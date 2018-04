Der Boom auf dem Logistikinvestmentmarkt hält an - Hoher Anteil ausländischer Investoren

Frankfurt (ots) - Der Boom auf dem deutschen Investmentmarkt fürLogistik- und Industrieimmobilien hält an. 1,46 Mrd. Euro in denersten drei Monaten entsprechen dem zweitstärksten Jahresauftakt nachdem Rekordergebnis vor einem Jahr, damals basierend auf demMegaverkauf des Hansteen-Porfolios. Insofern ist der statistische1-Jahresrückgang beim Transaktionsvolumen (-27 %) keineswegsgleichbedeutend einem Einbruch der Aktivitäten in dieser Assetklasse.Der längerfristige Vergleich aller ersten Quartale weist ein Plus von35 % beim 5- und eine glatte Verdoppelung beim 10-Jahreschnitt aus.Der Anteil von Logistikimmobilien am gesamten gewerblichenTransaktionsvolumen bleibt im zweistelligen Prozentbereich (12 %).Relativ ist er damit immerhin um ein Drittel höher als im Schnitt derletzten zehn Jahre.Willi Weis, Head of Industrial Investment JLL Germany: "Wenn esnoch eines weiteren Beweises bedurft hätte, welche Bedeutung dieLogistikimmobilie mittlerweile bei den Investoren hat - die größteTransaktion des ersten Quartals auf dem gesamten deutschenGewerbeimmobilienmarkt betraf abermals ein Paket ausLogistikimmobilien. Alpha Industrial hatte an Frasers Property ein600 Mio. Euro schweres Logistikportfolio verkauft, bei dem derLöwenanteil von einer halben Milliarde auf deutsche Immobilienentfällt."Die Top 5 Transaktionen kommen mit 61 % auf einen ähnlich hohenAnteil wie im Vorjahr.Gemessen an der Gesamtanzahl (50) wurde derLogistikinvestmentmarkt dominiert von 36 Transaktionen unter 20 Mio.Euro. Deren Volumen machte rund 230 Mio. Euro aus.Auf Immobilien, die sich in den Big-7-Märkten befinden, entfielenrund 800 Mio. Euro, entsprechend 55 %. Im Berliner Marktgebietsorgten drei große Einzeltransaktionen für Investments von zusammen290 Mio. Euro. Hamburg (rund 150 Mio. Euro) und Frankfurt (90 Mio.Euro) folgen auf den Plätzen.Deutlich weniger als im gesamten Vorjahr machten diePortfoliotransaktionen aus. Im Vergleich zu Assetklassen wieEinzelhandel (11 %) oder Hotels (16 %) war der Anteil desLogistikvolumens mit 54% aber exorbitant hoch. Für den gesamtengewerblichen Sektor heißt das: 45% des deutschlandweitenPortfoliovolumens entfiel auf Logistik- und Industrieimmobilien."Auch für die kommenden Monate dürfte der hohe Anteil Bestand habenoder sogar noch zulegen. Denn derzeit befinden sich mit dem AlphaPortfolio, dem Gemini Portfolio und dem Optimus Prime Portfolioallein drei großvolumige Portfolios im dreistelligen Millionenbereichim Markt", so Willi Weis.Sehr stark geprägt waren die Logistikinvestment-Aktivitäten durchausländisches Kapital. Mit über 1,1 Mrd. Euro lag der Anteilausländischer Investoren bei 77%, fast 20 Prozentpunkte über demFünfjahresschnitt. Nicht überraschend, denn bei den fünf größtenTransaktionen waren ausschließlich ausländische Anleger als Käuferaktiv, viermal hingegen deutsche Akteure auf Verkäuferseite.Insgesamt resultierten ihre Verkaufsaktivitäten in einem Anteil von78 % des gesamten Transaktionsvolumens. Damit haben sie ihrenImmobilienbestand per Saldo um rund 800 Mio. Euro abgebaut,ausländische Investoren im Gegenzug aufgebaut.Aufgrund des hohen Anlagedrucks der Investoren, die nach wie vorenorm viel Kapital unterbringen müssen, bei gleichzeitig nach wie vorniedrigen Zinsen und bei einem Mangel an Produkten in allenAssetklassen sind die Spitzenrenditen weiter zurückgegangen. Wiebereits Ende letzten Jahres war deren stärkster Rückgang imLogistiksektor zu beobachten. Im ersten Quartal 2018 haben dieSpitzenrenditen hier noch einmal um 10 Basispunkte nachgegeben: EndeMärz liegen sie bei 4,40%.Willi Weis abschließend: "Unter den derzeitigen Rahmenbedingungengehen wir davon aus, dass sich das Transaktionsvolumen auf demInvestmentmarkt für Logistik- und Industrieimmobilien 2018 zwischen 5bis 6 Mrd. Euro einpendeln wird, im Langfristvergleich nach 2017 einweiteres herausragendes Ergebnis. Aufgrund des Renditedrucks werdenUnternehmensimmobilien und Objekte aus dem Light Industrial Sektornoch stärker in den Fokus der Anleger rücken und ihren Anteil amTransaktionsvolumen erhöhen."Pressekontakt:Dorothea Koch, Tel. 069 2003 1007, dorothea.koch@eu.jll.comOriginal-Content von: Jones Lang LaSalle SE (JLL), übermittelt durch news aktuell