Booking.com über die Generation Z und Social Media: Nicht so eindeutig wie gedacht! (FOTO)

München/Amsterdam (ots) -Es gibt viele Spekulationen über die Generation Z und ihren Umgangmit Social Media. Wird es ihnen langweilig? Teilen sie nach wie vorInhalte? Verlassen Sie sich wirklich so stark auf Influencer? NeuesteStudien von Booking.com, der weltweit führenden OnlineReiseplattform, zeigen, dass Reisende der Generation Z zwar vermehrtFotos für soziale Medien knipsen, sich ihre Beweggründe aber nichtauf ein 108 Pixel-Bild reduzieren.Sehen heißt hinfahrenWie heißt es so schön: "Ein Bild sagt mehr als tausend Worte", undbei der Generation Z müssen diese Worte #reisen und #inspobeinhalten. Über die Hälfte der Generation Z (54%) lässt sich bei derEntscheidung über die Wahl ihres Reiseziels gerne von Reise-Posts undBildern auf Social Media Kanälen inspirieren. 40% geben an, dass dasihre Hauptquelle für Reiseinspirationen ist.Der weibliche Teil der Generation Z kann sich beim Stöbern durchall die Instagram-Fotos seinen nächsten Urlaub noch besser vorstellen(51%). Diese Abhängigkeit von Instagram ist viel höher als beimglobalen Durchschnitt (16%) und sogar unter den Millennials (16%).Wenn es darum geht, neue Reiseziele auszuwählen, bestätigt fast dieHälfte (40%) der Generation Z, dass sie von Social Media Influencernbeeinflusst wird und 20% sagen, dass sie hinsichtlich einerReiseempfehlung Influencern im Allgemeinen vertrauen.Inspiration kommt für die Generation Z nicht nur über dasSmartphone, denn 28% der Befragten lassen sich auch von Filmen undFernsehsendungen von einem Reiseziel inspirieren und möchtenanschließend diesen Ort selbst besuchen. Reiseempfehlungen kommenaber auch nach wie vor durch klassischen sozialen Austausch, denn 44%tauschen sich mit ihren Freunden über Reisetipps aus.Social-Media-SchnappschüsseEgal ob in den Feeds von Influencern oder auf ihrer eigenen Seite,31% der Generation Z sagen, dass sie gerne ein Reiseziel besuchenmöchten, dass sich auf einem Foto gut macht. 34% der Generation Zsagen, dass sie, während sie unterwegs sind, immer Fotos ihrer Reiseauf Social Media hochladen - mehr als jede andere Altersgruppe (34%geg. 20% aller Reisenden). Während ihres letzten Urlaubs haben 32%der Generation Z jeden Tag zwischen 10 und 30 Fotos gemacht. 25 %sind sogar besonders knips-freudig und macht mehr als 50 Fotos amTag.Als erste Generation, die als Digital Native aufgewachsen ist,verwundert es nicht, dass sich die Generation Z ein Leben offlinenicht vorstellen kann. 60% schätzen WLAN während ihrer Reise, imVergleich zu jeder anderen Altersgruppe, mehr als alle anderenAnnehmlichkeiten einer Unterkunft.(Nicht) nur für Insta'Instagram ist nicht ihr einziger Anreiz. Der Generation Z ist dieBedeutung eines Urlaubserlebnisses bewusst und fast 62% sagen, dasssie lieber den Moment genießen, den sie gerade erleben, als Zeitdamit zu verbringen, Fotos für ihre Social Media Feeds zu machen, dienur ein Bonus zu ihrer Reise wären. Diese erfahrungsorientierteGeneration würde lieber ein Leben offline genießen. 54% finden, dasswährend einer Reise Social Media eine zu große Rolle spielt. 