.00 Uhr sendet dasZDF am Ostersonntag ab 19.15 Uhr die 15-minütige Kurz-Doku"Verwundet, aber vereint - Notre-Dame nach dem Feuer". DieDokumentation von Susanne Freitag und Natalie Steger fasst dieEreignisse rund um die Brandkatastrophe von Notre-Dame zusammen undbeleuchtet die Hoffnungen auf einen Wiederaufbau der Kathedrale inParis.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, 06131 -70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/boomtownbelfastSendungsseite "Boomtown Belfast": https://ly.zdf.de/He9/https://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell